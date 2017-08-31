Серцевий напад під час сексу значно смертельніший - ЗМІ

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Сьогодні в огляді західних ЗМІ:

Як склалося б життя принцеси Діани, якби вона вижила в автокатастрофі

Чи побудує Тереза Мей "світле майбутнє" у Великій Британії

Як Г'юстон оговтується від жахливого урагану

Як врятувати життя під час занять сексом

Хеппі-енд для Леді Ді

Напередодні 20-ї річниці трагічної загибелі принцеси Діани письменниця Дайєн Клеген випустила книгу "Уявляючи Діану", пише Daily Mail.

"Я завжди вважала Діану особистістю, яка захоплює. Вона була такою складною людиною, яку, як вважали чимало людей, вони знали, і яка зрештою виявилась таємницею на момент своєї смерті," - каже Клеген.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принц Вільям розглядає квіти і фото матері біля Кенсінгтонського палацу у Лондоні. 31 серпня, у річницю смерті, люди приносять квіти до місця, де жила принцеса

Авторка спробувала представити життя Леді Ді, якби та пережила смертельну аварію в Парижі.

За версією письменниці, Діана виходить з коми, але на її обличчі залишається великий шрам. Вона звинувачує себе в загибелі коханця Доді Аль Файєда, переживає складні стосунки з членами королівської родини та намагається відновити стосунки із колишнім коханцем - пакистанським лікарем Хаснатом Ханом.

Крім того, авторка приділяє чимало уваги стосункам Діани з синами та ролі Кейт Міддлтон в житті старшого - Вільяма.

За задумом Клеген, Леді Ді спочатку не сприйняла невістку й навіть "заздрила" її вроді, але зрештою "взяла герцогиню Кембриджську під своє крило". І звичайно, Діана зустрічає нове кохання - багатого американського фінансиста, який запропонував їй одружитися.

"Сподіваюсь, що якщо друзі чи члени її родини прочитають книгу, у них залишиться добрі відчуття від подорожі, яку вона здійснює в романі. Подорож, яка могла б відбутися, якби вона вижила", - цитує Клеген Daily Mail.

Мей та Британія: як довго триватиме союз?

Попри "катастрофічні" результати на позачергових виборах та проблеми у переговорах щодо виходу з ЄС, прем'єрка Великої Британії не планує йти у відставку та обіцяє реформи, які приведуть британців до "світлішого майбутнього", пише Guardian.

"Я не з тих, хто здаються", - заявила Тереза Мей під час візиту до Японії.

Прем'єрка сподівається очолювати Консервативну партію та уряд до наступних виборів, запланованих на 2022 рік.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Я тут надовго, каже Мей

"Я в цьому надовго. У Сполученому Королівстві потрібно зробити справжню роботу. Це стосується правильного ухвалення угоди про "брекзит", побудови глибокого та спеціального партнерства з ЄС, але також розбудови глобальної Британії", - цитує Мей видання.

Втім, навіть серед консерваторів є чимало невдоволених політикою лідера. Член парламенту Нікі Морган ще в червні заявила, що консерватори "мусять не втратити нагоду" замінити Мей. Опозиціонери ж відкрито закликають уряд піти у відставку.

"Тереза Мей керує зомбі-урядом. Чим швидше люди матимуть шанс проголосувати проти неї та її уряду, тим краще буде для майбутнього країни", - заявив член тіньового уряду Джон Тікет.

Водночас існує й велика група політиків, які підтримують Мей. Навіть ті консерватори, які втратили свої місця в парламенті на позачергових виборах сподіваються, що голова уряду "врегулює" проблеми в Кабінеті міністрів і партії та "навіть почне стабілізувати переговори щодо брекзиту", пише Guardian.

У Г'юстоні зійшло сонце

New York Times пише про перший день за останній тиждень, коли мешканці Г'юстона побачили сонце. Одне з найбільших міст США потихеньку оговтується від руйнівного урагану, який вирував кілька днів та спричинив величезні збитки, веде далі видання.

"Місто відроджується. Сьогодні вперше можна побачити, що люди повертаються до нормального життя", - каже мешканець міста Кім Візнер.

Деякі крамниці - ті, до яких можуть дістатися працівники, вже відкрились, але в цілому економічне життя Г'юстона ще далеко від ідеального - більшість закладів та установ ще тільки оцінюють збитки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Г'юстоні рахують збитки

Мер міста Сильвестр Тернер перераховує проблеми: сміття накопичується, бізнес не працює, міська рада ще не відкрилась. Попри це, чиновник дивиться у майбутнє з оптимізмом.

"Чим швидше ми повернемось до звичайної діяльності, тим краще. Потрібно зробити це якомога швидше, давайте працювати", - цитує Тернера видання.

Одним з найдивовижніших наслідків шторму стало те, що частина міста виглядає так, наче урагану ніколи й не було.

"У декого вода ледь потрапила у під'їзд до будинку, і вони майже не можуть пригадати шторм, а хтось навпаки втратив будинок", - каже місцева мешканка Анна Родрігез.

Втім, пише New York Times, за попередніми оцінками, для повного відновлення Г'юстона знадобиться кілька місяців.

Секс чи життя?

Серцеві напади під час занять сексом у 4 рази частіше призводять до смертельних випадків, пише Sun з посиланням на французьке дослідження.

Причиною є те, що "оголені партнери занадто збентежені, щоб просити про допомогу".

За даними дослідників, лише 1 з 8 людей переживає серцевий напад, який стався під час інтимних навантажень. Водночас цей показник становить 50% у випадках, пов'язаних з іншими видами життєдіяльності.

"Партнери шоковані, вони не знають, як реагувати. Обидва партнери оголені. Можливо, вони бояться кликати сусідів", - каже один з дослідників, доктор Ардалан Шаріфзадеджан.

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За його словами, він та його колеги дослідили 276 випадків смертельних серцевих нападів і з'ясували, що в 17 випадках заняття сексом стало летальним для гетеросексуальних чоловіків.

"Можливо, у такий спосіб жінки прагнуть отримати спадщину", - пожартував Шаріфзадеджан.

То чи означають результати дослідження, що людям із проблемами серця потрібно забути про секс? Ні, - кажуть експерти, але радять бути уважними та готовими до різного розвитку подій.

"Не припиняйте займатися сексом, але усвідомте, що може бути ризик, якщо у вас є проблеми із серцем. Дзвоніть у "швидку", не відкладайте допомогу партнеру. Ми хочемо, щоб усі навчилися робити масаж серця. І всі мають хотіти зробити його у будь-якій ситуації", - цитує британського професора Джеремі Пірсона Sun.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС