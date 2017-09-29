Іноземні ЗМІ: як посварилися Трамп і Playboy

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп був одним із небагатьох чоловіків на обкладинці Playboy

Читайте в огляді іноземної преси 29 вересня:

Чому Г'ю Гефнер розчарувався у Трампі

Скандал з Ryanair через обмеження прав пасажирів

Підлітки і пенсія - заощаджувати доведеться змолоду

Голова розвідки не у захваті від Бонда

Трамп і Playboy - історія стосунків

Про те, як ставилися один до одного Дональд Трамп і Г'ю Гефнер, розповідає американська Washington Post. Засновник і головний редактор легендарного журналу для чоловіків помер 28 вересня у віці 91 років.

Чинний очільник Білого Дому з'явився на обкладинці Playboy у 1990 році і дуже цим пишався, пише газета.

"Я був одним з небагатьох чоловіків в історії Playboy, які з'являлися на його обкладинці", - розповідав він репортерам Washington Post під час президентської кампанії 2016 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп на святкуванні 50-річчя Playboy у 2003 році

Дійсно, поява Дональда Трампа на обкладинці і розлоге інтерв'ю журналу були свідченням прихильного ставлення Г'ю Гефнера до майбутнього президента США. У 1993 році він запросив пана Трампа бути фотографом та інтерв'юером претенденток на титул Playmate. Через сім років Дональд Трамп з'явився у відеоролику Playboy серед оголених жінок в сексуальних позах.

Своєю чергою, пан Трамп запрошував Г'ю Гефнера у програму "Апрентіс", аби той поділився своїм досвідом ведення бізнесу із учасниками проекту.

"Пан Трамп глибоко поважав засновника Playboy як людину, яка зробила себе сама і створила унікальний персональний бренд", - пише Washington Post.

Однак після обрання пана Трампа президентом засновник Playboy змінив своє ставлення до нього, розповів газеті старший син Г'ю Гефнера Купер.

"Ми не поважаємо цю людину. Те, що Трамп з'являвся на нашій обкладинці, - це ганьба для нас", - цитує його Washington Post. Він пояснив, що якби тоді вони знали, які погляди захищатиме президент США, він ніколи б удостоївся такої честі.

Playboy, додав Купер Гефнер, обстоює "філософію свободи", тоді як рішення президента Трампа суперечать їй.

Washington Post зазначає, що Гефнер був захисником прав представників ЛГБТ-спільноти і неодноразово брав участь у масштабних акціях на підтримку одностатевих шлюбів і прав трансгендерів.

"Трамп же обрав противника одностатевих шлюбів Майка Пенса своїм віце-президентом і намагався заборонити транссексуалам служити в армії", - зазначає Washington Post.

Не все золото, що летить?

Копирайт изображения AFP Image caption Скасування рейсів може обійтися Ryanair у десятки мільйонів фунтів

Про скандал у Великій Британії, в епіцентрі якого опинилася авіакомпанія Ryanair, повідомляє британське видання Independent.

На переконання Управління цивільної авіації країни, Ryanair не надає своїм клієнтам повної і достовірної інформації щодо їхніх прав, коли йдеться про відшкодування збитків через скасовані рейси. Після двох попереджень авіарегулятора ірландський перевізник погодився із претензіями.

Почалося все із рішення Ryanair скасувати 20 000 рейсів через брак пілотів. В електронних листах до пасажирів, які потерпіли через таке рішення, компанія надавала неточну інформацію стосовно їхніх прав.

Управління цивільної авіації звернуло увагу, що серед варіантів виправлення ситуації Ryanair не пропонувала пасажирам перельоти іншими авіакомпаніями, а також відшкодування будь-яких витрат, пов'язаних із скасуваннями власних рейсів.

Управління Цивільної Авіації зажадало, аби Ryanair виклала на своєму сайті листа, в якому буде роз'яснено, що пасажири мають право вимагати квиток на рейс компанії-конкурента. Ті, хто отримав свої гроші назад, можуть придбати квиток на рейс будь-якої іншої компанії, а Ryanair повинна буде покрити різницю в ціні, якщо вона виявиться вищою за вартість квитка на скасований рейс.

Цей же лист повинен бути розісланий сотням тисяч власників квитків, які постраждали через скасовані рейси.

"Ці умови обійдуться Ryanair у десятки мільйонів фунтів", - зазначає Independent.

Пенсійна реформа по-британськи

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відтепер у Британії працівники робитимуть пенсійні внески з 16 років

Британська газета Daily Telegraph розповідає про пенсійні новації для англійських підлітків. Відтепер працівники віком від 16-ти років будуть зобов'язані робити відрахування у пенсійні фонди. Таким чином Департамент праці та пенсій намагається уникнути нестачі коштів у майбутньому.

Досі роботодавці були зобов'язані автоматично зараховувати працівників до пенсійних фондів щойно їм виповнювалося 22 роки. Працівники молодшого віку, попри працевлаштування, такого права не мали.

Вимога автоматично залучати працівників до програм з пенсійного забезпечення була запроваджена урядом в 2012 році. За чотири роки відтоді кількість тих, хто робить відшкодування в пенсійні фонди, зросла на 73% - з 7,8 до 13,5 млн громадян.

Газета цитує Стіва Вебба, колишнього міністра пенсій, який переконаний, що автоматичне зарахування до пенсійних програм стало великим успіхом.

"Проте зараз варто звернути увагу на тих, кого до них не включали. Ми завжди казали, що варто починати накопичувати кошти чим раніше, тим краще. Тому невірно, коли ми кажемо 19-літнім працівникам, що пенсії їх не стосуються", - переконаний він.

Daily Telegraph зазначає, що молоді працівники, які не роблять відрахувань до пенсійних фондів, ризикують в майбутньому отримувати набагато меншу пенсію, ніж ті громадяни, які отримують її зараз.

Очільник розвідки проти Бонда

Копирайт изображения Getty Images Image caption У MI6 вважають Бонда "і благом, і прокляттям"

Чинний голова британської Секретної служби сер Алекс Янгер вважає, що вигаданий персонаж романів Джона Ле Карре Джордж Смайлі є кращим літературним зображенням розвідника, аніж Джеймс Бонд, розповідає газета Guardian.

Очільник МІ6 каже, що "витівки" вигаданого Яном Флемінгом Агента 007 невірно змальовують діяльність його відомства, тоді як непоказні сміливість і чесність Джорджа Смайлі більше відповідають дійсності.

Водночас, голова розвідки визнав, що популярність образу Бонда стала "і благом, і прокляттям" для служби, яку він очолює. З одного боку, Бонд прославив МІ6 на увесь світ, з іншого - ввів в оману тих, хто вірить, що секретним агентам дозволено все.

"Так, ми порушуємо правила, але ми не порушуємо закон, - цитує Guardian очільника МІ6 . - Мої співробітники є представниками британської громадськості. Вони неухильно дотримуються цінностей нашої ліберальної демократії. Вони виконують надзвичайну та високоефективну роботу при небезпеці безлічі сучасних загроз".

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС