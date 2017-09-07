Культогляд: де Мадонна і як справи у Джолі?

В огляді:

Де тепер мешкає поп-зірка Мадонна?

У якому психологічному стані перебуває Анджеліна Джолі?

Хто були "найкращими друзями" Джорджа Майкла?

Чому Google виставив радянський хіт на головну сторінку?

Португальська Мадонна

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Кажуть, Мадонна змінила прописку, пише Guardian, посилаючись на португальську пресу.

Один з тамтешніх тижневиків днями повідомив, що поп-зірка "більше на туристка - вона живе в Лісабоні".

Насправді, поки що вона мешкає у готелі, бо в старовинному маєтку, який придбала в мальовничий Сінтрі неподалік столиці, йде капітальний ремонт.

Переїзд пов'язаний із тим, що прийомний син Мадонни, 11-річний Девід Банда, який родом з Малаві, вступив до молодіжної академії футбольного клубу "Бенфіка".

Це сталося ще навесні, коли хлопець успішно пройшов відбір. Але навчатися він начебто буде у французькій школі в Лісабоні.

Мадонна - не перша зірка першого ешелону, яка придбала житло в португальській столиці.

Серед відомих власників нерухомості в місті - Джон Малкович, Моніка Беллуччі та Майкл Фассбендер. А все тому, що Лісабон нині переживає культурний ренесанс, і багато хто вважає його "хіповим та інноваційним", додає Guardian.

Слабка-сильна Джолі

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"Я не така сильна, якою була колись". Судячи з цього відвертого зізнання на початку рідкого останнім часом спілкування з журналістами, справи у Анджеліни Джолі йдуть не найкращим чином, робить висновок Daily Telegraph.

Минув рік з того часу, як вони з чоловіком Бредом Піттом приголомшили світ оголошенням, що вирішили розлучитися.

І ці 12 місяців залишили на зовнішності акторки помітний відбиток, зауважує видання, зазначивши, що під час інтерв'ю з нагоди виходу на екрани стрічки, яку режисерувала, вона виглядала "блідою та змарнілою".

Та й психологічно Джолі непросто - і вона цього не приховує.

"Було важко. Мені не подобається бути одиначкою. Я цього не хотіла, - розказала про свій теперішній стан. - Емоційно це був складний рік, і у мене були інші проблеми зі здоров'ям".

Але акторка переконує, що попри усі труднощі намагається якомога частіше сміятися - і в цьому їй допомагають її шестеро дітей. І тому вона залишається оптимісткою.

"Думаю, що зараз мені потрібно трохи віднайти стару себе, - сказала вона і висловила надію, що коли її молодші діти стануть підлітками, це зробить з неї "більш веселу маму".

Діти Джолі, до речі, усі так чи інакше брали участь у зйомках фільму "Спершу вони вбили мого батька", який вона презентує.

Стрічка розповідає історію геноциду в Камбоджі за часів правління режиму червоних кхмерів.

Собака сумує за Джорджем Майклом

Собака співака Джорджа Майкла, якого не стало минулого Різдва, досі за ним сумує, пише Daily Mail та підкріплює твердження фото.

Кожен раз, коли хтось з родини музиканта приводить 11-річну Еббі, золотистого лабрадора, до імпровізованого меморіалу на честь її хазяїна неподалік лондонського кладовища, вона помітно змінюється. Вона довго обнюхує квіти та листівки, а потім якийсь час лежить поруч.

Родичі Майкла, які доглядають за собакою, розповідають, що з дня його смерті у неї зіпсувався апетит, а сама вона "втратила душу".

Співак придбав Еббі разом з її сестрою Мег - і обожнював обох, називав їх "моїми дівчатками" та "найкращими друзями".

Мег померла 2015 року - і він довго сумував за нею. Коли ж не стане Еббі, її, згідно з заповітом, поховають разом з Майклом.

Daily Mail нагадує, що співак був завзятим борцем за права тварин і часто робив щедрі благодійні пожертви на ці цілі.

Дудл "Тро-ло-ло"

Цього тижня радянський співак Едуард Хіль святкував би свій день народження - і на його честь 4 вересня головна сторінка пошуковика Google була прикрашена анімаційним дудлом з його пісенькою "Тро-ло-ло".

Для британського видання Independent це стало нагодою нагадати західному читачеві про виконавця.

Адже відео, де він виконує цю вокальну композицію, швидко стало вірусним, коли його завантажили на YouTube 2009 року. Воно зібрало 26 мільйонів переглядів, а вокал Хіля почули глядачі багатьох популярних закордонних телевізійних шоу.

Оригінальна назва музичного твору, написаного Аркадієм Островським в 1976 році, - "Я дуже радий, адже нарешті повертаюсь додому".

Його задумували як повноцінну пісню, і слова були такими: "Я скачу через прерію на своєму жеребці, мустангу як-його-там, а моя люба Мері в'яже для мене панчоху за тисячу миль звідси".

Але виконавець вирішив відмовитися від слів, заспівавши лише нині знамените "тро-ло-ло".

Коли його композиція отримала кілька років тому друге дихання завдяки інтернету, Хіль дізнався про це випадково - почув, як його внук наспівує знайому йому мелодію, додає Independent.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС