ЗМІ: скільки Макрон витрачає на красу?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Франції витрачає на візажиста чималі гроші

В огляді іноземних ЗМІ 25 серпня:

Президент, який розколює країну

Скільки може витратити президент на візажиста

Як впливає теплий океан на розмір риби

Військові навчання Росії - "реальна загроза"

Лідер роз'єднує націю

Президент Дональд Трамп сприймається як лідер, що роз'єднує Америку, пише видання Guardian.

62% американців вважають, що президент тільки посилює розкол у суспільстві, пише видання, посилаючись на дослідження Quinnipiac University.

У свою чергу, 31% опитуваних заявили, що дії Трампа більше спрямовані на об'єднання нації.

Загалом 59% опитуваних не схвалюють те, що робить Трамп на посаді президента, хоча 35% загалом позитивно ставляться до його президентства, пише видання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп закликає країну до єдності

59% опитаних американців також вважають, що реакція Трампа на події в Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія, тільки заохотила прихильників ідеї панування білих. Водночас тільки 3% вважають, що Трамп дав їм гідну відсіч, каже видання.

Загалом 64% опитуваних вважають, що прихильники ідеї панування білих становлять небезпеку для США.

Тім Маллой, відповідальний за опитування, каже: "Вибраний за своє вміння домовлятися, зараз [Трамп] переважно вважається особою, що розділяє [націю]. Президент Дональд Трамп має великий негативний рейтинг та низькі оцінки щодо врегулювання расових проблем".

Краса вимагає грошей?

Видання Telegraph пише про скандал у Франції, де в ЗМІ з'явилася інформація про чималі витрати президента Еммануеля Макрона на візажиста.

За даними видання, яке посилається на французьку газету Le Point, у перші три місяці на посаді французький президент витратив на грим 26 тисяч євро.

У президентському палаці виступили на захист видатків, заявивши, що візажиста шукали "терміново". Але видання зазначає, що той самий візажист, названий як "Наташа М", працював з Макроном і під час передвиборчої кампанії.

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Помічники президента повідомили, що видатки на грим будуть "суттєво скорочені", пише видання.

Журналісти вказують, що Макрон - не єдиний французький президент, який багато витрачає на візаж.

Ніколя Саркозі витрачав на візажиста 8 тисяч євро щомісяця, пише видання.

А Франсуа Олланда звинувачували в тому, що він витрачав 99 тисяч євро в рік на персонального перукаря.

Більша температура - менша риба

Збільшення температури світового океану через глобальне потепління призводить до зменшення розміру риб, пише видання Independent.

Коли вода нагрівається, холоднокровні риби потребують більше кисню для функціонування. Однак одним з наслідків зміни клімату є зменшення вмісту кисню у морі, пояснює видання.

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За висновками дослідників, ці два ефекти у поєднанні призводять до сповільнення росту риби, пише видання.

"Коли вода нагрівається, метаболізм риби пришвидшується. Вони потребують більше кисню аби підтримувати функції організму. В певний момент зябра не можуть постачати достатньо кисню для великого тіла, тож риба перестає рости", - каже професор Вільям Ченг з Університету Британської Колумбії в Канаді.

За підрахунками вчених, збільшення температури води на 1 градус Цельсія може означати зменшення середньої маси тіла риб на 25%, каже видання.

"Демонстрація сили"

Польський прем'єр-міністр Беата Шидло вважає спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2017" "реальною загрозою" для регіону, пише видання Rzeczpospolita.

"З одного боку, це - демонстрація сили. З іншої - реальна загроза для наших країн", - заявила вона під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, каже видання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Беата Шидло

За словами Шидло, вона обговорювала ці навчання з колегами з балтійських країн.

На її думку, Захід-2017 - "це спроба тиску, демонстрація певної спроби домінування".

Видання також відзначає, що Шидло запевнила у відданості країни зобов'язанням в рамках НАТО.

"Польща серйозно підходить до реалізації зобов'язань в рамках НАТО. Ми збільшуємо фінансування армії", - заявила вона.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, служба моніторингу ВВС.