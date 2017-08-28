Паралізовані відносини Вашингтона і Москви - огляд ЗМІ

Копирайт изображения facebook.com/pg/ato.news Image caption Волкер: адміністрація Дональда Трампа "серйозно розглядає" питання надання Києву летальної зброї

В огляді міжнародної преси у понеділок:

У США розмірковують: давати летальну зброю Україні чи ні?

Американський Г'юстон та "апокаліптичний" шторм

Популярність французького президента падає

Дешевий фунт приваблює туристів у Британію.

Чи буде летальна зброя?

Відносини між Вашингтоном та Москвою залишатимуться "паралізованими" до вирішення конфлікту в Україні. Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер у інтерв'ю британській Financial Times. Він також підтвердив виданню, що адміністрація Дональда Трампа "серйозно розглядає" надання Києву летальної зброї.

"Зараз в адміністрації Трампа розмірковують над тим, чи й надалі відкидати цю ідею, як це робила адміністрація Обами, або змінити позицію. Нового рішення поки що немає, але це серйозно розглядається високопоставленими людьми", - цитує газета пана Волкера.

Як зазначає Financial Times, такі заяви свідчать, що сподівання Росії на більш приязні відносини з США після обрання Дональда Трампа президентом можуть виявитися марними. Замість примирення Москва отримала продовження політики санкцій. До того ж, як попереджає спецпредставник, ситуація для Кремля погіршуватиметься і надалі, якщо не буде прогресу у реалізації Мінських домовленостей.

Г'юстон "на колінах"

"Апокаліптичні сцени" з американського Г'юстона, на який обрушився шторм "Гарві", опинилися на перших шпальтах американської преси. За словами New York Times, четверте за розміром місто США "опинилося на колінах" перед стихією.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Г'юстон під ударом стихії

Вже є дані щодо п'яти загиблих. А чимало місцевих мешканців, щоб привернути увагу рятувальних служб, викладають фотографії наслідків катастрофи у соцмережах. На них видно затоплені домівки та людей, що застрягли на дахах, розповідає газета.

Тепер штату Техас доведеться зіткнутися із багатомільйонною кампанією з відбудови міста та прилеглих територій. Допомогу на наступні кілька років вже пообіцяла федеральна влада. А для президента Трампа негода стане першою катастрофою всередині країни, яка перевірить на міцність його адміністрацію, наголошує видання.

"Над цією ситуацією тінню нависають страждання, які спричинив ураган "Катріна" 12 років тому. Багато хто звинувачував президента Джорджа Буша у незграбній реакції федеральної влади", - пише New York Times. І додає, що того разу жителі Техасу "з великою емпатією та навіть героїзмом" поставилися до постраждалих у Новому Орлеані. Тож і зараз місцева влада сподівається на "міцність" місцевих мешканців.

Макрон втрачає рейтинги

Президент Франції Емануель Макрон продовжує втрачати популярність. Як наголошує британська Guardian, "рейтинг невдоволення" головою держави збільшився до 57%. Згідно з даними опитування, проведеного компанією Ifop для газети Le Journal du Dimanche, у липні цей показник становив 43%.

Копирайт изображения AFP Image caption 26 тис. євро на макіяж - стільки витратив Макрон

За словами газети, це "драматичне падіння для президента, який лише чотири місяці тому насолоджувався приголомшливою перемогою на виборах". Лише 40% опитаних заявили, що задоволені його діяльністю - це на 14% менше, ніж у липні.

Щоправда, речник французького уряду Крістоф Кастанер заявив, що керівництво країни не надто переймаються такими показниками.

"Так, у нас є труднощі, але коли ви при владі, не можна постійно дивитися на опитування. Ми маємо трансформувати країну. Країні потрібно, щоб ми йшли на ризик, і ми це робимо", - цитує його видання.

Копирайт изображения AFP Image caption Макрон втрачає підтримку

Особливе невдоволення французів викликали повідомлення, що пан Макрон витратив 26 тис. євро на послуги візажиста протягом перших 100 днів на посаді. До того ж, президенту доведеться чимало дискутувати щодо реформи ринку праці та якось вирішувати непорозуміння з військовими лідерами країни, наголошує Guardian.

Британія і туристи

"Брекзит" приніс хороші новини туристичному бізнесу Великої Британії. Чимало мешканців країни вирішили цього літа відпочивати вдома. Причиною цьому стало падіння курсу фунта, через яке поїздки за кордон для британців суттєво подорожчали, пише Daily Telegraph.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тільки у червні іноземні туристи витратили у цілому 2,2 мільярда фунтів

В той самий час подорожі до Британії стали більш доступними для іноземців - знов таки завдяки більш дешевому фунту. І витрачають іноземні туристи у Британії теж чимало, додає газета.

"Наприклад, відвідувачі з Китаю у середньому витрачали на відпочинок у Великій Британії більше 5 тис. фунтів. А тільки у червні іноземні туристи витратили у цілому 2,2 мільярда фунтів. Це на 2% більше, ніж у цей же місяць минулого року", - розповідає видання.

Щоправда, "брекзит" все ж таки додав побоювань туристичному сектору. Наразі незрозуміло, чи буде європейцям складніше подорожувати до Великої Британії після остаточного виходу країни з ЄС. До того ж, чимало працівників туристичної сфери у Британії є громадянами Євросоюзу, і їхнє майбутнє у країні залишається під питанням, наголошує Daily Telegraph.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC