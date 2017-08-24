Guardian: Чого очікувати від російських військових навчань "Захід"?

В огляді британських ЗМІ 24 серпня:

Найбільші військові навчання Росії з часів Холодної війни

Ера "зеленої" енергетики

Недолугий жарт мера Флоренції

"Епідемія лінощів" у Британії.

Росія готується до "Заходу"

Росія активно готується до найбільших військових навчань з часів Холодної війни, пише газета Guardian.

Копирайт изображения Getty Images

Видання повідомляє, що за оцінками західних аналітиків, у навчаннях "Захід-2017", які пройдуть з 14 по 20 вересня у західних регіонах Росії, Білорусі і Калінінградській області, візьмуть участь до 100 тисяч військових.

"Навчання відбудуться на тлі напруження у відносинах між Росією та США. У відповідь на припущення про втручання (Росії - Ред.) у вибори 2016 року конгрес нещодавно запровадив нові санкції проти Москви", - зазначає газета.

Guardian звертає увагу на те, що Росія досі не повідомила, скільки військовослужбовців братимуть участь у "Заході". Посол Росії в НАТО Олександр Грушко раніше заявляв, що їхня кількість не перевищить 13 тисяч - межі, яку Росія не може переходити за міжнародними угодами.

"Теоретично, Росія могла би розділити ці навчання на окремі маневри, аби не перевищувати ліміт у 13 тисяч. Західні аналітики повідомляли, що під час попередніх навчань "Захід" у 2013 році в них брали участь приблизно 70 тисяч військовослужбовців та допоміжного персоналу. Хоча тоді Росія заявила НАТО, що кількість не перевищувала 13 тисяч", - пише газета.

Москва наголошує, що "Захід-2017" - це регулярні навчання, що відбуваються кожні чотири роки. Їх проводили ще за радянських часів, тоді в них традиційно брали участь приблизно 100-150 тисяч чоловік.

Після розпаду Радянського Союзу ці найбільші маневри на західному фланзі країни більше не проводили, але з 1999-го року знову зробили регулярними.

На липневій прес-конференції в Угорщині командувач американської армії в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес зазначив: "Усі, хто живе поруч із Західним військовим округом (Росії- Ред.), дещо стурбовані тим, що вони чують про масштаби навчань".

"В останнє десятиліття російські Збройні Сили швидко модернізовувалися, і "Захід" надає їм можливість масштабного тренування", - додає Guardian.

За інформацією газети, найбільші військові навчання НАТО "Trident Javelin 17" відбудуться з 8 по 17 листопада. В них братимуть участь лише 3000 військових.

Сонце, вітер і вода врятують людство?

До 2050 року близько 140 країн по всьому світу, зокрема Велика Британія, США та Китай, можуть повністю перейти на відновлювальні джерела енергії, розповідає Independent, посилаючись на так звану дорожню карту, розроблену науковцями Стенфордського університету в США.

Копирайт изображения Getty Images

Дослідники переконані, що коли більш ніж 70 відсотків країн світу почнуть повністю використовувати енергію вітру, води та сонця, зменшиться загроза глобального потепління, вдасться уникнути мільйонів передчасних смертей і створить близько 24 мільйонів нових робочих місць.

Американські вчені наголошують, що соціальні переваги дорожньої карти суттєві і фактично нічого не коштуватимуть, тому людство має "пришвидшити перехід до використання енергії вітру, води та сонця". Йдеться про сонячні панелі на дахах будинків та великі сонячні електростанції, вітряки на воді й на землі, турбіни, які генерують енергію завдяки хвилям, припливам і відпливам, течії річок і геотермальним джерелам.

Вони також кажуть, що дорожня карта є конкретним планом дій, який може вирішити проблеми зміни клімату, забруднення повітря та енергетичної безпеки, додає Independent.

Невдалий жарт

Про випадок, який стався на конференції щодо запобігання тероризму в Італії і набув розголосу у цій країні, розповідає газета Daily Telegraph.

Мер Венеції Луїджі Брюньяро заявив, що правоохоронці міста можуть знищити будь-якого терориста протягом кількох секунд.

"Якщо хтось бігтиме площею Сан-Марко із криками "Аллах Акбар", ми його застрелимо, - сказав він. - Рік тому я казав, що (зловмисник - Ред.) зробить лише чотири кроки. Тепер я кажу, що тільки три".

"У Венеції ми заарештували чотирьох терористів, які хотіли підірвати міст Ріальто. Вони казали, що хотіли потрапити до Аллаха. І ми відправили їх до Аллаха, але ще до того, як вони змогли завдати шкоди", - додав мер.

Після цього до зали з криками "Аллах Акбар" увірвався мер Флоренції Даріо Нарделла. Представники ЗМІ, що були присутні на конференції, зняли цей момент. Коментатори казали, що з огляду на теракти в Барселоні, це був не дуже вдалий жарт.

Витівка мера набула розголосу, ы пан Нарделла написав у Facebook: "Я не хотів нікого образити, а особливо мусульманську громаду. Я не хотів глузувати з їхньої релігії і не мав на увазі трагічні події останніх днів".

Лінощі як загроза здоров'ю

"Епідемія бездіяльності" охопила Велику Британію, повідомляє газета Daily Mail. Майже половина дорослого населення країни лінується виходити на 10-хвилинну прогулянку бодай раз на місяць. Це неабияк непокоїть представників служб охорони здоров'я країни.

Копирайт изображения Getty Images

Вони зазначають, що сьогодні британці є менш активним, ніж в 1960-х роках, бо в середньому за рік проходять на 15 кілометрів менше, тоді як рак, діабет та серцеві захворювання дедалі частіше виникають у тих, хто не встає з дивана.

Daily Mail нагадує, що служби охорони здоров'я рекомендують людям принаймні 150 хвилин помірної активності щотижня. Це може бути садівництво, плавання, прогулянка на велосипеді чи пішки, або 75 хвилин активної діяльності, наприклад, бігу або фізичних вправ.

Американські дослідження демонструють, що принаймні одна жвава прогулянка протягом 10 хвилин на день знижує ризик ранньої смерті на 15 відсотків і покращує психічне здоров'я.

"Близько 67 відсотків дорослих чоловіків та 57 відсотків дорослих жінок в Британії мають зайву вагу. Це значно вище середнього показника у світі. З них 24 відсотки британських дорослих - 12 мільйонів людей - страждають від ожиріння", - зазначає газета.

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС