Спортогляд: невдача Шарапової та "лиходій" Гамільтон

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У спортогляді тижня читайте такі історії:

Як ренесанс латвійського тенісу став на заваді Марії Шараповій;

Чому англійські уболівальники освистують футболістів своєї збірної;

Чим запам'ятався Ентоні Джошуа двобій з Володимиром Кличком;

Як Льюїс Гамільтон зіпсував свято італійським уболівальникам

Шарапова програла

Перший після дискваліфікації похід Марії Шарапової за титулом US Open закінчився невдачею. Росіянку з турніру вибила представниця Латвії Анастасія Севастова, розповідає Daily Telegraph.

Як наголошує газета, це не перша неприємність, яка спіткала Шарапову на змаганні. До того їй довелося відбиватися від нападок Каролін Возняцкі, яку обурило "привілейоване становище" титулованої тенісистки на турнірі. На думку Возняцкі, зважаючи на нещодавню дискваліфікацію, організаторам не варто було проводити матчі Шарапової на головній арені змагань - стадіоні Артура Еша.

"Єдине, що має значення - це те, що я у четвертому колі. А де вона [Возняцкі] - я не знаю", - так Шарапова відповіла на закиди тенісистки, яка вилетіла з турніру ще у другому турі, додає газета.

Але у четвертому раунді росіянка мало що змогла протиставити Севастовій, яка, на думку газети, підтвердила статус Латвії як нової потужної сили у жіночому тенісі.

"Іронія полягає в тому, що мельдоній - заборонений препарат, який і вдарив по кар'єрі Шарапової, виробляли саме у Латвії, рідній країні Севастової", - зазначає видання.

Ренесанс латвійського тенісу триває. Цього року 20-річна представниця цієї країни Єлена Остапенко вже перемогла на Відкритому чемпіонаті Франції, нагадує Daily Telegraph.

Годі свистіти

Припинити освистувати футболістів збірної Англії. З таким закликом до уболівальників звернувся головний тренер команди Гарет Саутгейт, пише Independent.

Керманич збірної сподівається, що фанати почують його слова і вже на наступному матчі проти Словаччини забезпечать гравцям належну підтримку. Тим більше, що перемога суттєво наблизить англійців до фінальної стадії Чемпіонату світу-2018.

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Як наголошує газета, Саутгейт висловлювався обережно, аби не образити прихильників. Але він твердо відкинув закиди, що гравці збірної, мовляв, не надто стараються і не пишаються тим, що представляють свою країну на міжнародній арені.

"Заяви, що футболісти начебто не пишаються тим, що грають за збірну - це просто обурливо. Вони цим неймовірно пишаються. Так, іноді вони грають не так добре, як хотілося б, але немає жодного гравця, який би не віддавав команді всі 100%", - цитує видання Саутгейта.

Тренер підняв цю тему після того, як англійські уболівальники освистали своїх футболістів після матчу зі збірною Мальти минулого тижня. Він наголосив, що іноді і справді може здатися, що гравці не надто переймаються грою, але ж у дійсності причина протилежна: вони, мовляв, надто переймаються. А тому може страждати якість гри.

Також він додав, що є гравці, які усіляко намагаються уникнути викликів у збірну. Щоправда, імен він не назвав. "Тому деякі люди грають 50, 60 або 70 матчів у складі збірній. А інші, навіть більш хороші гравці, не грають", - цитує Independent Саутгейта.

Як Джошуа згадує Кличка

Якщо б Ентоні Джошуа мав можливість обрати, з ким із легендарних боксерів провести двобій, він би знов позмагався з Володимиром Кличком. Про це сам британець заявив в інтерв'ю Daily Mail.

Бій з українцем перед 90 000 глядачів на стадіоні "Вемблі" він назвав "приголомшливим" і заявив, що саме такий бокс він любить. "Саме тому я б і хотів знову битися з Кличком, саме тому я був готовий до матчу-реваншу - бо мені подобаються такі двобої," - заявив Джошуа газеті.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джошуа: я б хотів знову битися з Кличком

Що ж принесло йому перемогу і як йому вдалося очолити "золоту еру" британського боксу?

Відповідь у Джошуа очевидна - безжалісні тренування і суворі вимоги тренера, який протягом тижня може пообіцяти втомленому спортсмену легкий день у п'ятницю, а потім несподівано змусити його працювати ще жорсткіше.

"Але це потрібно, щоб дійти до такого рівня.... Перемогу від поразки відокремлює дуже тонка межа, тому завжди треба робити більше", - розповідає боксер.

Але справа не тільки у спортивній підготовці.

"Коли змагаються талановиті чоловіки, справжні бійці, яких підготували хороші тренери, все зводиться до характеру - в кого більше злості, хто готовий робити більше, - цитує Daily Mail Джошуа. - Інколи битися можна тільки серцем".

Гамільтон зіпсував свято італійцям

Справжнім "лиходієм" назвали британського гонщика Льюїса Гамільтона - і все через перемогу на у Гран-прі Італії, адже традиційно у цих перегонах італійські глядачі очікують тріумфу своєї команди "Феррарі".

Але цього разу святкували представники "Мерседес". Слідом за Гамільтоном фінішував його партнер по команді Валтеррі Боттас, пише Guardian.

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До того ж, Гамільтон уперше в сезоні очолив загальний залік перегонів, випередивши Себастьяна Феттеля з тієї ж таки "Феррарі".

"Глядачі прийшли побачити перемогу улюбленої "скудерії", але коли її не сталося, вони зібралися під п'єдесталом та освистали Гамільтона, хоча і дружелюбно. Триразовий чемпіон світу це оцінив", - описує реакцію фанатів газета.

Сам британець заявив, що не зважає на ярлик "лиходія", адже поважає "пристрасть" італійських уболівальників. Та найбільшу радість йому приніс вихід на перше місце у турнірній таблиці.

"Здобути дві перемоги поспіль - чудово. Себастьян [Феттель] дуже довго був на першому місці, тож випередити його після всіх злетів і падінь - прекрасне відчуття", - цитує Гамільтона Guardian.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC