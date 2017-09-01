Культогляд: дитина-композитор та симфонія з хропіння

Копирайт изображения Getty Images Image caption Альма Дойчер виступає на концерті у Відні, Австрія

Цього разу у культогляді:

Дівчинка, яка написала дві опери

Акторка Джоан Коллінз та хропіння

Нова інтерпретація "Володаря мух"

Політичний прогноз Майкла Мура

Не "другий Моцарт"

У творчому доробку британської композиторки Альми Дойчер - короткі п'єси, сонати, а також дві опери. Здавалося б, нічого надзвичайного, якщо не звертати уваги, що їй 12 років.

Daily Telegraph розповідає історію дівчинки-вундеркінда: вона вміла грати по нотах перед тим, як навчилася читати; перший музичний твір написала у чотири роки, а першу оперу - в сім. У неї насичений концертний графік - у наступні кілька місяців виступатиме у Китаї, США, Австрії, Франції й Швейцарії.

Свій дар Альма, схоже, успадкувала від бабусі, яка була піаністкою, та дідуся-органіста.

Зовнішньо вона мало чим відрізняється від однолітків (хіба що завжди носить сукні), але в її голові, каже, "завжди були мелодії". Щоправда, вона не знає, звідки вони беруться. "Для мене це таємниця", - зізнається дівчина.

Її батьки теж не можуть пояснити, як відбувається цей творчий процес. Батько Альми, математик за освітою, зауважує, що у доньки надзвичайно багата уява - "воно все в ній кипить, наче вулкан".

Звичайно ж, Альму усі порівнюють із Моцартом - та її батьки не в захваті від подібних порівнянь, а також від уваги ЗМІ до їхньої родини. Сама ж юна композиторка теж сприймає себе як самостійну творчу одиницю: "Моцарт був лише один, а я б хотіла бути Альмою, а не другим Моцартом".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Персі Гібсон та Джоан Коллінз

Хропіння як симфонія

Важко повірити, але легендарна британська акторка Джоан Коллінз, яку в її солідні 84 роки багато хто досі вважає уособленням жіночої досконалості та шикарного стилю - хропе. Про це пише Daily Mail з посиланням на її спільне інтерв'ю із п'ятим чоловіком Персі Гібсоном.

Ця сімейна таємниця стала публічною під час жартівливої розмови, яка стала частиною телевізійної програми про зіркові шлюби.

Пару запитали, що їх одне в одному найбільше дратує. І пані Коллінз мала необережність пожалітися, що дуже не любить, як пан Гібсон, який на понад 30 років молодший за неї, "хропе, фиркає та ірже", коли спить.

Інколи, зізналася акторка, яка прославилася на весь світ за роль у телесеріалі "Династія", вона виганяє чоловіка посеред ночі та щільно зачиняє двері спальної кімнати.

На це зізнання Гібсон відповів, що його дружина теж не спить беззвучно. "Чайковський міг би написати симфонію із твого хропіння. Звуки йдуть від контральто до сопрано, фантастичний діапазон", - сказав він.

А ще подружжя розповіло, що у них є спільна звичка - вони звертаються до людей словами "дорогенький" чи "дорогенька".

Коли ж у акторки поцікавилися, яке сімейне прізвисько у її чоловіка, то вона відповіла, що інколи називає його "великим псом", а ще "бездоганним Персі", адже у нього, на її думку, немає недоліків.

У тому ж таки інтерв'ю пані Коллінз сказала, що не знає рецептів щасливого шлюбу. "Ми обрали один одного, у нас було так багато спільних інтересів. Я думаю, що варто просто вибрати правильну людину", - пояснила вона.

Копирайт изображения Getty Images

Володар мух у дівчачій компанії

Плани вчергове екранізувати визнаний класикою роман Вільяма Голдінга "Володар мух" розкритикували користувачі соцмереж, інформує Guardian.

А все тому, що автори ідеї Скотт МакГіхі та Девід Зігель, які вже підписали контракт із Warner Brothers, хочуть змінити у майбутній стрічці одну, але дуже суттєву сценарну деталь - на безлюдному острові опиняться не хлопці, а дівчата.

На думку МакГіхі, глядачі тоді подивляться на історію "у новому ракурсі", тому що версія з героями протилежної статі "пориває з традицією, з тим, як ми сприймаємо хлопців та агресію".

А Зігель пообіцяв зняти "дуже близький до оригіналу, але осучаснений" фільм.

Зйомки ще не почалися, однак уже є ті, хто відмовляється сприймати антиутопію Голдінга у новій обробці.

Письменниця Роксана Гей, наприклад, написала в Twitter, що те, що трапилося у книжці з хлопцями, ніколи не сталося б із дівчатами.

А інші дописувачі прокоментували, що кінострічки зі схожим сюжетом за участі дівчат вже знімали.

Та й сам Голдінг колись розповідав, що обрав героями хлопців, бо вони є більш правдивим зображенням суспільства. А ще він сказав, що між чоловіками і жінками не можна ставити знак рівності, адже слабша стать за багатьма характеристиками досконаліша.

Копирайт изображения Getty Images

Попередження від Мура

Політизований американський документаліст Майкл Мур днями виступив із невтішним для багатьох попередженням: Дональда Трампа можуть переобрати на другий термін попри шалену критику та масове несприйняття його постаті та політики, повідомляє Independent.

"Я кажу, що його перепризначать, бо навіть більше людей проголосують проти нього в 2020 році. Та він виграє у штатах, де більше виборників", - спрогнозував режисер, маючи на увазі своєрідну систему розподілення голосів під час президентських виборів в Америці.

Але Мур, непримиренний критик чинного президента (зокрема через його рішення вивести США з Паризької кліматичної угоди), вірить, що переобранню Трампа можна завадити. Треба переконати певну кількість виборців, які на минулих перегонах голосували за інших двох кандидатів - в тому числі через несприйняття Гілларі Клінтон.

Режисер вважає, що його вистава "Умови моєї капітуляції", яка критикує Трампа і зараз йде на Бродвеї, є одним зі способів пояснити людям, як важливо згуртуватися навколо одного претендента на посаду в Білому домі.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС.