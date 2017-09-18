В огляді іноземної преси у понеділок:

"Непересічне вторгнення" Саакашвілі

Як заробляє Кіпр на громадянстві ЄС для заможних українців?

Як "Захід-2017" спричинив "дефіцит довіри" між Заходом і Москвою?

На кого мріють бути схожими сучасні американки?

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"Непересічне вторгнення"

Продовженню саги з видовищним поверненням колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі до України присвячує статтю Independent.

Доки Росія проводить масштабні військові навчання недалеко від українського кордону, а президент Петро Порошенко попереджає під час великої міжнародної конференції у Києві про можливий напад з боку Москви, відбувається інше "непересічне вторгнення", пише видання.

Так Independent описує гучний перетин паном Саакашвілі українсько-польського кордону, за яким минулого тижня спостерігала вся країна, та його наміри заручитися народною підтримкою перед появою у Києві наступного місяця.

"Це останній поворот подій у досить визначній історії, навіть за стандартами української політики, яка часто-густо виглядає хаотично", - пише Independent.

Газета додає, що екс-президент Грузії має амбіції замінити пана Порошенка на посаді, що посилило напругу між колишніми союзниками.

Видання нагадує, що кінець політичної кар'єри пана Саакашвілі у Грузії збігся з початком збройного конфлікту з Росією у 2008 році.

Тож, російський президент Володимир Путін, який, як подейкують "зневажає" і Порошенка, і Саакашвілі, без сумніву, із задоволенням спостерігатиме за тим, що відбувається в Україні, підсумовує видання.

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"Золоті візи" Кіпру для обраних

Близько 4 мільярдів євро вдалося заробити Кіпру за останніх чотири роки на видачі заможним та впливовим українцям й росіянам так званих "золотих віз" у комплекті з громадянством, повідомляє The Guardian.

До редакції видання потрапили документи, у яких перелічені сотні тих, хто скориставшись "контроверсійною схемою" отримав право жити та працювати на території ЄС. Серед імен значаться відомі бізнесмени та особи, що мають політичний вплив в Україні та Росії, зокрема засновники найбільшого комерційного банку України та один з мільярдерів, пише газета.

"Цей перелік проливає світло на високоприбуткову, хоча і невідому широкому загалу, індустрію, що підіймає питання безпекових перевірок, через які заявники проходять на Кіпрі", - зазначає Guardian.

Схема набуття громадянства через інвестиції була заснована на Кіпрі у 2013 році. Згідно з її умовами, заявник має вкласти щонайменше два мільйони євро в нерухомість чи інвестувати два з половиною мільйони у компанії чи державні облігації Кіпру. Програма не вимагає знання мови країни чи постійного проживання на її території. Достатньо відвідувати її раз на сім років, уточнює видання.

У Європі на ріст популярності цієї індустрії дивляться з тривогою. Дехто каже, що вона "підриває" ідею надання громадянства в ЄС. Так, за словами депутата Європарламенту Анни Гомес, так звана схема із "золотими візами" виглядає "абсолютно аморально".

Натомість, в міністерстві фінансів Республіки Кіпр запевняють, що програма передбачена для "справжніх інвесторів, які закладають фундамент для бізнесу і отримають дозвіл на постійне проживання на Кіпрі".

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"Криза довіри" між Заходом і Росією

Гостра реакція країн Балтії та НАТО на російсько-білоруські навчання "Захід-2017" показує глибину кризи довіри між Москвою та європейськими країнами, пише газета "Ведомости".

Російське видання присвячує редакційну статтю ситуації, що склалася навколо масштабних маневрів і зазначає, що вони "рознервували" НАТО та східних і північних сусідів Росії та Білорусі.

Так, газета цитує генсека Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга, який заявив напередодні, що Росія "приховує масштаби своєї військової активності, занижує кількість військ, що беруть участь у маневрах, для того, щоб не запрошувати іноземних спостерігачів".

Будь-які навчання - це привід для занепокоєння, і під їхнім виглядом потенційний суперник перекидає війська, тим паче до цього Росія у цьому регіоні поводилася досить пасивно Ведомости

За словами директора російського Центру аналізу стратегій і технологій Руслана Пухова, така реакція є цілком передбачуваною.

"Будь-які навчання - це привід для занепокоєння, і під їхнім виглядом потенційний суперник перекидає війська, тим паче до цього Росія у цьому регіоні поводилася досить пасивно", - пише видання.

У свою чергу президент Інституту стратегічних оцінок Олександр Коновалов вважає, що сценарій навчань не відповідає кількості військових та техніки, що у них залучені.

На думку експерта з міжнародної політики Володимира Фролова, реакція Заходу відображає "дефіцит довіри", що почав зростати між сторонами після 2014 року.

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"Ефект Іванки"

Під час передвиборчої кампанії батько Іванки Трамп обіцяв зробити Америку великою знову, та натомість запровадив для мешканок Мангеттену нову моду - на високі вилиці та тонкий ніс, пише The Times. Видання розповідає про стрімкий ріст кількості запитів у клініках пластичної хірургії на риси обличчя старшої доньки президента США Іванки та його дружини Меланії.

Аби стати схожими на цих жінок, американки готові витратити десятки тисяч доларів, зазначає газета. Так, за словами пластичного хірурга Нормана Роува, ще з початку праймеріз у республіканців у 2016 році, він щотижня оперував одну пацієнтку, яка зверталася з таким запитом. Процедури коштували щонайменше 37 тисяч доларів. До того ж, щоб досягти так званого "тривалого ефекту Іванки" необхідно викласти принаймні 56 тисяч.

Рівень популярності Меланії та Іванки перевищує президентський рейтинг Дональда Трампа, який, згідно з даними компанії Gallup, складає 38%, зазначає видання. А за результатами одного з липневих опитувань, рівень підтримки першої леді становив 47%, а Іванки Трамп - 44%.

За словами самого президента, його дружина - справжня "зірка в родині Трампів".

У Білому домі кажуть, що незабаром перша леді представить свою програму, основний акцент у якій буде зроблено на дітях, жінках та родинних цінностях.

Огляд преси підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС.