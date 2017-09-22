ЗМІ: чим закінчаться вибори у Німеччині та референдум у Каталонії?

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Читайте в огляді міжнародної преси:

Німеччина на порозі виборів

Протистояння Мадрида і Каталонії триває

Чому скасували "туалетний протест" в Амстердамі

Нові ініціативи Трампа щодо Пхеньяна

Шульц програє Меркель?

Три чверті виборців вже визначилися із тим, за кого голосуватимуть на парламентських виборах 24 вересня, пише одна з провідних газет Німеччини Frankfurter Allgemeine Zeitung, посилаючись на результати опитування Інституту Форса.

Дослідження також показало, що сподівання одного з лідерів перегонів, Соціал-Демократичної Партії, керованої колишнім президентом Європарламенту Мартіном Шульцом, заручитися підтримкою виборців, що коливалися, не стали реальністю.

Газета зазначає, що багато респондентів висловили думку, що ця партія ще "не виявила достатньої політичної компетентності", аби стати біля політичного керма країни.

Опитування Інституту Форса підтвердило тренд, який спостерігався протягом усієї передвиборчої кампанії в Німеччині.

Альянс ХДС/ХСС чинної очільниці країни Ангели Меркель упевнено лідирував в усіх опитуваннях із двозначною перевагою над партією Мартіна Шульца.

То ж пані Меркель має усі шанси стати федеральним канцлером вчетверте.

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Іспанія - проти Каталонії

Голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон звернувся до прихильників незалежності регіону із закликом не втрачати рішучості і продовжувати готуватися до референдуму 1 жовтня, повідомляє газета El Pais.

Звернення стало відповіддю уряду Каталонії на арешт правоохоронцями 14-ти каталонських чиновників 21 вересня і конфіскацію дев'яти мільйонів бюлетенів днем раніше.

Як відомо, прем'єр-міністр Іспанії пообіцяв запобігти проведенню референдуму про незалежність Каталонії "усіма доступними методами".

У зверненні пан Пучдемон заявив, що його уряд має "план дій на випадок непередбачених обставин", і закликав каталонців і надалі виявляти "ентузіазм і твердість" попри дії Мадрида.

"Вся машина іспанської держави задіяна для того, аби не дати каталонцям проголосувати", - цитує його El Pais.

"Наразі йдеться не про збереження політичних зв'язків із цією державою, а про бажання жити у демократичній країні, яка поважає свободу".

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Чому скасували туалетний протест в Амстердамі?

Запланована на 22 вересня акція протесту під назвою "справ нужду на людях" скасована через велику кількість охочих взяти участь, розповідає газета De Telegraaf.

Заклик до жінок прийти до громадського чоловічого пісуару в одному з районів Амстердама поширили в соцмережах після того, як суддя оштрафував 23-літню мешканку міста через те, що вона справила нужду на вулиці.

Суддя вирішив, що жінка могла б скористатися чоловічим туалетом.

Аби привернути увагу до абсурдності поради судді, а також до відсутності належної кількості жіночих кабін на вулицях міста, інша мешканка Амстердама запропонувала прийти до пісуара 22 вересня і продемонструвати виконання поради судді.

Але після того, як тисяча жінок заявили про готовність це зробити, 3,3 тис. послідовників виявили бажання відвідати акцію і 7,5 тис. "зацікавилися", ініціаторка запропонувала скасувати її і перенести протест у соцмережі.

De Telegraaf зазначає, що наразі в центрі Амстердама є 35 чоловічих пісуарів і лише чотири кабінки для жінок.

Копирайт изображения Reuters Image caption Президент Південної Кореї Мун Дже Ін та президент США Дональд Трамп

Чи приборкають санкції КНДР?

Газета Washington Post ставить питання: чи допоможуть нові економічні санкції, оголошені Президентом США Дональдом Трампом на Генеральній Асамблеї ООН приборкати ядерні прагнення Північної Кореї.

Видання пише, що Сполучені Штати мають намір "застосувати усю міць і можливості американської фінансової системи у світі", аби змусити інші країни та іноземні компанії "згорнути" торгівлю із Пхеньяном.

"Північнокорейська ядерна програма є серйозною загрозою для миру та безпеки в нашому світі, і неприпустимо, щоб інші фінансово підтримували цей кримінальний режим", - цитує газета промову пана Трампа в ООН.

Водночас Washington Post зазначає, що "ядерна проблема північної Кореї" існує вже 25 років, і США намагалися вирішити її шляхом згортання економічних зв'язків із цією країною.

"Немає жодних ознак того, що економічні санкції впливають на поведінку режиму Кіма", - зауважує газета.

Нові обмеження "сигналізують про готовність США застосувати більш агресивний підхід" до питання.

Міністр фінансів США Стівен Мнучін згодом пояснив, що відтепер країни світу змушені будуть обирати партнера для ведення бізнесу - "або Сполучені Штати, або Північна Корея, але не обидві країни одночасно".

Наталка Матюхіна, Служба Моніторингу ВВС