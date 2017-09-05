У російській школі сталася стрілянина

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У школі в Івантєєвці, що біля столиці Росії, сталася стрілянина, повідомили Російській службі Бі-бі-сі в місцевій поліції.

За даними поліцейських, якийсь хуліган відкрив вогонь у приміщенні. Водночас правоохоронці відмовилися уточнити, чи його затримали, пояснивши, що не уповноважені відповідати на це питання.

Раніше про стрілянину в підмосковній школі повідомили російські ЗМІ з посиланням на джерела. Вони стверджують, що вогонь відкрив учень дев'ятого класу, якого вже затримали.

За даними РІА "Новости", внаслідок стрілянини є постраждалі, їх кількість не уточнюють.

Видання Life стверджує, що підліток використав травматичний пістолет, який належить його батькові, і вистрілив в голову вчительці, після чого діти почали вистрибувати з вікон.

Усього, за інформацією видання, постраждали чотири людини, але офіційно це не підтверджено.

Мер міста Олена Ковальова в Instagram підтвердила, що в школі стався конфлікт між учителем та учнем. При цьому вона заперечує, що була стрілянина.

"За попередньою інформацією в школі №1 стався конфлікт, учасником якого були вчитель і учень. У результаті постраждав учитель. Під час конфлікту будь-яких пострілів, а також використання вогнепальної зброї не було", - написала пані Ковальова.