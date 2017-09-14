Independent: чи пережили "Ірму" покинуті домашні тварини?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мешканці постраждалих регіонів усе ще оговтуються після удару "Ірми"

В огляді іноземної преси 14 вересня:

Міжнародні правила, що блокують допомогу жертвам урагану

Десятки тварин, кинутих напризволяще у США

Майбутній виступ Терези Мей у Флоренції

Ірак на порозі змін

Заблокована допомога

Британія не може виділити кошти з фонду міжнародної допомоги своїм територіям в Карибському морі, що постраждали через ураган "Ірма", бо ті є "занадто багатими", пише Daily Mail.

Ангілья, Британські Віргінські Острови та острови Теркс і Кайкос не можуть отримати кошти з британського фонду міжнародної допомоги на суму 13 мільярдів фунтів, попри те, що зазнали нищівних руйнувань під час урагану, пише видання.

Виною цьому правила надання міжнародної допомоги, запроваджені Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), каже видання. З іншого боку, зазначає газета, ОЕСР виділяє додаткову допомогу Китаю та Індії, які, за оцінкою організації, є достатньо "бідними".

Британія пообіцяла виділити 57 мільйонів фунтів на допомогу островам, ураженим ураганом "Ірма". Але ці кошти повинні надійти з інших джерел, а не британського бюджету для міжнародної допомоги, каже видання.

"Це якийсь абсурд, що ми не можемо використовувати наш бюджет міжнародної допомоги для того, аби допомогти британським заморським територіям, спустошеним ураганом", - цитує видання члена парламенту Філіпа Девіса.

Покинув тварину - будеш покараний

Власників домашніх тварин, які полишили своїх улюбленців під час урагану "Ірма", можуть притягнути за це до кримінальної відповідальності, пише Independent.

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"Ми вас знайдемо і покараємо", - цитує видання державного прокурора Палм-Біч Дейва Аронберга.

Коли людина кидає напризволяще домашню тварину під час такого потужного шторму, "це класичний приклад жорстокості щодо тварин", каже він.

За словами видання, після того, як ураган "Ірма" обрушився на Флориду, працівники місцевого притулку для тварин врятували вже 40 собак, багато з яких були прив'язані до стовпів або покинуті в вольєрах перед будинками.

"Цьому не може бути жодного виправдання", - каже директор притулку Діана Суаве.

Загалом у Флориді, Джорджії та Південній Кароліні під час подолання наслідків урагану "Ірма" врятували понад 600 тварин, пише видання.

Що далі з "брекзитом"

Наступного тижня британський прем'єр-міністр Тереза Мей виголосить промову, яка стане важливим моментом в перемовинах щодо "брекзиту", пише Guardian.

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Під час промови у Флоренції 22 вересня, пані Мей "наголосить на бажанні уряду мати глибоке та особливе партнерство з Євросоюзом після того, як Британія вийде з ЄС", цитує видання речника прем'єрки.

За словами видання, єдина мета подорожі Терези Мей до Італії - це виголосити цю промову, яка не прив'язана до жодних двосторонніх переговорів чи подій. Список гостей, запрошених на промову, досі не оприлюднили, пише видання.

Ця промова важлива для розуміння подальших дій Британії у напрямку "брекзиту", наголошує видання.

Крихка надія Іраку

З наближенням поразки угруповання "Ісламська держава" в Іраку після майже 40 років воєн країна має крихку надію на мир, пише видання Washington Post.

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Але окрім надії, країна відчуває також і занепокоєння, адже старі чвари між сунітами, шиїтами та курдами за територію, ресурси та владу можуть найближчим часом вибухнути з новою силою, пояснює видання.

Переможці починають змагатися за контроль над територіями, відвойованими в ІД, та за політичну владу.

На тлі цього суперництва Іраку потрібно відбудувати країну, зруйновану війною, повернути додому мільйони біженців та знайти порозуміння з територією, де нещодавно радо вітали бойовиків "Ісламської держави", пише Washington Post.

На думку видання, якщо ця ситуація не буде вирішена, країна ризикує поринути в повторний цикл страждань та насильства. Подібні настрої вирували в країні в 2003 та відродилися у формі ІД у 2011 році, зазначають самі іракці та міжнародні спостерігачі.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, Служба Моніторингу ВВС.