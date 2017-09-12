Британія "шантажує" ЄС безпекою - Independent

В огляді:

ЄС відкридає "безпековий шантаж" Британії

Чи впорається Лондон із наслідками "Ірми"

Підлітки і тероризм: як неповнолітні стають радикалами

Нове досягнення у боротьбі з раком

ЄС - Британії: шантаж не вдасться

Копирайт изображения PA Image caption Представники уряду Терези Мей на переговорах нагадали і про великий оборонний бюджет Великої Британії, і військових у Східній Європі, і вагомий голос у Раді Безпеки ООН, і власну систему ядерного стримування.

Переговори Лондона і Брюселя щодо умов "брекзиту" наразилися на нову перешкоду.

Євросоюз застеріг Велику Британію проти спроб вдатися до шантажу, аби домогтися вигідних умов у цьому геополітичному "розлученні", розповідає Independent.

Доволі складні переговори ускладнилися ще більше після того, як представники Лондона заявили, що військова міць Великої Британії є одним з ключових елементів гарантування безпеки на усьому європейському континенті, і небажання очільників ЄС піти на поступки у перемовинах про "брекзит" призведе до згортання присутності країни у безпековому секторі.

Представники уряду Терези Мей на переговорах нагадали і про великий оборонний бюджет Великої Британії, і військових у Східній Європі, і вагомий голос у Раді Безпеки ООН, і власну систему ядерного стримування.

Як повідомляє Independent, в Брюселі такі розмови відкинули як шантаж і "цинічну спробу використати британську військову міць як важіль впливу у переговорах", що фактично зайшли у глухий кут.

Видання пише, що Брюсель не вперше звинуватив Велику Британію у використанні фактору безпеки в якості аргумента у перемовинах.

Раніше на різку критику з боку ЄС наразилася і прем'єр-міністр країни Тереза Мей через схожі заяви у листі до керівництва Євросоюзу про офіційний початок переговорів про вихід з ЄС.

Вона підкреслила тоді, що жорстка позиція щодо умов "брекзиту" призведе до "послаблення" співпраці в галузі безпеки.

Independent цитує члена парламенту від Лейбористської Партії Кріса Брайанта, який назвав безпековий шантаж уряду пані Мей і погрози припинити співпрацю з європейськими партнерами "знущанням".

Він наголосив, що такий крок вдарить не лише по мешканцях континенту, але й по громадянах Великої Британії.

Квола реакція британського уряду на "Ірму"

Копирайт изображения Reuters Image caption Острови Теркс і Кайкос - серед британських заморських територій, які постраждали від "Ірми"

Газета Guardian публікує низку статей, які аналізують дії уряду Великої Британїі з подолання наслідків нищівного урагану "Ірма".

Йдеться про мешканців британських територій у Карибському басейні, що зазнали значних руйнувань, а саме острови Ангілья, Теркс і Кайкос, Британські Віргінські Острови та інші заморські території.

Газета пише, що реакція уряду була повільною і що пані Мей скликала позачергове засідання уряду 11 вересня лише на хвилі критики у свій бік та закликів відвідати британські території, спустошені ураганом - на зразок президента Франції Емануеля Макрона.

Офіційний представник уряду заявив, що наразі пані Мей до Карибського басейну не збирається.

"Йдеться про велику кількість британських громадян, які опинилася на шляху цього урагану, і ми робимо все можливе, щоб допомогти їм", - сказав він.

За словами представника уряду, в регіоні вже перебувають 700 британських військових, а підрозділи поліції вирушать туди найближчим часом.

Кабінет вже виділив 32 мільйони фунтів стерлінгів на допомогу постраждалим і направив у Карибський басейн ще один військовий корабель на додаток до того, що там вже був.

Однак критики уряду Консерваторів заявляють, що зусилля з допомоги були запізнілими і недостатніми, адже урагани в цьому регіоні вирують і завдають шкоди щороку.

От і прем'єр-міністр Британських Віргінських островів Орландо Сміт закликав Лондон надати більшу підтримку його країні, яка після "Ірми" перебуває в "критичному" стані.

Як вербують підлітків

Про суд над ісламським проповідником, який проповідував радикальні дії на підтримку так званої "Ісламської держави" серед неповнолітніх, повідомляє газета Daily Telegraph.

"Мученицька смерть" задля ідеї - "це найвищий успіх", це краще за будь-яке досягнення в школі чи коледжі, переконував їх 40-літній Камран Хуссейн з містечка Сток-он-Трент.

Радикального імама заарештували у лютому цього року після того, як переодягнений агент записав низку його проповідей, які, на переконання правоохоронців, заохочували тероризм на підтримку "ІД". Вони були особливо занепокоєні тим, що серед 40 постійних відвідувачів мечеті були й діти віком до 15 років.

У своїх п'ятничних проповідях пан Хуссейн переконував вірних, що уряд Великої Британії підтримує радикальні організації антимусульманського спрямування, а у соціальних мережах писав про те, що "ІД" стукає у ваші двері", і якщо це викликає гнів, то треба "померти у вашому гніві".

Саме така смерть і є "найвищим успіхом", кращим за будь-які досягнення у школі чи коледжі, промовляв він молодим мусульманам.

Згодом панові Хуссейну висунули вісім звинувачень - два через підтримку "ІД" і шість через заохочення тероризму. Всі їх проповідник відкидає.

Він вважає, що обговорення "складних концепцій у світі, сповненого викликів" є важливою частиною будь-якого віросповідання і свободи слова.

Новий спосіб боротьби з раком

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Вчені розробили крихітні мезанізми, які, обертаючись, просвердлюють і вбивають ракові клітини, аби доставляти ліки саме туди, де це необхідно, пише Daily Mail.

Ці "наномашини" настільки малі, що 50 тисяч з них вмістяться в діаметр людського волосся, додає газета.

Двигун механізму виконаний з ланцюжка атомів. Він починає обертатися, коли активується світлом.

Створений він був спільно британським університетом Дарем та університетом Північної Кароліни в США.

Під час лабораторних випробувань було встановлено, що наномеханізми можуть пробурювати клітини раку передміхурової залози і доставляти кольоровий барвник у клітину.

Один такий "пристрій" може проникати через мембрану клітини протягом хвилини, повідомляє Daily Mail.

Підготувала Наталка Матюхіна, служба Моніторингу ВВС