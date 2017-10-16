Огляд ЗМІ: нова політична зірка Австрії - хто він?

В огляді:

Чи отримає Австрія наймолодшого голову уряду в світі

Проти чого виступають дівчата Бонда

Чи хоче Вашингтон війни з Північною Кореєю

Де може статися "чипсокаліпсис"

Наймолодший глава уряду в світі

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Себастіан Курц, який ймовірно стане наступним канцлером Австрії, буде не лише наймолодшим лідером цієї країни, а й наймолодшим очільником уряду у світі, повідомляє Independent.

Британське видання проливає світло на швидкий політичний зліт 31-річного політика.

Пан Курц народився у Відні, де мешкає й донині. Він вивчав право у Віденському університеті, по закіченні якого відслужив обов'язковий термін в австрійській армії.

З 2013 року пан Курц обіймає посаду міністра закордонних справ країни. Вже тоді, у віці 27-ми років, він став наймолодшим главою зовнішньополітичного відомства в Європі.

Свою політичну кар'єру Себастіан Курц розпочав в молодіжному крилі Народної Партії, яку очолив в травні 2017-го.

А перед тим пан Курц працював у міськраді Відня, де займався питаннями пенсій та справедливого ставлення до представників різних поколінь.

Independent розповідає, що пан Курц неодружений і наразі зустрічається зі співробітницею Міністерства фінансів Австрії, з якою познайомився у віці 18 років.

Independent додає, що в Австрії пана Курца називають "вундервуцці", тобто людиною, яка може творити дива.

Видання додає, що на нову політичну зірку Австрії чекають нелегкі коаліційні переговори чи то з соціал-демократами, чи то з ультра-правими.

Чи справдиться його прізвисько цього разу - покаже час, підсумовує видання.

Дівчата Бонда проти Гарві Вайнштайна

На фоні скандалу про сексуальні домагання, що набирає обертів, принаймні дві французькі виконавиці ролі дівчини агента-007 виступили зі звинуваченнями проти голівудського продюсера Гарві Вайнштайна, повідомляє газета Daily Mail.

Ева Грін, виконавиця ролі Веспер Лінд у стрічці Casino Royale 2006-го року, розповіла про "шок і огиду", що їй довелося пережити під час ділової зустрічі з паном Вайнштайном в Парижі кілька років тому.

За словами акторки, пан Вайнштайн "поводився негідно" і їй "довелося дати йому відсіч".

Image caption Гарві Вайнштайн - співзасновник компанії Miramax Films, один із найвпливовіших продюсерів Голлівуду

Пані Грін пояснила, що вирішила розповісти про свій неприємний досвід спілкування із голівудським продюсером після того, як інші жінки повідомили про приниження з боку пана Вайнштайна.

"Я вітаю велику мужність тих жінок, які виступили із заявами. Ми повинні визнати, що така поведінка існує скрізь і не є унікальною для індустрії розваг", - цитує її Daily Mail.

Газета додає, що раніше зі звинуваченнями проти пана Вайнштайна виступила інша французька актриса Лія Седу, яка виконала роль дівчини Бонда в останній стрічці про англійського агента "Спектр".

Як і пані Грін, вона також розповіла про його "негідну поведінку" на сексуальному ґрунті.

"До першої бомби"

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Вашингтон продовжуватиме шукати дипломатичні шляхи виходу із кризи у стосунках із Північною Кореєю, "поки не впаде перша бомба", повідомляє газета Daily Telegraph.

В інтерв'ю щодо стосунків зі своїм босом, Дональдом Трампом, пан Тіллерсон розповів, що насправді президент США не хоче війни з Пхеньяном.

Коментуючи твіт пана Трампа про те, що Держдеп "витрачає свій час", намагаючись вести переговори з Північною Кореєю, пан Тілерсон сказав:

"Президент не хоче війни. Він дав мені зрозуміти, що треба продовжувати наші дипломатичні зусилля. Як я вже казав, ці дипломатичні зусилля триватимуть, поки не впаде перша бомба."

Daily Telegraph додає, що пан Тіллерсон відмовився підтвердити чи спростувати повідомлення, що він назвав пана Трампа "придурком".

"Чипсокаліпсис" в Новій Зеландії

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Нестача картоплі в Новій Зеландії, спричинена небаченими досі дощами, може призвести до "чипсокаліпсису" у цій острівній країні, розповідає газета Guardian.

Побоювання, що в Новій Зеландії зникнуть картопляні чипси, стали зростати після повідомлень, що сильні зливи знищили 30% врожаю картоплі.

Ця новина вже зіпсувала настрій багатьом новозеландцям, які не уявляють собі різдвяної вечері без картоплі або перегляду регбі без хрустіння чипсами.

Кріс Кларідж, виконавчий директор організації New Zealand's Potatoes", заявив, що нестача картоплі є серйозною проблемою.

"Ви можете прожити тиждень без політики, але спробуйте прожити тиждень без картоплі, - цитує його Guardian. - Це важливий харчовий продукт, який стає питанням продовольчої безпеки, оскільки наслідки зміни клімату завдають шкоди нашому картоплярству".

Guardian розповідає, що картоплю в Новій Зеландії вирощують протягом 250 років. Завіз її до цієї країни капітан Кук - саме він подарував тубільцям кущики картоплі.

Нова Зеландія є дев'ятим найбільшим експортером картоплі у світі.

Щороку там вирощують 500 000 тонн цього овоча. Близько двох третин річного урожаю йдуть на переробку: з 250 тисяч тон виробляють картопляні гарніри і з 75 тисяч хрусткі чипси.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС