Спортогляд: Флойд зірвав куш

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мейвезер радіє перемозі



Трофеї поєдинку Мейвезер - МакГрегор

Чому Вейн Руні пішов зі збірної Англії?

Що хакери вкрали з телефона Ліндсі Вонн?

Чи піддався Олександр Долгополов супернику на корті?

"Бій століття"

Сенсації не сталося: у "бою століття", як його вже охрестили, виграв фаворит - непереможний американець Флойд Мейвезер.

А боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор, для якого це був дебют у професійному боксі, програв. Рефері зупинив бій у десятому раунді.

Але поєдинок все одно був видовищним. На думку Daily Mail, адже ірландець протримався у ринзі довше, ніж очікували, і навіть домінував на початку.

Перед матчем він обіцяв бути "самим собою - вільним, спонтанним, креативним - і намалювати красиву картину". Мейвезер сказав вже після виграшу, що публіка отримала те, чого бажала. Серед глядачів на трибунах в Лас-Вегасі було багато зірок: Брюс Вілліс, Леонардо Ді Капріо, Дженніфер Лопес та інші.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пояс прикрашено діамантами, сапфірами, смарагдами та золотом

Переможець назвав МакГрегора "важким суперником" і додав: "Я вибрав правильного партнера для останнього танцю, це був мій фінальний бій".

Йде з боксу він з колосальними призовими - за бій гарантовано отримає 100 мільйонів доларів, а ще й проценти від доходів з прямої трансляції у форматі pay-per-view, які можуть сягнути такої ж суми. Заголовок репортажу в Daily Mail - відповідний: "Флойд зірвав куш".

Окрім цього Мейвезер отримає так званий "грошовий пояс" чемпіона, адже билися обоє не за титул. Трофей зроблено зі шкіри алігатора та прикрашено діамантами, сапфірами, смарагдами та золотом.

"Останній герой"

Минулого тижня ім'я Вейна Руні потрапило на шпальти британських газет через його оголошення про закінчення кар'єри в національній збірній.

Daily Telegraph вважає це рішення правильним і своєчасним - як для футболіста особисто, так і для команди.

31-річний Руні, який є найкращим бомбардиром збірної Англії, своєю заявою визнав, що йому треба більше уваги приділити собі - своєму здоров'ю та спортивній формі.

Копирайт изображения AFP Image caption Daily Telegraph називає Руні кращим гравцем покоління

Його дружина Колін вагітна четвертою дитиною - і має народити перед Чемпіонатом світу наступного року. Ця очікувана подія в сімейному житті, швидше за все, теж була одним із факторів, який вплинув на рішення Руні.

Поза збірною він зможе подовжити свою клубну кар'єру - наразі він грає за "Евертон".

А ще відсутність Руні на полі під час матчів збірної дасть змогу розкритися молодим гравцям - адже його персона могла б їх відволікати психологічно, масштабом своїх досягнень, додає автор.

А в іншій статті-присвяті Daily Telegraph називає Руні кращим гравцем покоління. "Він був останнім великим героєм англійського футболу", - зазначає оглядач.

Лижниця і хакери

Титулована американська гірськолижниця Ліндсі Вонн та її не менш знаменитий колишній партнер, гольфіст Тайгер Вудс, опинилися у неприємній ситуації після того, як хакери викрали і опублікували в мережі їхні особисті фото пікантного характеру, пише Independent.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Особисті знімки спортсменки Ліндсі Вонн продовжують розповсюджуватися в інтернеті

Речник дворазової чемпіонки світу та золотої олімпійської призерки зі швидкісного спуску заявив: "Той, хто краде та незаконно публікує приватні інтимні кадри, здійснює обурливе та нице вторгнення в особисте життя".

Спортсменка пригрозила судом не лише хакерам, а й інформаційним ресурсам, які "заохочують таку огидну поведінку", наголосивши через свого представника, що ті мають відповісти "згідно з всією суворістю закону".

Юридична команда Вонн наполегливо працює, аби фото видалили з мережі, і веб-сайт, на якому вони з'явилися першими, начебто вже зробив це під тиском. Але, додає видання, попри усі зусилля зображення продовжують розповсюджувати в інтернеті.

А ще Independent нагадує, що Вонн та Вудс - лише двоє з великої групи зірок, які нещодавно стали жертвою хакерів.

Гра в піддавки?

Не виключено, що український тенісист Олександр Долгополов, 63-я ракетка світу, зіграв договірний матч, повідомляє Guardian з посиланням на організацію, яка проводить розслідування цих підозр.

То була гра з серії АТР проти бразильця Тьяго Монтейро, який обіграв українця без зайвих зусиль всього лише за 55 хвилин.

Копирайт изображения AFP Image caption Долгополова підозрюють у договірному матчі

Але не це дало привід для сумнівів у справедливості поєдинку. Річ у тім, що букмекери помітили, що за кілька годин до двобою Долгополова і Монтейро на останнього почали ставити великі суми, що призвело до суттєвої корекції прогнозованого результату. Це навіть змусило провідні контори припинити приймати ставки на гру.

В організації Tennis Integrity Unit (або ж "Загін за чесність в тенісі"), повідомили, що вони "проведуть оцінку, винесуть вердикт та приймуть відповідні заходи" щодо отриманої інформації.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС