Росія автоматизує поширення дезінформації - огляд ЗМІ

В огляді британської преси 5 вересня:

• Війна - не вихід у протистоянні США і Північної Кореї

• Росія автоматизує розповсюдження дезінформації

• Чи заплатять французькі папараці за фото оголеної герцогині

• Чи всі зрадіють малюку Кембриджів

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Автоматизована деза

Латвія занепокоєна тим, що Захід так і не спромігся вирішити проблему втручання росіян у внутрішні справи країн через інтернет і розповсюдження ними неправдивих новин, пише Guardian.

Міністр закордонних справ країни розповів, що Росія успішно автоматизує поширення дезінформації в соцмережах, а щоб боротися з цим, потрібні спільні дії США та їх європейських союзників.

Едгар Рінкевічс зазначив, що вже є достатньо підстав вважати, що Росія автоматизувала поширення дезінформації в соціальних мережах.

Нові дослідження, проведені НАТО, виявили різке зростання кількості російськомовних твітів, розповсюджених у соцмережі в Латвії, - майже вп'ятеро.

До того ж надходять вони не від окремих осіб, а ботів. В Естонії зафіксували дев'ятикратне зростання подібних дописів. На переконання пана Рінкевічса, така тактика є "дуже систематичним та новим способом розповсюдження пропаганди серед молоді".

Guardian зазначає, що своїми думками пан Рінкевічс поділився із колегами з британського Форін Офісу та країн північної Європи незадовго до початку масштабних російських військових навчань "Захід-2017" у Білорусі.

Країни, які межують із Росією і Білоруссю, неодноразово висловлювали занепокоєння через кількість військових і техніки, перекинутих Росією до східних рубежів НАТО останнім часом.

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Війни з Пхеньяном не буде

Independent розмірковує над тим, якою має бути реакція США на ядерну програму Північної Кореї.

"Ядерні плани Кім Чен Ина дуже чіткі. Набагато менш очевидно, що робитиме Трамп", - зазначає видання.

Видання пише, що очільник Білого дому вже наробив чимало жорстких заяв: "Він пригрозив "вогнем і люттю" Північній Кореї й розкритикував Південну Корею за поведінку, яка, здається, йому умилостивленням. Також, уникнувши прямої згадки про Китай, він пригрозив запровадити санкції проти країн, які торгують з Північною Кореєю".

Однак, веде далі Independent, заяви пана Трампа можуть так і залишитися заявами, бо впливові члени його адміністрації, очевидно, дотримуються протилежної думки. Зокрема, і міністр оборони США Джим Маттіс, і державний секретар Рекс Тіллерсон продовжують наполягати на дипломатичних зусиллях і переговорах.

"Ми збираємося продовжувати кампанію мирного тиску", - цитує видання пана Тіллерсона. На думку держсекретаря США, Вашингтон повинен співпрацювати з Китаєм, аби посадити Пхеньян за стіл переговорів.

Варіанту вирішення питання воєнним шляхом не існує Стів Беннон, екс-радник Дональда Трампа

Independent відкидає воєнний шлях розв'язання північнокорейського питання.

На переконання видання, удар по Пхеньяну призведе до багатотисячних жертв у сусідніх країнах, Південній Кореї і Японії, які є союзниками США, а запровадження економічних санкцій проти Китаю завдасть дошкульного удару по економіці США, адже йдеться про обіг торгівлі, який сягає 578 мільярдів доларів.

А відтак раціональною видається позиція нещодавно звільненого спецрадника Дональда Трампа, Стіва Беннона, який відкидав воєнний підхід до розв'язання ядерної проблеми Пхеньяна. "Забудьте про це", - заявив він і в одному з останніх інтерв'ю на посаді радника президента США. - "Допоки хтось не переконає мене, що є можливість уникнути загибелі 10 мільйонів мешканців Сеула протягом перших 30 хвилин після удару із застосування звичайних озброєнь, я не знаю, про що тут можна говорити. Варіанту вирішення питання воєнним шляхом не існує".

Копирайт изображения KENZO TRIBOUILLARD/AFP/GettyImages Image caption Скандальний примірник журналу Closer

Час розплати настав

Французький суд має винести вирок у позові герцога та герцогині Кембриджських до французького журналу Closer через порушення приватності Кейт Міддлтон шляхом публікації фото напівоголеної дружини принца Вільяма на відпочинку, повідомляє Daily Telegraph.

Газета нагадує, що позов став відповіддю членів британської королівської родини на публікацію низки фотографій Кейт Міддлтон, зроблених на півдні Франції у 2012 році. На них принц Вільям натирає тіло дружини, яка засмагає топлес, захисним засобом.

Газета додає, що подружжя оцінило збитки від втручання у їхнє приватне життя у 1,5 мільйони євро, що є надзвичайно високою сумою для подібних позовів у Франції. Адвокат подружжя пояснив, що така велика сума збитків спричинена "болісними спогадами про те, через що саме 20 років тому померла мати герцога, Діана".

Daily Telegraph зазначає, що вирок може бути винесений 5 вересня, у день 20-х роковин поховання принцеси Діани, яка загинула у Парижі в останній день літа 1997 року під час переслідування авто, в якій була мати тоді ще підлітків Вільяма і Гарі, юрбою папараці.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Малюк з'явиться у родині принца Вільяма і його дружини Кейт навесні 2018 року

Чи всі зрадіють малюку Кембриджів

Про те, як позначиться народження третьої дитини герцога та герцогині Кембриджських на усій британській королівській родині, розповідає газета Daily Mail. Малюк, який з'явиться у родині старшого сина принцеси Діани Вільяма і його дружини Кейт навесні 2018 року, знову внесе зміни до лінії престолонаслідування.

Дитя, незалежно від того, буде це дівчинка чи хлопчик, стане п'ятим у черзі на британський престол і відсуне свого дядька Гаррі з третього на шосте місце, пише Daily Mail.

Як відомо, після королеви Єлизавети Другої королівський престол перейде до її старшого сина, принца Уельського Чарльза. Після нього його успадкує старший син Чарльза, Вільям, а згодом - старший син Кембриджів - принц Джордж. Це означає, що нині живі британці за свого життя більше не побачать на чолі королівської родини жінки. Звичайно, якщо не відбудуться якісь екстраординарні події, що вкотре призведуть до змін у лінії британського престолонаслідування.

Ті, хто цікавиться історією британських монархів, пам'ятають, що нинішня королева опинилася на троні завдяки … великому коханню її дядька, короля Едварда Восьмого, який відмовився від престолу на користь свого молодшого брата, аби одружитися із двічі розлученою американкою Воліс Сімпсон.

А поки що принц Гаррі щиро радіє через новину про третю дитину Кембриджів, адже "пониження" у списку ймовірних престолонаслідників збільшує його шанси на отримання дозволу королеви одружитися з американською актрисою Меган Маркл.

Поява третьої дитини Вільяма і Кейт позначиться і на житті середнього і молодшого синів королеви і їхніх дітей. Перспектива сходження на престол стане для них ще примарнішою. На додаток, їм доведеться подумати про спосіб утримання своїх сімей, та й взагалі про те, чим всі вони займатимуться далі у житті.

Daily Mail пише, що принц Чарльз неодноразово говорив про те, що коли зійде на престол, зменшить витрати на утримання королівської родини, обмеживши їх утриманням себе, своїх синів і їхніх сімей.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС