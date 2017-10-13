Культогляд: системний сексизм у Голлівуді

Копирайт изображения Getty Images Image caption Скандал довкола Вайнштайна спровокував дискусії про ставлення до жінок

У культогляді за тиждень читайте про таке:

Трамп під прицілом Емінема

"Експлуатація" жінок у кіноіндустрії

Хлопчачий фемінізм

Психіка вбивць у новому серіалі Фінчера

Жінки Голлівуду

Провідний кінокритик газети New York Times Манола Даргіс пише про проблеми Голлівуду у зв'язку зі скандалом навколо кінопродюсера Гарві Вайнштайна, якого звинувачують у сексуальному переслідуванні співробітниць упродовж десятиліть.

На думку Даргіс, поведінка Вайнштайна не йде всупереч із "широко розповсюдженою та безсоромною експлуатацією жінок у кіноіндустрії". Вона зауважує, що жінки допомогли створити цю індустрію, але вона вже давно є середовищем, де домінують чоловіки, а "жінки як клас" вважаються нижчими за них.

"Це індустрія з довгою історією експлуатації молодших актрис та навішування ярликів із кінцевою датою споживання на старших", - зазначає Даргіс.

На думку кінокритика, те, що Гвінет Пелтроу публічно розповіла про домагання, - безумовно хороший знак. Але вона наголошує на тому, що дії Вайнштайна не є поодиноким випадком. Це радше звичайний симптом "системного сексизму", вважає Даргіс.

Вона зауважує, що варто поглянути на саму історію Голлівуду, де історія молодої жінки, яка приходить на кінопроби і, можливо, підписує контракт з кінокомпанією, є класичною.

"Компанія перефарбовує її у блондинку, згодовує їй пігулки, саджає на дієту чи вкладає під ніж пластичного хірурга. Ті, кому щастить, стають Мерілін Монро. Кому щастить ще більше, виходять з індустрії живими. А решта залишаються дівчатами, яких передають з компанії до компанії", - пише Даргіс.

Емінем проти Трампа

"Лютою атакою" називає Independent нову реп-імпровізацію від Емінема. Об'єктом атаки став Дональд Трамп, якого всесвітньо відомий репер серед іншого називає "расистом" і "камікадзе".

Сам римований речитатив був нещодавно опублікований на YouTube під назвою "Шторм". Як пише Independent, ця назва викликає асоціації зі словами Трампа під час нещодавньої зустрічі з американськими військовими, де він "зловісно" припустив, що зустріч є "затишшям перед бурею".

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Чотирихвилинний фристайл Емінема, знятий на парковці у Детройті, вміщує щонайменше сім "сильних рядків", пише видання. Серед них такі слова: "Расизм - єдине, в чому він фантастичний, тому що саме так він розважається".

Також Емінем згадує Барака Обаму: "Нам варто віддати належне Обамі, бо те, що зараз в адміністрації, - це камікадзе, який може спричинити ядерний голокост".

Як пише Independent, Емінем також запитує, "хто платитиме за його (Трампа - ред.) екстравагантні поїздки з родиною туди-сюди, до гольф-клубів і маєтків".

Крім того, він розкритикував президента США через звинувачення футболістів Національної футбольної ліги в недостатньому патріотизмі. Емінем запропонував своїм фанатам, які симпатизують Трампу, визначитись, з ким вони.

Видання зауважує, що багато знаменитостей вже висловили підтримку Емінему та вподобали його реп-імпровізацію. Зокрема, відомий американський футболіст Колін Каперник та баскетболіст Леброн Джеймс.

Фемінізм для всіх

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо закликав батьків виховувати синів феміністами.

Як пише Guardian, у колонці для журналу Marie Claire він висловив думку, що "наші сини мають силу і обов'язок змінити нашу культуру сексизму".

На думку Трюдо, виховання хлопців феміністами дає їм відчуття справедливості й емпатії, а також допомагає вийти з-під тиску бути певним типом чоловіка. Голова канадського уряду вважає, що такий тиск шкідливий для хлопців і тих, хто їх оточує.

Копирайт изображения AFP Image caption Джастін Трюдо з дружиною Софі Грегуар

"Я хотів би, щоб їм було комфортно бути собою і бути феміністами, які відстоюють те, що правильно, і можуть дивитися на самих себе з гордістю", - написав Трюдо.

Він зауважив, що всім буде краще, якщо жінки й дівчата матимуть такі самі можливості, як чоловіки і хлопці. Фемінізм, на його думку, - не лише віра в те, що обидві статі рівні. "Це усвідомлення того, що, коли ми всі рівні, ми всі більш вільні", - відзначив Трюдо, який себе називає феміністом.

Guardian нагадує, що у 2015 році Трюдо сформував уряд, де жінки й чоловіки представлені в однаковій кількості. Однак, як пише газета, нині його критикують через те, що за два роки уряд так і не втілив у життя плани Трюдо щодо досягнення гендерної рівності.

Нове кіно про вбивць від Фінчера

У статті про новий серіал авторства Девіда Фінчера Telegraph пише, що відомий режисер не зраджує собі.

Як і багато фільмів Фінчера, 10-серійна картина під назвою "Мисливець за розумом" (Mindhunder) розповідає про серійних убивць. За сюжетом, двоє агентів ФБР опитують заґратованих убивць, аби зрозуміти хід їхніх думок і знайти ключ до розгадки поточних злочинів.

"Я подумав, що цікавіше поглянути на те, хто такий серійний убивця в реальному житті, аніж перетворювати його в суперзлодія з коміксу", - цитує Telegraph Фінчера.

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Видання згадує, що сам режисер виріс у Каліфорнії у ті часи, коли жителі штату були налякані через убивцю, відомого за псевдонімом Зодіак. "Це може служити поясненням його тривалому захопленню монстрами-вбивцями", - припускає газета.

Telegraph зауважує, що навіть у сповненому романтики фільмі "Загадкова історія Бенджаміна Баттона", який зняв Фінчер, можна помітити, що він насправді про найбільшого серійного убивцю - смерть.

Видання відзначає, що серіал був знятий на замовлення онлайн-сервісу Netflix, який чотири роки тому представив світу нині вже культовий серіал "Картковий будинок" і до створення якого також доклав руку Фінчер.

Сам режисер радий замовнику, адже кіностудії, за його словами, нині не вкладають гроші у проекти з середнім бюджетом. "Середньобюджетні голлівудські фільми - це власне все, що я завжди робив", - відзначив Фінчер.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC