Огляд преси: чому не збили ракету КНДР?

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В огляді міжнародної преси 30 серпня:

Чому Японія не збила північнокорейську ракету?

Які кроки готова зробити Британія проти корейської загрози?

Що планує Росія під час військових маневрів "Захід-2017"?

Як зникає Великий бар'єрний риф

Що робити Японії?

Британське видання Independent розмірковує над питанням, чому Японія не намагалася збити ракету, яку Північна Корея запустила над її територією.

Видання зазначає, що знищення ракети - альтернатива повномасштабній військовій відповіді або посиленню санкцій. Проте такі дії теж несуть певні ризики.

Дуглас Паал, екс-член Національної ради безпеки США часів президентства Рональда Рейгана та Джорджа Буша, вважає, що у американських союзників у регіоні достатньо засобів, аби збивати саме такі ракети, але технології завжди можуть дати збій.

"Якщо ми вистрелимо та промахнемося, це стане величезною пропагандистською перемогою для Кім Чен Ина", - каже він.

Крім того, додає експерт, союзники можуть дізнатися чимало нового про технології, які має Північна Корея, вивчаючи телеметрію та фрагменти ракети, що можна виловити в океані.

Відповідь Британії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тереза Мей відвідує Японію

Британський прем'єр-міністр Тереза Мей не стала заперечувати, що Британія може вдатись до методів кібервійни або взяти участь у військовій операції, якщо Північна Корея не зупинить пуски балістичних ракет, пише видання Telegraph.

Пані Мей відвідує Японію, де матиме дискусію з японським прем'єром Сіндзо Абе щодо шляхів впливу на Північну Корею.

Раніше Тереза Мей наголосила, що Китай має відіграти свою роль у стримуванні агресивної поведінки Кім Чен Ина. За її словами, Пекін повинен зробити усе можливе, аби Північна Корея відмовилась від подальших пусків.

Під час перельоту до Японії журналісти чотири рази питали пані Мей про можливість участі Британії у військовій операції проти режиму Кіма, й чотири рази вона уникала прямої відповіді, наголошує видання.

Те саме було й з питаннями щодо кібероперацій.

З іншого боку, пише Telegraph, його урядові джерела натякнули, що такі дії розпочалися.

"Якби ми робили щось подібне, ми, звичайно, не повідомляли б вам про це", - цитує видання своє джерело.

Захід проти "Заходу"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Rzeczpospolita нагадує, що військові навчання з назвою "Захід" проводилися ще у СРСР

Польське видання Rzeczpospolita пише, що російсько-білоруські військові навчання "Захід-2017" демонструють критичну напругу у відносинах Москви та Заходу.

Як пише видання, перші навчання під назвою "Захід" Радянський Союз провів ще у 1977 році.

"Ніхто в СРСР не мав сумнівів, проти кого вони скеровані, хто є потенційним ворогом", - пише газета.

"40 років по тому напруга між Росією та Заходом є подібною, а незмінним елементом цієї напруги є маневри з такою назвою", - додає видання.

"Офіційно у цих навчаннях немає нічого незвичного. Але неофіційно - це будуть величезні маневри з дуже широкою географією", - пояснює виданню мінський політичний експерт Юрій Царик.

Командувач американських сил в Європі Бен Ходжес навіть заявив, що маневри можуть перетворитися на "троянського коня", який має на меті залишити значну кількість російського озброєння в Білорусі.

Попри запевнення Росії, що навчання не скеровані проти НАТО або конкретних країн, недовіра шириться серед країн Заходу, пише видання.

"Тут можуть бути інші приховані цілі. У 2008 і 2014 роках [російські] військові маневри були підготовкою до атак на інші країни", - цитує Rzeczpospolita польського віце-міністра Томаша Шатковського.

Риф, що зникає

Копирайт изображения Getty Images Image caption Австралійський Великий бар'єрний риф все менше приваблює туристів

Все менше туристів бажають відвідати Великий бар'єрний риф через його "вибілення", яке спровокувало глобальне потепління, пише Guardian.

Туристичні оператори та інструктори з дайвінгу наголошують, що їм стає дедалі важче показувати туристам "те, що вони очікують побачити" на рифі.

За їхніми даними, цього року спостерігається значне скорочення продажів турів до рифу - і це попри сприятливий обмінний курс.

Джон Едмондсон, який організовує тури, сказав, що "майже неможливо уникнути територій з мертвими коралами" під час відвідин рифу з туристами.

"Так, можна все ще виїхати на риф та провести там фантастичний день", - каже Джон Едмондсон. Але він додає, що такі тури є дуже дорогими, а туристи насправді розчаровуються, коли бачать велику кількість мертвих коралів, пише видання.

"Зараз - практично останній шанс [побачити риф]", - попереджає він.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, Служба моніторингу ВВС.