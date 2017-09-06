Питна вода на планеті забруднена пластиком - огляд ЗМІ

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В огляді іноземної преси 6 вересня:

Як Британія хоче обмежити мігрантів із ЄС

Шотландія хоче розщедритися для шотландців

Еволюція викорінює смертельні хвороби

Якими є справжні масштаби забруднення пластиком

Британія проти низькооплачуваних мігрантів

Нова міграційна система Британії, що діятиме після "брекзиту", матиме на меті скорочення кількості низькооплачуваних мігрантів з ЄС, пише видання Independent.

Ймовірно, уряд також заборонить європейським громадянам, що працюють в Британії, привозити до країни свою родину, пише Independent з посиланням на урядовий документ, що є у його розпорядженні.

Також очікується, що уряд отримає право відмовляти громадянам ЄС у в'їзді до країни для роботи, та зможе вимагати від новоприбулих працівників певного рівня мінімального доходу для того, щоб отримати право залишатися в країні, пише видання.

Певні зміни запровадять і для працедавців. Зокрема, уряд може зобов'язати компанії наймати британців на певні посади.

Видання зазначає, що документ не є остаточним варіантом реформи і ще буде обговорюватися, але загалом дає відчути, як виглядатиме міграційна система Британії після "брекзиту".

Взяти і поділити?

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Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен зробила низку заяв щодо планів уряду змінити систему соціальних виплат, пише видання Daily Mail.

Зокрема, Стерджен заявила, що розглядає можливість запровадження гарантованого "громадянського доходу", коли кожен громадянин Шотландії отримуватиме певну суму з бюджету країни, пише видання.

Гроші на цю ініціативи планують отримати завдяки збільшенню оподаткування середнього класу, зазначає видання.

Також Стерджен хоче відмовитись від ліміту на підвищення заробітної платні в громадському секторі.

Під час представлення законодавчих ініціатив своєї партії на наступний рік, Стерджен заявила, що ідея гарантованого доходу для усіх громадян "варта більшої уваги".

Серед інших планів Стерджен - відмова від використання автомобілів на бензині та дизелі в Шотландії до 2032 року, тобто на вісім років раніше, ніж це заплановано зробити в Англії, пише видання.

Критики Стерджен у свою чергу заявили, що додаткові витрати заплановані урядом можуть значно зашкодити шотландській економіці, зазначає видання.

Природній відбір проти Альцгеймера

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Природній відбір поступово скорочує такі хвороби як Альцгеймер, високий холестерол та астма, стверджує Telegraph.

Аналіз, який дослідив гени 150 тисяч британців та 60 тисяч американців, вказує на те, що кількість варіацій генів, які асоціюються з цими хворобами, значно скоротилася за останні два покоління.

На думку вчених, у чоловіків, що хворіють на Альцгеймера, зазвичай буває менше дітей, що зменшує генетичний пул хвороби. Теоретично, це означає, що подібні хвороби можуть зникнути еволюційним шляхом протягом декількох тисяч років, пише видання.

"Ми бачимо генетичні докази того, що природній відбір відбувається серед сучасної людської популяції". - каже генетик Джозеф Пікрел з Колумбійського університету, який брав участь в дослідженні.

За словами вчених, навіть незначні зміни в популяції призводять до радикальних змін в генах.

"Наприклад, якщо чоловіки з варіацією гена ApoE4, що асоціюється з Альцгеймером, мають лише на 0.1% менше дітей, ніж чоловіки без неї, цього достатньо, аби ця варіація швидко зникла в результаті природного відбору", - каже Хакаменеш Мостафаві, який керував дослідженням.

Вода із пластику, вода із пластиком?

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Мільярди людей по всій планеті споживають воду, забруднену пластиком, пише британське видання Guardian, посилаючись на нещодавнє дослідження.

Тести, що проводилися в понад десяти країнах з різних регіонів світу, показали, що 83% відібраних зразків питної води містили волокна пластику, пише видання.

Найбільший процент забрудненої води виявили в США, де 94% зразків містили волокна пластику, пише Guardian.

Також надзвичайно високий рівень забруднення дослідники зафіксували в Лівані та Індії.

Попри те, що європейські країни, зокрема Британія, Німеччина та Франція, показали найнижчий процент забруднення, вчені виявили пластик в 72% європейських зразків, пише видання.

За словами видання, дослідження показує, що забруднення води пластиком не обмежується світовим океаном і має безпосередній вплив на повсякденне життя людини.

Видання розмірковує про вплив, який можуть мати мікрочастинки пластику на здоров'я людини, та зазначає, що людство "тільки починає розуміти масштаб глобального забруднення мікропластиком".

Огляд підготував Дмитро Зоценко, служба Моніторингу ВВС