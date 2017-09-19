Україна вийшла на світові ринки капіталу вперше за 3 роки - ЗМІ

Копирайт изображения AFP Image caption Перед випуском євроболігайцій міністерство фінансів України представило їх у лондоні та Нью-Йорку

В огляді іноземної преси за 19 вересня:

Три мільярди доларів для України за євробонди;

Російська "гра м'язами" перед НАТО;

"Тривожні" тренди популярності гаджетів;

Зв'язок між міцним сном і щастям.

Євробонди на три мільярди

Вперше з часів анексії Криму у 2014 році Україна заробила три мільярди доларів, розмістивши євробонди на міжнародному ринку, повідомляє Financial Times.

У Києві транзакцію вважають значним кроком вперед на шляху до нормалізації економічної ситуації в країні, додає бізнес-видання.

Угода, що була укладена терміном на 15 років під 7,375%, має полегшити борговий тягар України перед президентськими і парламентськими виборами, та збільшити надходження до бюджету.

Ми у непоганій формі і я маю позитивні очікування від наступного звіту (МВФ) Олександр Данилюк, міністр фінансів України

Все це на тлі того, як Україна вже другий рік поспіль демонструє зростання ВВП після глибокої рецесії у 2014-2015 роках, підкреслює Financial Times.

Видання цитує міністра фінансів України Олександра Данилюка, який каже, що цей крок має покращити кредитний рейтинг країни та зробити залучення державних коштів для компаній доступнішим.

Але, з іншого боку, існує ризик того, що заручившись такою підтримкою міжнародних ринків, українському керівництву забракне політичної волі продовжувати втілювати у життя програму МВФ, спрямовану на впровадження реформ у країні, застерігає газета.

Та міністр фінансів таку можливість відкидає.

"Ми у непоганій формі, і я маю позитивні очікування від наступного звіту (МВФ)", - цитує Financial Tines пана Данилюка.

"Захід-2017": "гра м'язами з вибуховим ефектом"

Копирайт изображения AFP Image caption Російський президент відвідав навчання "Захід-2017" у Ленінградські області, проте не коментував хід навчань

Уявити, як виглядатиме війна між Росією та НАТО пропонує своїм читачам Washington Post.

Газета розповідає про хід спільних білорусько-російських військових навчань "Захід-2017", які викликали широкий резонанс та занепокоєння у Європі.

"Засилля вогневої сили, як частина військових ігор, що розпочалися минулого тижня, стало демонстрацією сили з вибуховим ефектом, змусивши лідерів країн Балтії заговорити про симуляцію нападу на сили НАТО у Східній Європі", - пише видання.

Для Росії ці навчання - нагода продемонструвати міць своєї армії, яка протягом останнього десятиліття проходила модернізацію Washington Post

"Гра м'язами" показує летальний потенціал військової сили, що зійшла зі шляху реформ та продовжує нарощення протягом останніх десяти років, зазначає газета.

"Для Росії ці навчання - нагода продемонструвати міць своєї армії, яка протягом останнього десятиліття проходила модернізацію та прагне позбутися репутації скрипучої та неефективної спадкоємиці Червоної армії СРСР", - пише Washington Post.

Газета повідомляє, що вчора російський президент Володимир Путін особисто відвідав один з полігонів навчань у Ленінградській області, аби проінспектувати хід маневрів. Публічних заяв не робив, за нього це зробила зброя, пише видання.

Тим часом у НАТО уважно спостерігають за подіями, що розгортаються на білоруських та російських полігонах. Попри те, що посадовці не бачать прямих доказів того, що після завершення навчань Москва залишить свої війська у регіоні, занепокоєння через масштаби події відчувають.

"У країн-членів НАТО, що мають спільний кордон (з територією навчань - Ред.), це викликає занепокоєння", - підсумовує видання словами Головнокомандувача об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерала Кертіса Скапароті.

У тренді діджиталізації

Копирайт изображения AFP Image caption Діти з геджетами починають турбувати?

Кількість підлітків, що обирають смартфони та планшети замість ігор на вулиці, зростає стрімкими темпами, що викликає занепокоєння, пише Daily Mail.

Так, дослідження, проведене британським Фондом Барнардо, показало що сучасна молодь радше проведе час біля екрана свого гаджета, ніж піде кататися на велосипеді чи грати у м'яча.

Так, тільки 48 % опитаних віком від 13 до 15 років сказали, що граються на вулиці. Серед молодих людей віком від 18 до 24 років цей показник складає 77 %, а віком від 45 до 54 років - 87 %.

Серед інших тенденцій, і менша імовірність мати бойфренда чи дівчину у підлітковому віці.

Окрім цього, біля 75 % респондентів використовують інтернет для виконання домашніх завдань, а 25 % спілкуються у соцмережах з незнайомцями, показало дослідження.

Міцний сон як запорука щастя

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Між якістю сну та рівнем вдоволеності вашим життям існує прямий зв'язок, виявили науковці Національного центру соціальних досліджень за підтримки колег з Оксфорду.

Додавання пікантності сексуальному життю, розмови з сусідами, прогулянки, родинні обіди, зустрічі з друзями зі школи чи університету - все це пов'язано з нашим відчуттям щастя, проте гарний сон має набагато більшу вагу Times

Тобто, що більше ми спимо, тим щасливішими почуваємося.

"Додавання пікантності сексуальному життю, розмови з сусідами, прогулянки, родинні обіди, зустрічі з друзями зі школи чи університету - все це пов'язано з нашим відчуттям щастя, проте гарний сон має набагато більшу вагу", - пише Times, посилаючись на результати дослідження.

Так, люди, які як слід відпочили, краще почуваються та мають нижчий рівень тривоги, кажуть науковці.

Окрім цього, дослідження показало, що між рівнем доходу і щасливим життям зв'язок слабший. Зокрема, збільшення доходів на 50% призводить до несуттєвого підвищення відчуття щастя, пише видання.