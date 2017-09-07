Огляд ЗМІ: британці не певні, чи впорається Мей з "брекзитом"

Копирайт изображения PA Image caption Дедалі більше британців втрачають віру у те, що Тереза Мей може провести успішні переговори з Євросоюзом щодо "брекзиту", пише Daily Mirror

В огляді:

Як мігранти розколюють уряд

Чи впорається Тереза Мей з "брекзитом" - сумніви виборців

Для чого Росія купувала сторінки у Facebook

Як порно впливає на дітей

Важкий "брекзит"

У британському уряді назріває глибокий розкол через "брекзит", пише Independent.

Двоє ключових міністрів в кабінеті Терези Мей, міністр внутрішніх справ Амбер Рад і перший державний секретар Даміан Грін, заявили, що мають застереження щодо планів його очільниці суттєво обмежити приплив мігрантів до країни.

Пропозиції щодо призупинення міграції після "брекзиту", як-от обмеження перебування в Британії працівників низької кваліфікації двома роками, здалися аж занадто радикальними пані Рад.

А пан Грін повідомив, що члени уряду можуть змінити плани щодо міграції, бо вони можуть завдати важкого удару по ринку праці, розповідає Independent.

Видання додає, що розкол в уряді сформувався на фоні повідомлень, що провідні британські компанії відмовилися підписати листа на підтримку міграційних новацій, запропонованих Терезою Мей.

Британці сумніваються

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Дедалі більше британців втрачають віру у те, що Тереза Мей може провести успішні переговори з Євросоюзом щодо "брекзиту", розповідає Daily Mirror.

Газета провела власне опитування, яке показало, що майже 61% виборців вже менш переконані в успішному завершенні переговорів, аніж шість місяців тому, лише 7% стали довіряти Терезі Мей ще більше.

Daily Mirror зазначає, що 69,8% зараз вважають, що на час проведення референдуму про вихід Британії з Євросоюзу вони не мали вичерпної інформації про те, як "брекзит" може позначитися на їхньому житті.

Опитування газети виявило, що 66,6% тих, хто голосував за збереження членства в ЄС і 12,8% тих, хто голосували за вихід з Євросоюзу, хочуть повторного референдуму з цього питання.

Вплив через Facebook

Американська компанія Facebook заявила, що має докази проведення "операції впливу" у своїй соцмережі, ймовірно, з боку Росії, повідомляє Guardian. Йдеться про рекламу у Facebook та неоднозначні повідомлення на такі теми, як міграція, расові питання і секс-меншини, за що було сплачено 100 тисяч доларів.

Газета зазначає, що Facebook ідентифікував 470 "недостовірних" облікових записів та сторінок, наразі заблокованих, що розповсюджувалися в мережі протягом останніх двох років.

Guardian додає, що ознаки проведення "операції впливу" були виявлені в процесі співпраці Facebook із федеральними правоохоронними органами щодо можливого впливу Росії на президентські вибори 2016 року.

Facebook наголошує, що проплачені дописи напряму не згадували вибори і не були спрямовані на мешканців штатів, які не мали чіткої позиції щодо підтримки того чи іншого кандидата.

Водночас в них цілеспрямовано піднімалися чутливі теми, за допомогою чого можна було маніпулювати суспільною думкою.

Діти і відео для дорослих

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Діти, які починають дивитися порно у віці до 12 років, отримують перший сексуальний досвід, ледь сягнувши 13-річного віку, пише Daily Mail, посилаючись на опитування серед студентів Букінгемського університету.

Дослідження виявило, що чим раніше діти починають переглядати відверто сексуальні зображення, тим раніше вони починають жити статевим життям.

Молоді жінки, які регулярно дивляться відео для дорослих, мають більше сексуальних партнерів, проте уникають "сексуально ризикованої поведінки", як от "секс на одну ніч" або ігнорування контрацепції. Цікаво, що серед чоловіків такої тенденції виявлено не було.

Daily Mail зазначає, що у дослідженні брали участь студенти із сімей, які належать до середнього класу.

Один з учасників проекту визнав, що вперше побачив порно у віці шести років.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС