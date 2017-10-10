Irish Times: Україна продовжує залицятися до Ryanair

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В огляді іноземної преси 10 жовтня:

Перипетії Ryanair на українському ринку

Ціна польської газової незалежності від Росії

Скільки мігрантів цьогоріч погодиться прийняти Німеччина

Суперечка між Джеймі Олівером та Гордоном Рамзі.

Сага про Ryanair

У статті під заголовком "Зголодніла на інвестиції Україна продовжує непросте залицяння до Ryanair", газета Irish Times детально описує перипетії довкола невдалої спроби ірландської компанії вийти на український ринок.

Видання пише, що попри невдалі намагання "залучити великі іноземні компанії до країни, яка вже понад три роки протистоїть російській агресії та загрозі економічного колапсу", український уряд наголошує на тому, що вихід на ринок Ryanair лише відкладений, а не скасований.

"Для інвесторів відкривається країна, яка має спільний кордон із чотирма країнами ЄС, високий рівень освіти, невисокі зарплати, одні з найкращих сільськогосподарських земель у світі, динамічний IT сектор, значну хоч і застарілу мережу дорожнього і залізничного сполучення, судноплавні річки та берег Чорного моря із кількома великими портами", - описує видання принади України.

Газета також нагадує, що Крим і територія Донбасу, що перебуває під контролем бойовиків, становлять лише 7 відсотків української землі. "Решта ж території країни нині інтегрується із західними ринками завдяки торговельній угоді та політичному пакту з ЄС, які набули чинності минулого місяця," - пише Irish Times.

Польська газова незалежність

Французька Echos пише про те, яких зусиль докладає Польща, аби за п'ять років повністю звільнитися від необхідності у постачанні російського газу.

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Видання описує "найбільший газовий термінал центральної Європи", що збудований на балтійському узбережжі на північному заході Польщі. На думку Echos, саме він є "наріжним каменем енергетичної стратегії Варшави". Термінал приймає зріджений газ із Катару і США. Вже укладена угода, за якою щороку до Польщі надходитиме до 2,7 мільярда кубометрів катарського газу.

Як пише видання, нині 80 відсотків необхідного блакитного палива Польща купує у Росії. Щороку 10 мільярдів кубів надходить від "Газпрому", але у 2022 році контракт із російським монополістом закінчується і, як пише Echos, поляки не мають наміру його продовжувати.

Допомогти реалізувати амбітні плани допоможе газогін із Норвегії, який Польща планує прокласти через територію Данії. Починаючи з 2022 року, до 10 мільярдів кубометрів норвезького палива зможуть надходити до країни. "Норвезький коридор дозволить Польщі стати абсолютно незалежною від Росії", - цитує газета представника польської газової компанії PGNiG.

"Ця незалежність має певну ціну. Будівництво терміналу коштувало 1 мільярд євро, тож поляки ризикують платити за газ більшу ціну, ніж узгоджену з "Газпромом", - відзначає Echos. І додає: "Для уряду це ціна, яку варто заплатити, аби обійтися без "Газпрому".

Ліміт мігрантів у Німеччині

Ангела Меркель йде на поступки партнерам заради коаліції в парламенті.

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Як пише Guardian, німецька канцлерка погодилась встановити поріг щорічної імміграції на рівні 200 тисяч людей, як цього вимагала баварська партія Християнсько-соціальний союз (ХСС), що входить до блоку Ангели Меркель ХДС-ХСС (ХДС - Християнсько-демократичний союз). Цією поступкою пані Меркель "залишила позаду першу перепону в коаліційних переговорах з іншими партіями", відзначає видання.

Газета називає це кроком заради "збереження обличчя" і підкреслює, що дві партії дійшли згоди лише після 10-годинних переговорів у Берліні. При цьому ХСС теж пішла на певний компроміс і погодилась не називати встановлене обмеження "верхньою межею". Було обране більш м'яке формулювання: "загальна кількість прийнятих з гуманітарних мотивів людей… не має перевищувати 200 тисяч на рік".

За домовленістю, цей поріг може бути зменшений або збільшений у разі нової міграційної кризи. Як пише Guardian, на цьому зауваженні наполягала Ангела Меркель, оскільки хоче бути спроможною реагувати на події у світі.

Тепер домовленість між двома консервативними партіями дозволяє канцлерці будувати коаліцію із зеленими та лібералами з партії "Вільна демократична партія" (ВДП).

Тим часом експерти вважають, що 200 тисяч шукачів притулку - досить реалістичний план. Минулого року країна прийняла 280 тисяч мігрантів, що значно менше, ніж позаминулого. Цьогоріч їхня кількість може скоротитися ще більше, пише видання.

Партії ХДС та ХСС також мають намір розробити закон, за яким пріоритет буде надаватися мігрантам із конкретними навичками, які можуть закрити нестачу фахівців на ринку праці в Німеччини. Такий крок вітають в ВДП та партії зелених.

Суперечка на кухні

Найуспішніші британські кухарі Джеймі Олівер і Гордон Рамзі мали би бути заклопотані зі своїми ресторанами - їх налічується близько 100 на двох. Але знайшли час почубитися через розмір своїх родин, пише Daily Mail.

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"Ці двоє втягнулися в неймовірну суперечку щодо того, скільки дітей у кожного з них", - відзначає газета.

Сварка почалася ще в березні, коли в одному з телешоу 50-річний Рамзі кепкував із 42-річного Олівера, називаючи його "товстим" та критикуючи його страви. У серпні Олівера спитали, що він думає про ті жарти. Він сказав, що почав працювати на телебаченні задовго до Рамзі. "Може, п'ять років тому я би цим переймався і відповів би. Але в нього четверо дітей, а в мене п'ятеро, і я не хочу ображати чийогось татуся по телебаченню. Це неправильно", - цитує Олівера Daily Mail.

Учора ж Рамзі, чия дружина Тана минулого року мала викидень, прокоментував слова колеги по цеху. За словами Рамзі, їхня з Олівером суперечка раніше була кумедною, але тепер останній перейшов межу. Рамзі не має наміру розмовляти з Олівером, доки він не вибачиться перед його дружиною. "Хлопці завжди б'ються і чубляться, але Тана доведена до відчаю", - сказав Рамзі.

Він також розкритикував Олівера за те, що той нібито став надто політичним. "Він відкриває рота лише тоді, коли треба щось пропіарити", - цитує Рамзі Daily Mail.

Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC