Культогляд: чому в Росії бояться "Смерті Сталіна"?

Копирайт изображения VANO SHLAMOV/AFP/Getty Images

В культогляді цього тижня:

•Комедія про смерть Сталіна - чого злякались росіяни

•Останнє кохання королеви Вікторії

•Еротика від Далі й Дюшана

•Модільяні і його 12 "ню"

Комедія як провокація Заходу?

У Росії можуть заборонити фільм Армандо Януччі "Смерть Сталіна". На думку радників російського Міністерства культури, комедія у стилі нуар про кінець життя радянського диктатора Йосипа Сталіна може спровокувати спалах насильства в країні, повідомляє британська газета Guardian.

Саме цього побоюється високопосадовець з Суспільної Палати Росії, Павло Пожигайло. Він угледів у стрічці "сплановану провокацію" з метою викликати лють російських комуністів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фільм Армандо Януччі (другий зліва) "Смерть Сталіна" викликала резонанс в Росії

Пан Пожигайло припустив, що британсько-французька комедія є частиною плану Заходу із "дестабілізації Росії й розколу суспільства". Він впевнений, що Міністерство культури дослухається порад Суспільної Палати й заборонить фільм.

А між тим речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що довіряє Міністерству культури, і що відомство ухвалить відповідальне рішення, визначивши, надавати чи ні ліцензію на дистрибуцію "Смерті Сталіна" в Росії.

Сюжет фільму обертається навколо внутрішньої боротьби між наближеними до Сталіна апаратчиками після його смерті від інсульту в 1953 році. Режисер стрічки Армандо Януччі вже звертався до жанру політичної комедії - його серіал "ВІП" про функціонування офісу віце-президента США в Білому Домі є досить популярним в Америці.

Комуністична Партія Росії назвала фільм "обурливим", а прокремлівська газета "Взгляд" - "гидким" спотворенням російської історії особами, "які нічого не знають про неї". "Чи треба його показувати в Росії? Звичайно, ні", - переконує газета.

Як відомо, в Росії популярність Сталіна в останні роки знову зростає.

У червні опитування, проведене московським центром "Левада", виявило, що, на переконання росіян, Сталін є "найвидатнішою особою" світової історії.

Навіть теперішній очільник країни, Володимир Путін, зайняв друге місце, розділивши його із поетом з Олександром Пушкіним.

Кохання на схилі літ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джуді Денч зіграла 81-річну королеву у фільму "Вікторія і Абдул"

Про видатну постать британської історії, королеву Вікторію, розповідає художній фільм Стівена Фріарса "Вікторія й Абдул".

Це історія кохання немічної вразливої жінки і молодого вродливого індуса Абдула, яке стало останнім спалахом в серці очільниці Британської імперії на схилі її життя.

Роль королеви у фільмі, який зараз можна побачити в кінотеатрах країни, зіграла Джуді Денч, відома за роллю начальниці Джеймса Бонда "М" у семи стрічках про британського шпигуна.

Королеві Вікторії 81 рік. Вона має дев'ятеро дітей та понад 40 онуків. Вона потерпає від зайвої ваги й кульгавості. На державних обідах вона їсть занадто багато, а потім швидко засинає.

"Всі, кого я насправді люблю, вже померли, а я все тягну й тягну", - скаржиться вона в одній сцені. Життя літньої жінки на вершині влади одиноке і сумне, адже вона розуміє, що її оточення вже давно чекає, коли, нарешті, вона відійде на той світ.

Але одного разу погляд королеви зупиняється на вродливому представнику далекої колонії й життя її поступово наповнюється забутими емоціями. Темношкірий мусульманин Абдул стає її радником, секретарем і "хлопчиком-іграшкою", як вважають ті, хто шепочуться за спиною Вікторії.

Фільм не оминає таких тем, як упередженість і лицемірство вищого класу Британії. Саме неаристократичне походження, колір шкіри і віра молодого фаворита королеви викликають величезну підозру у придворних Її Величності.

Критики позитивно сприйняли нову роботу Джуді Денч. Видання Independent вважає, що акторка впоралася з нею "чудово і безумовно заслуговує на ще більше нагород".

Відверто про еротику і мистецтво

Копирайт изображения VINCENZO PINTO/AFP/Getty Images Image caption Полотно Далі під назвою "Великий мастурбатор"

Виставка, яка має всі шанси стати найбільш провокаційною мистецькою подією року, відкриється незабаром у Королівській Академії Мистецтв. Експозиція під назвою "Далі-Дюшан" проллє світло на дружбу і "загадкові стосунки" двох видатних митців ХХ-го століття - Сальвадора Далі й Марселя Дюшана.

Близько 80 робіт, серед яких полотна і скульптури Далі та інсталяції Дюшана, а також їхні фото й листи, вперше виставлені разом. Обидва митці не приховували, що їхні сексуальні бажання і нахили були рушійною силою у творчості.

Деякі з експонатів настільки відверті, що організатори експозиції вважають за потрібне виставити відповідне попередження для відвідувачів на вході.

Йдеться, скажімо, про викладені на папері переживання Далі на пікніку у 1933 році, де були присутні дружина іспанського митця Гала і Дюшан.

Деякі художні роботи, як от порнографічні скульптури Дюшана або полотно Далі під назвою "Великий мастурбатор", є також доволі промовистими.

Виставка "Далі-Дюшан" відкриється 7 жовтня в Лондоні і триватиме до 3 січня 2018 року.

Дванадцять оголених Модільяні

Копирайт изображения FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images) Image caption Картина Амедео Модільяні в стилі "ню"

Не менше чуттєва виставка відкривається у галереї сучасного мистецтва Тейт в Лондоні. Там вперше відвідувачі зможуть побачити відразу 12 робіт в стилі "ню" італійського художника Амедео Модільяні.

Серед спокусливих зображень оголених жінок є й ті, що призвели до заборони єдиної персональної виставки митця у Парижі у 1917 році через їхню нібито непристойність.

Особливе місце серед них займають зображення дев'ятнадцятирічної Жанни Ебютерн, великого кохання і музи митця.

Вони познайомилися восени 1917-го. Через рік студентка художньої академії народила дівчинку, яку Модільяні назвав Жанною на честь своєї коханої.

У січні 1920, коли жінка була вагітна вдруге, художник, якого все життя переслідували важкі хвороби, помер. Наступного дня наклала на себе руки і його невтішна подруга.

Виставка робіт Амедео Модільяні в галереї Тейт триватиме з 23 листопада по 2 квітня 2018 року.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС