Огляд ЗМІ: що запропонує Україна МВФ?

В огляді:

Хто візьме верх в Україні - політики чи фіскали?

"Цинічна мета" Росії

"Невдаха з невдах" встояла

Напився - працюй на громаду

Два варіанти для Києва

Копирайт изображения AFP Image caption Чи зможе наступного тижня міністр фінансів Олександр Данилюк домовитися із МВФ?

Наступного тижня Україна запропонує Міжнародному валютному фонду (МВФ) нові методи розрахунку ціни на газ, за якими чинні тарифи залишаться незмінними до липня 2018 року, йдеться в ексклюзивному матеріалі New York Times, яка посилається на близьке до переговорів джерело.

"Такий крок означає, що політичні розрахунки превалюють над фінансовими", - робить припущення видання.

Такий крок означає, що політичні розрахунки превалюють над фінансовими. New York Times

Стабільна політика ціноутворення на газ та глобальна зміна пенсійної системи є серед умов, яких має дотриматися Україна, аби отримати кілька разів відкладений кредитний транш МВФ на суму 17,5 млрд доларів.

"Повільний прогрес у реформах викликає сумніви щодо реального бажання Києва провести структурні зміни тепер, коли економіка вже вийшла з рецесії після анексії Криму і спалаху бойових дій за підтримки Росії у східних регіонах", - пише New York Times.

Якщо наступного тижня міністр фінансів Олександр Данилюк і МВФ не зможуть домовитися у Вашингтоні, для України залишаться два варіанти, вважає анонімне джерело агенції Reuters.

Перший - дотриматися умов МВФ.

"Другий варіант - сказати, що ми можемо жити без МВФ, що українці важливіші, ніж МВФ, перестати перейматися цією співпрацею й ухвалити політичне рішення, затвердити формулу, і все", - додає джерело.

За його словами, нова формула, яку може запропонувати Київ, уникає 15-відсоткового підвищення ціни на газ для населення, яке може спричинити суспільне невдоволення.

"Камінь на шиї" Росії

Копирайт изображения AFP Image caption Путін готовий торгуватися?

Раптова зміна у ставленні Росії до ідеї введення миротворців ООН на Донбас має "цинічну мету" - фактично формалізувати внутрішній поділ України, пише Economist.

Втім, сам факт того, що Володимир Путін заговорив на цю тему після років відкидання подібних ідей, означає зсув у російському мисленні, вважає видання.

На думку Федора Лук'янова з Ради зовнішньої і оборонної політики Росії, ситуація в Україні, схоже, починає бути "каменем на шиї".

Як додає журнал, надії Москви на колапс України або на перемогу промосковських сил на президентських виборах 2019 року випарувалися.

До того ж, постійне продовження і посилення західних санкцій проти Росії "заважає амбіціям Путіна бути рівним серед світових лідерів".

За словами видання, деякі західні чиновники вже помітили зміну тону Москви щодо санкцій у "жалісливий" бік.

"Путін готовий торгуватися", - вважає Тренін, а російська резолюція про миротворців на Донбасі це лише "стартова ставка".

Як підсумовує Economist: "Час покаже, чи він дійсно готовий до реальних компромісів. Головна мета пана Путіна - зупинити інтеграцію України із Заходом - залишається незмінною."

"Розгром пігмеїв"

Увага британської преси цієї суботи прикута до спроб депутатів-членів Консервативної партії на чолі з колишнім її керівником Грантом Шепсом потіснити прем'єра Терезу Мей.

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Попри заклики піти, 6 жовтня вона заявила, що не збирається робити цього. Міністри стали на її захист.

"Тереза збила запал заколотників", пише Daily Express.

На думку видання, прем'єрці вдалося закріпити свої позиції завдяки "безжальній операції" з дискредитації тих, хто намагався підрити під неї.

Такої ж думки дотримується і Daily Mail. У статті під назвою "Розгром пігмеїв" йдеться про те, що план посунути Мей провалився після того, як міністри і депутати разом засудили "зраду суперників, які прагнуть помсти".

Втім, попри те, що повстання незадоволених вдалося загасити, дехто сумнівається у майбутньому Мей.

"Прем'єр втримала владу - поки що", - зауважує Independent.

На відміну від інших видань, Sun підтримує прем'єра Терезу Мей, але лише тому, що "очевидної заміни їй немає", а тому "торі" мають об'єднатися навколо неї.

Financial Times закликає Мей звільнити деяких "непримітних" членів уряду. Видання визнає, що така стратегія несе певні ризики, але "їй нема чого втрачати".

Daily Mirror налаштована критично стосовно Мей. За словами видання, тоді як країна потребує сильного керівництва, на її чолі стоїть "невдаха із невдах" без чіткого бачення майбутнього.

Трудова повинність

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Відомому англійському футболісту Вейну Руні довелося тимчасово змінити стадіон на районний садовий центр для дорослих, які мають труднощі в навчанні, пише Mirror.

Саме там за рішенням суду нападник "Евертона" має відробити 100 годин суспільно корисної праці за перебування за кермом у нетверезому стані.

Окрім суспільних робіт і дворічної заборони на керування автомобілем Руні поплатився за спілкування з іншою дівчиною стосунками з власною дружиною Колін.

Відтепер, як пише видання, його основна мета - переконати її, що він змінюється, зокрема сумлінним виконанням рішення суду.

"Вейн знає, що він має зробити це і дійсно поринув у це з головою. Він не проти забруднитися і, здається, це йому подобається", - розповідає газета з посиланням на джерела.

Садовий центр, в якому гравець, який отримує 150 тисяч фунтів на тиждень, відробляє провинність, розташований неподалік його дому у Престбері.

У цьому ж центрі чотири роки тому працював на користь громади і колишній одноклубник Руні з "Манчестер Юнайтед" Карлос Тевес.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС