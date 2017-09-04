Огляд ЗМІ: тільки Китай може зупинити КНДР?

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В огляді іноземної преси:

Чи буде війна з Північною Кореєю?

Як Британія реагує на політику КНДР

Термоядерна бомба як прорив технологій

Взуття британських військових.

Світ і КНДР

Війна з КНДР здається дедалі реалістичнішою, пише британське видання Independent.

У Північній Кореї стрімко розвивається ядерна програма, а водночас Білий дім очолює "найбільш непередбачуваний" президент США.

Видання вважає, що КНДР є для світу проблемою, яку майже неможливо розв'язати.

"Переговори з диктатором, який має ядерну зброю та погрожує планами напасти на Захід, є практично неможливими. З іншого боку, жодна воєнна ініціатива насправді не здатна принести мир без того, щоби все перед цим не зруйнувати", - розмірковує видання.

Копирайт изображения NORTH KOREA TV Image caption Телебачення КНДР продемонструвало кадри, на яких лідер країни підписує наказ щодо ядерних випробувань

На думку Independent, Китай, який КНДР часом називає своїм єдиним союзником, має найбільше шансів переконати Кім Чен Ина змінити політику.

Але схоже на те, що ізоляція змусила північнокорейського лідера не довіряти навіть своєму єдиному союзнику, пише видання, й це насправді є приводом для занепокоєння.

Британія проти КНДР

Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон застеріг Дональда Трампа щодо вирішення ситуації з КНДР воєнними методами, пише видання Telegraph.

На думку пана Джонсона, у відповідь на будь-яку агресію з боку західних країн Пхеньян може повністю знищити Південну Корею, пише видання.

За словами голови МЗС Британії, "зараз розглядаються усі можливі варіанти, але ми не бачимо жодного простого воєнного рішення", передає видання.

Джонсон заявив, що повідомлення Пхеньяна про те, що КНДР має нову водневу бомбу, яку можна помістити в крилату ракету, є "новим рівнем загрози", пише видання.

"Відстань між Північною Кореєю та Сеулом дуже мала. Вони можуть знищити велику частину південнокорейського населення навіть за допомогою звичайної зброї", - цитує видання Бориса Джонсона.

Він також закликав Китай збільшити тиск на КНДР. "На Китай припадає 90 відсотків зовнішньої торгівлі Північної Кореї, а їхніх запасів нафти вистачить лише на шість місяців. На цьому можна продовжувати чинити тиск на режим", - заявив пан Джонсон.

Небачуваний прорив

Видання Washington Post вважає, що розробка Північною Кореєю термоядерної бомби - небачуваний прорив технологій для цієї країни, адже вибух під час останнього тесту був майже в п'ять разів потужніший за попередній.

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За словами видання, якщо це справді була термоядерна бомба, це означатиме, що КНДР створила цю зброю набагато раніше, ніж передбачалося, а також що "33-річний автократ тримає в своїх руках найбільш руйнівну зброю на планеті".

Видання пише, що випробування змусили замовкнути скептиків, які кепкували з технічних можливостей КНДР.

"Північна Корея тепер здатна знищити значну частину будь-якого великого міста. Навіть якщо зараз вони випробували не водневу бомбу, як стверджують, дуже скоро вона в них буде", - каже Сью Мі Террі, екс-аналітик з ЦРУ.

Через складну конструкцію термоядерної бомби багато експертів вважали, що на її виготовлення КНДР потрібні місяці, або навіть роки. Але зараз американські фізики майже не мають сумнівів, що це вдалося зробити набагато швидше.

Кросівки чи армійські черевики

Британські вчені стверджують, що солдатам шкідливо крокувати у військових черевиках, пише видання Daily Mail.

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Нещодавнє дослідження показало, що марширування у невідповідному взутті призводить до травм опорно-рухового апарату. Це стало найголовнішою причиною звільнення солдат з британської армії в 2012 році, пише видання.

За словами експертів, військові повинні виконувати стройові вправи у зручнішому взутті, наприклад, у кросівках.

Міністерство оборони проводить власне дослідження щодо причин травм опорно-рухового апарату, які стали головним приводом звільнення з армії за медичними показниками в останні п'ять років, пише видання.

Нещодавно встановили, що половина новобранців отримають травми опорно-рухового апарату ще під час підготовчої програми, що триває 26 тижнів, повідомляє видання. А нові дослідження стверджують, що причина - у стандартних військових черевиків.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, Служба моніторингу ВВС