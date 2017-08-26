New York Times: надання зброї Україні як "смертельна помилка" США

Копирайт изображения UNIAN Image caption Голова Пентагону Джеймс Меттіс (праворуч) у Києві заявив, що США розглядають питання летальної зброї для України

В огляді іноземних ЗМІ 26 серпня:

Чи розпочнеться "непряма війна" між США та Росією;

Від чого убереже чоловіків борода;

До чого призводить вживання алкоголем майбутніми матерями;

Як виховують дітей у британській королівській родині

"Смертельна помилка"?

Надання летальної зброї Україні може стати "смертельною помилкою" США, пише відомий американський експерт Майкл Кофман на сторінках New York Times.

Експерт вважає, що таке рішення може призвести до "непрямої війни з Москвою", у якій Вашингтон "не готовий перемогти".

"Теоретично, допомога Україні викликає захоплення, але відсутність публічної дискусії та раптовість цього оголошення викликає занепокоєння. У той час, як озброєння Києва може виглядати легкою політичною перемогою, це може бути поганою політикою", - каже Кофман.

Він оцінює можливі плани Вашингтона надати Україні протитанкової зброї на 50 мільйонів доларів.

Експерт нагадує, що США вже надавали зброю та займались підготовкою поміркованої сирійської опозиції, але план був "непродуманим" та призвів до того, що Росія збільшила військову підтримку сирійському уряду.

Копирайт изображения MEDIA.DEFENSE.GOV Image caption США розглядає можливість надання Україні протитанкової зброї

У випадку з Україною, каже експерт, інтереси Кремля набагато більші, тож можна очікувати й сильнішої реакції.

Крім того, веде далі Кофман, надання протитанкових ракетних комплексів Javelin було б "несвоєчасним", адже за останні два роки не було великих наступальних дій Росії чи значної втрати території.

Втім, навіть якщо б Україна й отримала цю зброю, то, зважаючи на "величезну нерівність сил" між двома країнами, кілька протитанкових комплексів не змінили б ситуацію.

Тому експерт закликає Білий дім подумати перед тим, як посилати "сигнал" Москві, адже "в Кремлі є чимало охочих надіслати зворотній сигнал".

"Енергійна спроба надати ракети Javelin Україні насправді є політичним рішенням, яке б перетворило конфлікт між Росією та Україною у непряму війну між США та Росією.

Зрозуміло, що українці можуть мріяти про те, щоб Вашингтон долучився до конфлікту, але американське політичне керівництво має пам'ятати про національні інтереси.

"Замість [надання летальної зброї Україні] Вашингтону слід сконцентруватися на союзниках в НАТО", - пише Майкл Кофман на сторінках New York Times.

Здорова борода

Бороди можуть не тільки додати чоловікам привабливості, але й мають переваги для здоров'я, пише Independent з посиланням на дослідження Університету Квінсленд.

Вчені з'ясували, що рослинність на обличчі захищає від 90-95% шкідливих ультрафіолетових променів.

Копирайт изображения Getty Images

"Бороди ніколи ну будуть настільки ж добрим захисником від сонця, як креми, але вони є по-справжньому важливим моментом у блокуванні ультрафіолетових променів", - вважає керівник дослідження професор Аніл Парізі.

Крім того, бороди уповільнюють процес старіння та значно знижують ризик захворіти на рак шкіри. Але, зауважують дослідники, дуже важливим є не лише присутність бороди, але її густота та щільність.

"Потрібно більше досліджень, але наявні докази доводять, що волосся на обличчі дійсно захищає від ураження сонцем", - цитує доктора Аніла Парізі Independent.

Антилідери

Велика Британія є одним зі світових антилідерів за шкодою, яку завдають своїм дітям майбутні матері через вживання алкоголю, пише Daily Mail. Згідно з результатами дослідження канадських вчених, британські жінки посідають сьоме місце серед представниць 195 країн.

"Канадські дослідники сказали, що проблема є набагато більш поширеною, ніж вважається. Порушення здоров'я, які викликає фетальний алкогольний синдром (ФАС), часто пов'язують з чимось іншим", - пише видання.

Копирайт изображения Getty Images

Зокрема, вчені знайшли високі рівні ФАС серед людей, які страждають на аутизм, ускладнення при навчанні та порушення зросту.

Вчені закликають посилити інформаційну кампанію про шкоду алкоголю та контроль вагітних жінок на вживання міцних напоїв.

Дослідження показали, що 1 з 13 жінок, які вживають під час вагітності, народить дитину з ФАС. Причиною є те, що, коли алкоголь потрапляє до ненародженої дитини, та не може його переробити.

Вчені проаналізували 24 дослідження в усьому світі та з'ясували, що близько 32 британці з кожної тисячі страждають від ФАС, у той час як середньосвітовий показник становить 8 на 1000, пише Daily Mail.

Суворе виховання

Герцог та герцогиня Кембриджська застосовують "суворі правила" у вихованні своїх дітей, пише Daily Mirror.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принц Джордж і принцеса Шарлотта

Зокрема, веде далі видання, сину Джорджу вони дозволяють грати лише з "певним типом хлопчиків". Крім того, хлопчику та його молодшій сестрі Шарлотті забороняють використовувати iPad або гратися будь-якими електронними пристроями вдома.

Натомість Джордж і Кейт заохочують дітей гратися іграшками, а також у різні ігри на повітрі.

"Цей більш традиційний підхід можна помітити й у тому, як Кейт вдягає дітей. Герцогиня Кембриджська надає перевагу класичним стилям для дітлахів", - пише Daily Mirror.

Ілля Глущенков, служба моніторингу ВВС.