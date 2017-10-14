ЗМІ: резолюція ПАРЄ як ляпас Україні

Копирайт изображения Reuters

Сьогодні західні ЗМІ пишуть про таке:

Резолюція ПАРЄ як "ляпас" Україні.

Загрози для світової економіки у зв'язку з популізмом.

"Геополітичне невігластво" Трампа щодо Ірану.

"Єдина демократична" професія на Кубі - "лектор" для фабричних робітників.

"Ляпас" Україні

Європа дала Україні "ляпаса", розкритикувавши її контроверсійний закон про освіту, пише у своїй колонці журналіст Крістіан Тріп на сайті Deutsche Welle.

Автор коментує обурення, яке спричинив документ у сусідніх до України Угорщині та Румунії, а також та критичну резолюцію ПАРЄ.

"Новий мовний закон Києва (закон "Про освіту", який набув чинності 28 вересня 2017 року. - Ред.) недоречно створив нових ворогів на Заході", - каже пан Тріп.

Журналіст зазначає, що президент Порошенко вдосконалив своє вміння виступати на міжнародних майданчиках.

У Москві "вороги Києва" "потирали руки" Deutsche Welle

Проте відразу ж після його промови під час засідання ПАРЄ 12 жовтня, більшість представників асамблеї вирішили "дати Україні великого колективного ляпаса". Рада Європи розкритикувала новий закон, зазначивши, що він "недостатньо збалансований", нагадує автор.

У цей час у Москві "вороги Києва" "потирали руки", додає журналіст Deutsche Welle.

"Проте Кремль поводився досить стримано: там можуть собі дозволити розслабитися та спостерігати за тим, як члени ЄС Угорщина та Румунія здійснюють політичні закиди в бік України, засуджуючи моральну несправедливість закону", - каже автор.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Протест у Будапешті проти нового українського закону про освіту, який також розкритикували в ПАРЄ. На плакаті написано: "Бувай, Європо".

Деякі оглядачі попереджають про загрозу посилення сепаратистських рухів на західній Україні.

Тож, можливо, українській владі варто уважніше придивитися до мапи регіону та усвідомити, що перетворення сусідів на ворогів - "безглузда" політика, підсумовує журналіст.

Популізм і світова економіка

Над світовою економікою нависла політична тінь, пише оглядач Financial Times Мартін Вульф.

Загрозу економічному розвитку він вбачає у популістах, страх перед якими, на його думку, стримує економічний ріст.

Попри досить оптимістичні прогнози щодо показників росту, є підстави для занепокоєння. І тягнуться вони від трьох нещодавніх криз: 2008-2009 років, кризи єврозони 2010-2013-го і падіння цін на споживчі товари 2014-2015-го.

Оглядач пише, що їхні наслідки, які затягнулися, сприяли підйому демагогів, які пропонують прості рішення для складних проблем.

Як приклад він наводить брекзит, референдум щодо незалежності Каталонії та обрання президентом США Дональда Трампа.

Зміни в політичному курсі Вашингтону викликають у автора найбільше занепокоєння. Зокрема, він передбачає негативні наслідки, які може мати обрання "не тієї" людини на посаду голови Федеральної резервної системи США, а також конфронтація з Іраном та Північною Кореєю.

Насамкінець, пан Вульф висловлює сподівання, що разом з економічним відновленням підйом популістів може піти на спад, але часи "високої невизначеності" ще триватимуть.

"Небезпечний шлях"

Трамп став на "небезпечний шлях" у відносинах з Іраном - під таким заголовком Washington Post публікує редакційну статтю, у якій коментує відмову президента продовжувати угоду щодо ядерної програми Тегерану.

"Здійснивши акт політичного марнославства та геополітичного невігластва, президент Трамп загострив один із найсерйозніших викликів національній безпеці США - йдеться про Іран", - пише видання.

Погрозою припинити дію угоди, підписаної у 2015 році шістьма країнами з одного боку та Іраном з іншого, може спонукати Тегеран до "відновлення гонки ядерних озброєнь", додає газета.

Домовленість має свої недоліки, проте заявами про "численні порушення" з боку Ірану америкинський президент формує хибне уявлення про документ, ставлячи під сумнів звіти МАГАТЕ та його радників з безпеки, вважає Washington Post.

"Будь-які спроби з боку США переглянути угоду в односторонньому порядку приречені", - пише видання та додає, що жоден з учасників домовленості на це не погодиться.

Читання та сигари

Про незвичну традицію, започатковану ще в 1865 році на кубинських фабриках виробництва сигар, розповідає Economist.

Вже понад 150 років поспіль працівників там розраджують читанням уривків зі світової літератури, новин, гороскопів, кулінарних рецептів, тощо.

Щоранку на завод приходить "лектор". Він сідає на платформі в залі, де працівники скручують листки тютюну в сигари, і починає читати вголос.

Традицію започаткував кубинський лідер політичних реформ Ніколас Азкарате задля просвіти фабричних робітників. Попри розвиток технологій, появу телебачення та Інтернету, на Кубі і досі працюють близько 200 "лекторів". І, здається, ця ідея не зникне найближчим часом, пише видання.

Працівники можуть самостійно обирати, кого з "лекторів" запросити на зміну. Визнання вони демонструють, стукаючи по столах спеціальними ножами в формі устриць. Якщо ж читанням невдоволені - їх кидають на підлогу.

Матеріал для читання обирають голосуванням.

"Це єдина професія на Кубі, рішення щодо якої приймається демократичним шляхом", - цитує видання працівника фабрики.

Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг