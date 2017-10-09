Спортогляд: за кого вболіває Федерер і чому програє Шотландія

У спортогляді читайте про наступне:

Чи не зарано вітати Льюїса Гемілтона з чемпіонським титулом

Як на шотландських футболістів впливає "генетична відсталість"

За який баскетбольний клуб вболіває Роджер Федерер

Чи спроможний Девід Хей на переконливий реванш

Майже чемпіон

Льюїс Гемілтон практично гарантував собі черговий чемпіонський титул у Формулі-1 після перемоги на Гран-прі Японії, пише Guardian.

П'ятий тріумф на останніх семи етапах та несправність боліда головного конкурента, німця Себастьяна Феттеля, на трасі Сузука дозволила британцю збільшити свою перевагу в загальному заліку до 59 очок.

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За чотири етапи до фінішу чемпіонату лише диво може завадити Гемілтону стати чемпіоном вчетверте в кар'єрі.

Таким результатом завдячую своїй команді. Вони роблять феноменальну роботу Льюїс Гемілтон, гонщик

"Я міг лише мріяти про те, щоб мати таку перевагу. Весь сезон "Феррарі" були сильним суперником. Все, що я можу сказати, що таким результатом завдячую своїй команді. Вони роблять феноменальну роботу", - заявив щасливий британець.

Втім, він запевнив прихильників, що не збирається зверхньо ставитися до етапів, що лишились.

"У житті все може трапитись. Я маю просто продовжувати працювати", - цитує Гемілтона Guardian.

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"Генетична" невдача

Головний тренер збірної Шотландії з футболу Гордон Стракан пояснив непотрапляння своєї команди до фінальної частини Чемпіонату світу з футболу "генетичною відсталістю", пише Telegraph.

Нам потрібно набрати команду, яка б могла боротися зі зростом та силою під час стандартних положень Гордон Стракан, тренер

Після виїзної нічиєї зі збірною Словенії, яка залишила шотландців за бортом мундіалю в Росії, засмучений тренер пояснив такий результат низьким зростом футболістів.

"Генетично ми відстаємо. У минулій кампанії ми були однією з найнижчих команд. Нижче від нас були лише іспанці", - заявив Гордон Стракан.

"Нам потрібно набрати команду, яка б могла боротися зі зростом та силою під час стандартних положень. Нам потрібно працювати над цим генетично. Можливо, потрібно організовувати зустрічі великих чоловіків і жінок та дивитись, що можна зробити."

У поєдинку, який закінчився із рахунком 2:2, обидва голи словенці забили саме завдяки майстерним діям під час стандартів.

Попри невтішний результат, пан Стракан подякував гравцям та заявив, що для нього було честю працювати з ними. Водночас керманич не відповів на питання, чи продовжить тренувати збірну надалі, пише Telegraph.

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Федерер вболіває за "Воїнів"

Роджер Федерер завітав до роздягальні чемпіонів НБА "Голден Стей Ворріорз" напередодні тренувального матчу в Китаї, пише Daily Mail.

"Голден Стей Ворріорз - це команда, в якій повно суперзірок, але навіть вони тремтіли в присутності тенісної легенди", - додало видання.

На думку газети, сам Федерер також "виглядав схвильованим" під час зустрічі із лідерами "воїнів" Кевіном Дюрантом і Стефом Каррі.

Під час спілкування 36-річний швейцарець розповів баскетболістам про свою дієту, додавши, що не пропускає десерт. Після цього Федерер та "Голден Стей Ворріорз" сфотографувались на пам'ять.

"Візит Федерера однозначно мав позитивний вплив, адже після нього команда легко здолала "Міннесоту Тімбервулвз" із рахунком 142:110", - зазначила Daily Mail.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Девід Хей називає запорукою свого успіху нестачу мотивації в суперника

Чергова обіцянка Хея

Девід Хей пообіцяв завершити кар'єру, якщо не здобуде переконливу перемогу в бою-реванші із Тоні Беллью, Daily Mirror.

Якщо я маю амбіції стати чемпіоном світу у надважкій категорії, я маю розібратися з Тоні Беллью, адже він не важковаговик Девід Хей, боксер

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі зазнав важкої травми та поступився у першому поєдинку суперників у березні. Після кількамісячного відновлення Хей сподівається відновити своє реноме у двобої, запланованому на 17 грудня.

"Якщо я маю амбіції стати чемпіоном світу у надважкій категорії, я маю комфортно розібратися з Тоні Беллью, адже він не важковаговик. Якщо я не зможу перемогти його переконливо, саме у той спосіб, у який хочу, це означатиме, що я не настільки класний, як хотілося б. Я можу забути про сподівання на світовий титул", - заявив Хей.

На думку екс-чемпіона, запорукою його успіху має стати нестача мотивації в суперника, який заробив багато грошей після першого поєдинку, в якому "вкрав" перемогу.

"Люди ризикують своїм здоров'ям. Люди грабують банки, щоб забезпечити свою родину. Це справжня причина. Коли ви один раз грабуєте банк, ви повертаєтесь до нього? Чи є його бажання таким самим сильним?" - цитує Хея Daily Mirror.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС