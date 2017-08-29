Washington Post: навіщо радник Трампа просив по допомогу речника Путіна?

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В огляді преси за 29 серпня:

Навіщо радник Дональда Трампа писав листа прес-секретарю Володимира Путіна

Як може позначитися міграційна політика Меркель на її кар'єрі

Як ураган Гарві може вплинути на Дональда Трампа

Яка користь від фізичних навантажень у середньому віці.

До Путіна по допомогу

Один із найближчих радників президента США Дональда Трампа та представник його компанії з нерухомості Майкл Коен звертався по допомогу до Володимира Путіна, пише Washington Post.

Газета зазначає, що згідно з документами, які надійшли до конгресу напередодні у справі про ймовірне втручання Москви в американські президентські вибори 2016 року, пан Коен надіслав листа прес-секретареві російського президента Дмитру Пєскову з проханням посприяти розвитку проекту.

Йдеться про план будівництва Trump Tower у Москві, який не вдавалося реалізувати.

"Оскільки цей проект дуже важливий, прошу вас допомогти. З огляду на це, хотів би попросити, щоби хтось, бажано ви, зв'язалися зі мною для обговорення деталей та призначення зустрічі з відповідними особами", - цитує видання лист Майкла Коена.

За словами самого пана Коена, московський проект був "лише однією з можливостей для розвитку, які розглядав (конгломерат - Ред.) Trump Organization і яку він відхилив", - пише видання.

У відповіді слідчим конгресу Коен заявив, що не пам'ятає, чи отримав відповідь від пана Пєскова і чи виходив на зв'язок із кимось із російських посадовців щодо цього проекту.

Майбутнє Ангели Меркель

Позиція німецького канцлера Ангели Меркель у врегулюванні міграційної кризи викликає захоплення, але вона може "вилізти їй боком", пише оглядач Guardian Мері Дежевськи.

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Попри критику на свою адресу, пані Меркель другий рік поспіль продовжує відстоювати свою позицію, і не шкодує про це, пише оглядач.

Проте, можливо, вона не має вибору. Адже напередодні загальних виборів, які відбудуться в країні наприкінці вересня, будь-яким її хибним кроком можуть скористатися політичні опоненти.

Наразі, об'єднання партій Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів, яке представляє німецька канцлерка, виглядає непереможним. Його підтримують 38 відсотків німців, йдеться у статті.

"Та питання полягає не в тому, чи існує мовчазне коло людей, які чекають на те, щоби покарати пані Меркель за її політику щодо біженців. Воно, вочевидь, існує. Питання в тому, наскільки воно велике, і чи зможе викликати здивування після відкриття скриньок для голосування", - каже оглядач видання.

Близько 46 відсотків виборців у Німеччині досі не визначилися, за кого голосуватимуть, а занепокоєння через біженців, питання міграції та інтеграційні питання буквально лежить на поверхні. І немає жодних гарантій, що перемогу отримає "особиста система цінностей" Ангели Меркель, підсумовує оглядач Guardian.

Випробування ураганом

Небажання президента США серйозно сприймати питання зміни клімату має пройти випробування наслідками урагану Гарві, що вирує у штаті Техас, пише Independent.

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У своїй редакційній статті видання пише, що жертви стихії чекають на рішучі дії від Дональда Трампа, а також на федеральну допомогу.

"Президент - найвпливовіший у світі скептик із питання зміни клімату, і буде цікаво поспостерігати за тим, чи зміняться його погляди після того, що він побачить у Техасі», - розмірковує Independent.

Звичайно, США бачать ураган не вперше. Саме на цій території сталися два найбільш потужних буревії за останні десять років. Такі екстремальні погодні умови свідчать про зміни клімату. Принаймні для тих, хто в це вірить, йдеться у статті.

"Трамп захоплюється зведенням стін, але такі погодні явища знають, як їх долати", - підсумовує видання.

Фізичні навантаження як панацея

Заняття спортом у середньому віці можуть вдвічі знизити ризик серцевого нападу. Про це свідчить нещодавнє дослідження норвезьких науковців, повідомляє Times.

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Навіть, якщо ви все життя пролежали на дивані, і почалися потрошку займатися спортом тільки у 40-50 років, це покращить ваше здоров'я.

Результати дослідження демонструють, що чверть чоловіків середнього віку на 56 відсотків знизили ризик серцевого нападу завдяки збільшенню фізичних навантажень.

"Це не бігуни марафону, чи щось подібне, вони не займалися за якоюсь фітнес-програмою, тож ми можемо з впевненістю сказати, що як пересічна людина ви можете покращити свою фізичну форму… і це захистить вас", - цитує видання співробітника Унівреситету Осло Еріка Престгаарда.

Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг