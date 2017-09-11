ЗМІ: навчання Росії та Білорусі - це погроза НАТО

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У понеділок західна преса пише про таке:

Що думають у країнах Балтії про російсько-білоруські військові навчання "Захід-2017".

Як КНДР відсвяткувала 69-ту річницю заснування.

Де і коли депресію лікуватимуть "магічними грибами".

Чим нині пригощають гостей на британських дипломатичних прийняттях.

"Страх і впевненість" перед навчаннями

Під таким заголовком The Washington Post публікує статтю, присвячену російсько-білоруським військовим навчанням "Захід-2017", які пройдуть 14-20 вересня.

Газета пише, що вони мають продемонструвати трансформацію російської армії, яка за час президентства Володимира Путіна перетворилася на "ефективну силу, яку нещодавно застосували у Сирії та Україні".

У країнах Балтії, що мають спільний кордон з територією навчань, до події ставляться обережно.

І хоча тамтешні високопосадовці не вбачають у ній прямої загрози, але додають: навчання спрямовані на те, щоб "дестабілізувати їхнє суспільство та надіслати політичний меседж: мовляв, Росія - реальна і небезпечна військова сила, якою вона була ще за часів Холодної війни".

На Заході стурбовані масштабами навчань і вважають, що замість оголошених 12 700 військових, їхня кількість може сягати 100 тисяч The Washington Post

Окрім цього, на Заході стурбовані масштабами навчань і вважають, що замість оголошених 12 700 військових, їхня кількість може сягати 100 тисяч.

"За їхніми словами (західних високопосадовців. - Ред.), навчання за участю білоруських військ - лише верхівка, яка приховує масштабну мобілізацію оновленої та модернізованої військової машини Москви", - пише видання.

У Латвії, Литві та Естонії вважають, що "Захід-2017" відбиває уявлення пана Путіна про те, що Росія оточена ворожою та агресивною силою - НАТО, і мають на меті дві цілі.

Перша - відпрацювати здатність взяти ці країни в оточення та заблокувати силам НАТО доступ до них через Балтійське море.

Друга - кинути стратегічний виклик США та керівництву Північноатлантичного альянсу, демонструючи високу ціну, яку їм доведеться заплатити за захист країн Балтії, підсумовує The Washington Post.

Урочистості замість ракет

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вистава для північнокорейських науковців, які працюють над термоядерною зброєю, 10 вересня

КНДР зустріла 69-ту річницю свого заснування урочистостями та святковим концертом замість чергового запуску балістичної ракети.

Міжнародні експерти побоювалися, що дату відсвяткують іще одним ядерним випробуванням, пише New York Times. Останній такий тест пройшов 3 вересня і був, за даними північнокорейських ЗМІ, найпотужнішим.

Натомість лідер КНДР Кім Чен Ин запросив провідних науковців та інженерів на банкет до Пхеньяна. Там їм поставили завдання продовжувати дослідження для подальшого зміцнення сил ядерного стримування, пише газета.

Попри те, що останнім часом КНДР активно проводить ядерні випробування, експерти зазначають, що поки достеменно не відомо, чи здатні північнокорейські ракети влучно вражати цілі.

Саме над цим інженери, швидше за все, і працюватимуть найближчим часом, пише видання.

"Магічні гриби" проти депресії

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Сотні європейців, які страждають від депресії, скоро зможуть поборотися з нею за допомогою "магічних грибів", повідомляє Financial Times.

Один британський стартап ініціював масштабний експеримент, мета якого - дослідити медичний ефект цієї психотропної речовини.

Революційне дослідження мають розпочати на початку наступного року. У ньому візьмуть участь 400 пацієнтів із восьми країн Європи.

Завдання дослідників - "встановити, чи може псилоцибін, активний компонент "магічних грибів", покращити стан учасників за три місяці", - пише видання.

Наразі ініціатори експерименту очікують на остаточне схвалення від наглядових органів.

Якщо його вдасться отримати, це стане найпотужнішою спробою відновити наукові дослідження цього психотропу за останнє півсторіччя, підкреслює Financial Times.

"Дипломатичний переворот" із вином

Копирайт изображения Getty Images Image caption Будівля британського міністерства закордонних справ у Вестмінстері

Часи, коли на дипломатичних прийняттях Міністерства закордонних справ Великої Британії гостей пригощали келихом французького вина та Ferrero Rocher, здається, відходять у минуле.

Тепер на подібних заходах послів та інших поважних гостей "псують" англійським вином, пише The Times.

Так, сьогодні з 3052 пляшок вина, які зберігаються у винному погребі міністерства, 1500, тобто майже половина, англійські. Десять років тому ця цифра складала 20%.

Коментуючи новину, представник Торгівельної асоціації виноробів і виробників міцних напоїв Майлс Бейл сказав, що його організація закликала міністерство подавати більше британської продукції.

А кілька місяців тому депутат британського парламенту Нусрат Гані запропонувала запровадити таку практику з огляду на "брекзит", додає видання.

"Ми маємо робити все можливе, аби підтримати галузі, які демонструють такий же потенціал, як і винна індустрія", - цитує газета слова депутата.

Після оприлюднення останніх даних із міністерства пані Гані припустила, що це може бути пов'язано з її ініціативою. І назвала ситуацію "дипломатичним переворотом".

Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС