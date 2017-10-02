ЗМІ про Каталонію: "обидві сторони неправі"

Копирайт изображения Dan Kitwood/Getty Image caption "Політика існує для того, щоб вирішувати проблеми, а не створювати їх",- пише барселонська газета La Vanguardia

Референдум у Каталонії - на перших шпальтах європейської преси 1 жовтня:

Іспанські ЗМІ пишуть про політичну поразку, що завдасть небувалої шкоди країні

Європейські видання вважають обидві сторони винними

Британці бачать "димову завісу" для просування партійних інтересів

"Політична поразка"

Іспанські газети у понеділок жваво обговорюють референдум щодо незалежності Каталонії, який відбувся у неділю.

"Те, що відбулося вчора, є поразкою для нашої країни, для інтересів та прав усіх іспанців", - написав популярний таблоїд El Pais.

Видання наголошує, що саме каталонська влада відповідальна за "небувалу шкоду", завдану Іспанії, але додає, що "пасивність та недбальство" іспанського прем'єр-міністра Маріано Рахоя "не мають жодного виправдання".

Барселонська газета La Vanguardia назвала події в неділю "політичною поразкою".

Копирайт изображения Chris McGrath/Getty Image caption ЗМІ критикують іспанську владу за надмірне насильство з боку поліції

"Політика існує для того, щоб вирішувати проблеми, а не створювати їх", - пише видання, додаючи, що неспроможність запобігти цій ситуації стала "спільною поразкою".

Правоцентристське видання El Mundo також вважає, що обидві сторони вдалися до нагнітання ситуації, і додає, що 1 жовтня запам'ятається як день, коли "безвідповідальність" влади в Каталонії та "бездіяльність" іспанського уряду спричинили "хаос".

Прірва між Мадридом та Каталонією

Описуючи події в Каталонії, європейська преса, загалом, звинуватила обидві сторони в нагнітанні напруги, але відзначила недостатньо зусиль зі сторони центральної влади, аби уникнути насильства.

"Обидві сторони неправі", - вважає німецьке видання Sueddeutsche Zeitung, та критикує центральний уряд за спробу "задавити демократичному рухові штрафами та пострілами".

"Це був поганий день для демократії" та "фатальна політична помилка Мадриду", - підсумовує видання.

Радянський Союз та Югославія були диктатурами, а Іспанія є демократичною державою Frankfurter Allgemeine Zeitung

У свою чергу, Frankfurter Allgemeine Zeitung вважає, що своїм "послідовним підходом до Каталонії Іспанія довела, що є державою з верховенством права", хоча в цій ситуації центральний уряд і не залишився "невинним".

"Ситуація в Каталонії фундаментально відрізняється від подій у балтійських країнах або на Балканах у 1980-х та 1990-х роках. Радянський Союз та Югославія були диктатурами, а Іспанія є демократичною державою", - пише видання, але додає, що через відсутність гнучкості та ігнорування каталонських амбіцій іспанський прем'єр Маріано Рахой став "найкращим промоутером каталонських націоналістів".

На думку Анети Просінгер, яку вона висловила на шпальтах німецького видання Die Welt, поведінка Рахоя 1 жовтня, його "вперте та беземоційне ставлення не загасило пожежу, а додало олії у вогонь".

Консервативне французьке видання Le Figaro вважає, що насильство під час голосування "розширило прірву між Мадридом та Каталонією", та зазначає, що хоч референдум і відбувся, численні порушення під час голосування "ставлять під сумнів його легітимність".

Копирайт изображения Dan Kitwood/Getty Image caption "Це був поганий день для демократії", пише Sueddeutsche Zeitung

Видання пише, що недільні події стали "поразкою для усіх", а діалог між Каталонією та Іспанією зараз виглядає "неможливим як ніколи".

Французька газета Liberation назвала сутички під час референдуму "особистою поразкою Маріано Рахоя".

"Іспанія не повинна звертати на цю криваву стежку, яку вона знає так добре. Європейці, які часто говорять про Союз, "заснований на обіцянках миру, прогресу та процвітання", повинні терміново нагадати про це Рахою", - пише видання.

Польська преса також погоджується, що недільні події сильно вдарять по іспанському прем'єру.

Консервативне видання Rzeczpospolita каже, що "брутальні кадри, на яких поліція силою викидає людей з дільниць для голосування, можуть перехилити ваги симпатій міжнародної спільноти на бік каталонських сепаратистів".

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"Прем'єр Маріано Рахой не повинен був цього допустити", - каже оглядач Єнджей Бєлецький.

А Gazeta Wyborcza пише, що "каталонський референдум перетворився на криваву битву": "Першого жовтня, Каталонія зазнала ран, від яких вона ще довго не оговтається".

"Димова завіса"

Оглядачка британського видання Independent Елеонор Розенбах вважає, що референдум у Каталонії є лише "димовою завісою", яку використовують обидві сторони, аби просувати власні політичні інтереси.

Політики використовують націоналізм як засіб отримати народну підтримку Елеонор Розенбах, Independent

За словами автора, правляча Каталонська Європейська Демократична партія історично була союзником Народної партії, що є правлячою в Іспанії.

Також КЄДП раніше не була прихильна до незалежності, хоча її рішення підтримати референдум і не позначилося на популярності партії, пише авторка.

Вона додає, що каталонська партія нещодавно фігурувала у корупційному скандалі, а правляча іспанська партія часто використовувала конфліктні ситуації, аби посилити підтримку серед виборців.

На думку автора, Народна Партія зіграла на патріотизмі іспанців, позиціонуючи референдум як загрозу політичному та економічному ладу Іспанії.

"Іспанські та каталонські політики використовують націоналізм як засіб отримати народну підтримку", - пише автор та додає, що дебати довкола референдуму відсунули на другий план такі важливі соціальні проблеми, як безробіття й бідність.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, служба Моніторингу ВВС.