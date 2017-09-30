Британська преса: після "брекзиту" паспорту із левом та єдинорогом недостатньо?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після голосування щодо "брекзиту" десятки тисяч британців захотіли отримати паспорти Ірландії, Іспанії, Швеції, Данії та Польщі

В огляді британської преси 30 вересня:

Чому все більше британців хочуть отримати громадянство країн ЄС

Як в Англії борються із жорстоким ставленням до тварин

Як врятуватися від похмілля

Чому посмішка є найкращим "аксесуаром".

Брекзит як міграційний чинник

Кількість британців, які прагнуть отримати громадянство країн ЄС, стрімко зростає, пише Independent.

Видання повідомляє, що після торішнього референдуму щодо "брекзиту" десятки тисяч мешканців Сполученого Королівства захотіли отримати паспорти Ірландії, Іспанії, Швеції, Данії та Польщі.

"Причиною є невизначеність стосовно того, чи дозолять приблизно мільйону британців, які живуть в ЄС, залишитися там, коли Сполучене Королівство нарешті розірве зв'язки з Брюсселем", - пише видання.

Газета нагадує, що зараз британці користуються правом вільно жити та працювати в країнах Євросоюзу, але керівництво ЄС відмовилось гарантувати, що ця політика залишиться в силі після "брекзиту", якщо ті сама права не будуть гарантовані громадянам європейських країн в Британії.

"Це питання залишається перепоною у переговорах, що зайшли у глухий кут, разом із майбутнім кордону Великої Британії з Ірландією та сумою, яку Британія має сплатити за вихід з ЄС", - пише Independent.

5 років замість 6 місяців

Копирайт изображения Getty Images Image caption Британці вважають себе нацією, яка любить тварин

Англійцям, які знущаються з тваринами, відтепер загрожує тюремний термін у п'ять років, пише Guardian.

До цього максимальний термін ув'язнення становив шість місяців, додає видання.

За словами міністра екології Майкла Ґава, таке жорстке покарання необхідне для боротьби з жорстокістю до тварин.

Уряд пішов на такий крок після серії випадків, в яких суди шкодували, що не могли застосувати жорсткіші санкції до тих, хто знущався з тварин.

"Ми є нацією, яка любить тварин. Тому ми маємо гарантувати, що ті хто вдається до жорстокості, що шокує стосовно тварин, отримують жорстке покарання", - заявив пан Гав.

Представник Королівського товариства попередження жорстокості до тварин Девід Боулз привітав урядову ініціативу.

"Тепер ми відчуваємо, що ті, хто коять ці правопорушення, незабаром отримуватимуть вироки, що показують серйозність їх злочинів. Сподіваємось, що це стане справжнім запобіжником проти жорстокості та неналежного піклування", - заявив пан Боулз.

Після рішення уряду максимальне покарання за жорстокість до тварин відповідатиме аналогічним штрафним санкціям в Австралії, Канаді, Ірландії та Північній Ірландії, пише Guardian.

Кокосова вода рятує від похмілля?

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Південній Кореї варіять спеціальний похмільний суп із мінтаю

Daily Mirror пише про секрети дієтологів, що допомагають вижити під час похмілля.

На думку Катаріни Кайзер, для детоксикації організму необхідно пити фруктові коктейлі чи кокосову воду та вживати їжу, багату на вуглеводи.

Емма Дербішир надає перевагу іншому рецепту - великій кількості води та яйцю з рідким жовтком.

Манал Чушан радить вранці важкого дня вживати гуакамоле та кокосову воду.

"Кокосова вода є ідеальною для гідрації та забезпечення електролітного балансу", - вважає експерт.

А ост Раєнон Ламберт має більш традиційно англійський рецепт подолати похмілля. Окрім великої кількості води, дієтолог радить "вівсянку з горіховою пастою та ягодами", пише Daily Mirror.

Посміхайтесь!

Копирайт изображения AFP Image caption Вчені вважають, що позитивний ефект посмішки тільки посилюється з роками

Посмішка не тільки робить людину привабливішою, але й здоровішою, пише Daily Mail. Видання додає, що на думку вчених "посмішка насправді є найкращим аксесуаром", який робить модні креми та батокс "непотрібними".

Психологи Університету Суонсі провели дослідження, в якому просили добровольців оцінити рівень щастя лише за виразом обличчя людини. В підсумку, вчені встановили, що люди зі справжніми посмішками, а не з задоволеним виразом обличчя, сприймаються як здорові та щасливі.

Крім того, справжній позитивний вираз обличчя справляв настільки ж настільки ж сильне враження, як і правильний вагоростовий індекс чи майстерно накладений макіяж.

На думку психолога Алекса Джонса, результати дослідження підтверджують, секрет гарного вигляду полягає саме у випромінювання природного щастя.

"Ми встановили, що обличчя виглядають здоровіше, коли посміхаються, у порівнянні із нейтральним виразом, і що немає значення, чи є це обличчя жіночим чи чоловічим. Ми також встановили, що цей ефект посилюється з віком. Якщо молодші дорослі виглядають здоровіше, коли посміхаються, то старші дорослі виглядають набагато здоровішими", - каже Джонс.

Експерт пояснює таке сприйняття психологічним аспектом, відомим як "позитивний ефект".

"Це характеристика, яку було б надзвичайно бажано мати кожному. Вона означає, що можна прожити довше та здоровіше життя завдяки оптимізму та життєрадісності", - цитує психолога Daily Mail.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС