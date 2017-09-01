Огляд ЗМІ: як марихуана змінює ходу людини?

В огляді:

Як вживання марихуани змінює ходу

"Тривожна" статистика лікарняних в Британії

На що скаржиться типовий офісний працівник

Скільки "недоплачують" босу Ryanair

"Наркотична" хода

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Куріння марихуани дещо змінює ходу людей, пише Independent.

Згідно з результатами дослідження австралійських вчених, поціновувачі цього виду наркотиків "мають тенденцію менше рухати плечима та більше ліктями при ходьбі". Крім того, вони "швидше крутять колінами".

В деяких людей, які взяли участь у дослідженні, зміни були настільки незначними, що їх виявляли лише за допомогою спеціального обладнання.

"Результати означають, що історія вживання марихуани пов'язана із довготривалими змінами в ациклічних елементах ходи, але масштаб змін клінічно не визначається", - кажуть автори дослідження.

"Необхідні подальші дослідження для того, щоб з'ясувати, чи незначні зміни в ході стають більш явними під час старіння та збільшення вживання марихуани".

В дослідженні брали участь 44 людини, половина з яких регулярно вживала марихуану, а інша була представлена некурцями, пише Independent.

Психічні лікарняні

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Один з трьох лікарняних Великій Британії припадає на психічні проблеми, пише Daily Telegraph.

За даними дослідження, яке охоплювало усі медичні заклади країни, понад 5 мільйонів британців йдуть на лікарняний щорічно, і в 31% випадків - через проблеми психічного характеру.

Королівський коледж психіатрів назвав результати "тривожними", адже в порівнянні з минулим роком кількість захворювань, викликаних стресом, зросла на 14%.

"Ці цифри пояснюють, чому Національна система охорони здоров'я (NHS) ставить психічне здоров'я на перше місце", - каже голова НСОЗ Саймон Стівенс.

"Коли справа стосується психічного здоров'я, переваги для пацієнтів збігаються з перевагами для платників податків, тому що психічні проблеми, які не лікуються, впливають на роботу, безробіття та прибутки", - додає він.

За словами Стівенса, витрати на лікування психічних захворювань зросли на понад 1,4 мільярди фунтів за останні три роки, а кількість людей, які потребують лікування, - на 120 тисяч.

Коментуючи результати дослідження, британський уряд пообіцяв зробити "нові кроки" для вирішення проблеми, пише Daily Telegraph.

Скільки можна бурчати на роботі?

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Середньостатистичний британський службовець витрачає майже два тижні на рік на бурчання, пише Daily Mail.

Головними причинами невдоволення є ІТ, кондиціонери та принтери. Крім того, кажуть дослідники, типовий офісний співробітник обов'язково знайде час поскаржитись на "непотрібні імейли до всього персоналу" та некомфортні стільці.

За двадцять хвилин бурчання працівник ще встигає звинуватити колег у крадіжці своєї кружки. Але найбільшим подразником є телефонний дзвоник, який лунає саме в той момент, коли людина збирається залишити офіс.

Майже дві третини працівників розповідатимуть про свої проблеми колегам, при цьому кожен з 20-ти починає стогнати "щойно приходить на роботу", а 15% визнали, що "ниють весь день".

Чверть опитаних заявила, що на їхній робочий день впливає боса, а 27% сказали, що те, як вони прокидаються, може "зруйнувати день", пише Daily Mail.

"Недооцінений" топ-менеджер

Копирайт изображения PA Image caption Майкл О'Лірі скаржиться, що мав би отримувати набагато вищу платню

Голова бюджетного авіаперевізника Ryanair заявив, що попри свою зарплатню у три мільйони фунтів на рік йому "серйозно недоплачують", пише Daily Mirror.

Майкл О'Лірі назвав плани уряду знизити виплати виконавчим директорам компаній "безглуздою бюрократичною нісенітницею" та порадив прем'єр-міністру "взятися" за доходи гравців англійської Прем'єр-ліги.

"Якщо Вейн Руні отримує 300 тисяч фунтів на тиждень, а Алексіс Санчес 400 тисяч, то мені серйозно недоплачують. Я не забиваю так багато голів, як вони, але я даю роботу набагато більшій кількості людей і роблю набагато більший внесок в економіки Сполученого Королівства", - заявив топ-менеджер.

Крім того, голова лоукостера порадив акціонерам, невдоволеним його грошовою винагородою, "продавати свої акції та забиратись", пише Daily Mirror.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС