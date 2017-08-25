Культогляд: російські культурні війни й активізм подружжя Клуні

В огляді публікацій на теми культури:

Як кульутрні війни пов'язали театральну та політичну сцени Росії

Продовження історії кохання Джокера та Гарлі Квінн

Подружжя Клуні проти ультраправого екстремізму

The Economist: культурні війни в Росії

Копирайт изображения Economist Image caption Ілюстрація до статті видання - карикатура

Російські "культурні війни" виходять на перший план у житті країни, пише Economist.

Котрий місяць поспіль увага російських, як і значної кількості світових ЗМІ, прикута до справи російського режисера Кирила Серебреннікова, якого звинувачують у розкраданні 68 мільйонів рублів, виділених на реалізацію театрального проекту "Платформа".

Напередодні Басманний суд Москви відправив його під домашній арешт.

Паралельно зі звинуваченнями на адресу Серебреннікова у Москві розгорівся інший скандал - довкола його вистави "Нурєєв", у центрі якої життя та творчість танцівника балету і гея Рудольфа Нурєєва.

Копирайт изображения Reuters Image caption Керівництво Большого пояснює причини скасування вистави "Нурєєв"

Світову прем'єру, що мала відбутися у Большому театрі 11 липня, скасували, замінивши традиційним "Дон Кіхотом". Офіційна причина - неготовність трупи, однак критики вбачають у цьому "відверту цензуру", пише видання.

"У цьому випадку драма в Большому цілком відображає більшу драму, що розгортається в російській політиці", - пише Economist.

Видання цитує співробітника Московського Центру Карнегі Олескандра Баунова, який каже, що основне протистояння наразі відбувається не між владою та опозицією, а "між тими, хто бачить Росію інтегрованою у сучасний світ, і тими, хто бачить її на чолі опозиції до цього сучасного світу". Серебренніков же - представник першої групи, каже експерт, який живе в умовах "іншого культурного ландшафту в Росії, де все більшу силу набирають ретрогради".

За словами театрального критика Алли Шендерової, ця судова справа створила "атмосферу страху та істерії" серед представників російської інтелігенції.

"Якщо на меті провадження стояло залякування, здається, це спрацювало", - пише видання.

Проте, сучасна Росія - не вистава одного актора, в якій всі ролі виконує її президент Володимир Путін, а маріонетки рухаються тільки з його волі, підсумовує Economist.

Аби якнайкраще зрозуміти, в якому напрямку розгортається боротьба в Росії, не зводьте очей зі сцени Economist

Системі бракує координації дій, натомість, вона складається з "хаотичної матриці кланів та гравців, які часто-густо переслідують цілі, що протирічать одна одній", додає видання.

"Аби якнайкраще зрозуміти, в якому напрямку розгортається боротьба в Росії, не зводьте очей зі сцени", - пише Economist.

Джокер та Гарлі Квінн повертаються

Копирайт изображения Reuters Image caption У Джокера буде палке кохання

Джаред Лето та Марго Роббі знову зіграють ролі чи не найпопулярніших антигероїв американських коміксів.

Історія кохання Джокера та Гарлі Квінн, яка з'явилася на широких екранах завдяки стрічці "Загін самогубців" торік, знайде продовження у новому кінопроекті, повідомляє The Hollywood Reporter.

За справу взялися режисери фільму "Це безглузде кохання" Джен Рекуа та Гленн Фікарра. Наразі творча команда веде перемовини зі студією Warner Brothers.

Джерела видання стверджують, що фільм має вийти у прокат відразу ж після виходу сіквелу "Загону самовбивць".

В основі сюжету лежить історія взаємин між двома вбивцями-маніяками.

Це божевільна та непроста історія кохання. На кшталт "Коли Гаррі зустрів Саллі" на бензедрині

"Це божевільна та непроста історія кохання. На кшталт "Коли Гаррі зустрів Саллі" на бензедрині", - цитує видання джерело, близьке до проектної команди.

У Warner Brothers не виключають можливості зйомок окремого фільму, цілковито присвяченого герою Джареда Лето Джокеру. Та спершу оцінять касові збори від цього проекту.

Мільйон від Клуні

Подружжя Клуні виділить мільйон доларів на боротьбу з проявами фанатизму та ненависті в американському суспільстві, повідомляє Guardian.

Копирайт изображения AFP Image caption Подружжя Клуні

Напередодні благодійний фонд, заснований парою у 2016 році, оголосив про надання гранту американській правозахисній організації Southern Poverty Law Center (SPLC) для протидії ультраправому екстремізму у США.

Амаль та Джорджа Клуні до такого кроку підштовхнули сутички в американському Шарлоттсвіллі між ультраправими та їхніми противниками.

"Амаль і я хотіли сказати своє слово (і долучитися фінансово) до боротьби за рівність, яка продовжується сьогодні", - цитує газета голлівудського актора.

"Те, що сталося у Шарлоттсвіллі, і те, що відбувається у громадах по всій країні, потребує колективних зусиль, що мають бути спрямовані проти ненависті", - йдеться у спільній заяві подружжя.

В SPLC відзначили важливість боротьби з радикально налаштованими правими у США, особливо з огляду на активізацію руху після приходу до влади Дональда Трампа.

Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг