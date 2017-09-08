ЗМІ: що стоїть за "миротворцями" Путіна?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи з'являться на Донбасі миротворці ООН?

Що стоїть за пропозиціями Кремля про миротворців, як світ реагує на ураган Ірма і що думає видатний письменник про Дональда Трампа - в огляді міжнародних видань від 7 вересня:

Що несе "раптова" зміна позиції Путіна?

Британія поспішає на допомогу Карибам

Письменник-шпигун проти Трампа

Дайте Україні зброю і серйозні пропозиції

"Раптова" зміна позиції Росії щодо розміщення миротворчої місії ООН на сході України може свідчити про певні зміни в політиці Кремля, обережно припускає колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт у статті для Washington Post.

"Звичайно, путінська версія миротворчої версії не має жодних шансів. Він хоче, щоб вздовж лінії розмежування між його сепаратистами та рештою України були розміщені легкі сили. Під таким кутом конфлікт постає як внутрішня справа України й надає прикриття для російських військ, які там знаходяться, а також забезпечує контроль Росії над міжнародним кордоном", - пише пан Більдт.

Утім, на його думку, зміна позиції пана Путіна є "цікавою" і відкриває поле для обговорення справжньої миротворчої місії для реалізації "ледь живих" Мінських угод, які мали вирішити конфлікт.

"Кремль, вочевидь, глибоко стурбований повідомленнями, що адміністрація Трампа серйозно розглядає постачання Україні сучасного оборонного озброєння. Це значно ускладнило б будь-який майбутній російський план нападу на Україну з використанням регулярних збройних сил, як це було в серпні 2014 та лютому 2015 років", - відзначає шведський політик.

Тому, на його думку, адміністрація Дональда Трампа має "неодмінно" передати Україні озброєння.

Крім того, додає автор, США та ЄС потрібно серйозно зайнятися питанням миротворчої місії.

"Вони повинні примусити Путіна викласти всі карти на стіл, і виступити з пропозиціями щодо надійної миротворчої місії для реалізації Мінських угод, які б включали проведення виборів на окупованих територіях, виведення російських військ та повернення Україні контролю над її кордонами", - вважає Карл Більдт.

Кремль послідовно відкидає присутність своїх кадрових військових на Донбасі.

Зла Ірма

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наслідки шторму

Нищівні наслідки урагану Ірма, який вирує на Карибах, стали однією з основних тем для обговорення британської преси.

Як повідомляє Independent, британські військові відряджають до регіону спецгрупу для допомоги постраждалим.

Як нагадує видання, щонайменше десятеро людей загинули внаслідок шторму, якому було присвоєно найвищу, п'яту, категорію небезпеки. У Пуерто-Рико більш ніж мільйон жителів залишилися без електрики, а острів Барбуда став "ледь придатним для життя" після того, як ураган знищив 60% житлових будівель.

Надзвичайну ситуацію оголосили в Пуерто-Рико, на Кубі та у штаті Флорида.

За словами британського міністра оборони Майкла Феллона, наразі важко оцінити кількість жертв через масштаби руйнувань.

"Ми чуємо повідомлення про жертви, про людей, які постраждали через уламки, які кидав вітер, але, знову ж таки, губернатори (Островів. - Ред.) не мають точних відомостей, оскільки деякі населені пункти просто втратили зв'язок із центром", - заявив британський міністр.

Паралелі з фашизмом

Копирайт изображения Getty Images Image caption Англійський письменник та автор шпигунських трилерів Джон Ле Карре розкритикував політику президента США Дональда Трампа

Британський письменник Джон ле Карре різко засудив політику президента США Дональда Трапма, у якій він вбачає паралелі зі становленням фашизму у 1930-х роках, пише Guardian.

Вісімдесятип'ятирічний белетрист, а в минулому і шпигун, останнім часом рідко з'являється на публіці. Виступ, в якому він висловив свою позицію щодо політики Дональда Трампа і загальні побоювання щодо подій у США та світі, був присвячений виходу нової книги "Спадок шпигунів" (A Legacy of Spies).

"Дещо насправді погане відбувається, і я вважаю, ми маємо це усвідомлювати. Ті стадії, крізь які проходить Трамп в США, і підбурення расової ненависті… нагадують спалення книжок. Коли він виступає проти чогось, коли він проголошує справжні новини фальшивими, правосуддя перетворюється на фальшиві новини, все стає фальшивими новинами", - нарікає Джон ле Карре.

"Я розмірковую про те, що відбувалося в Європі в 1930-х роках, в Іспанії, Японії і, звичайно, в Німеччині. Для мене вони абсолютно схожі на ознаки поширення фашизму, і це заразно. Фашизм підняв голову в Польщі та Угорщині", - вважає письменник.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС.