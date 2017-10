ЗМІ: людству загрожує екологічний армагеддон?

Копирайт изображения Helen H. Richardson/Rights-managed

У четвер західна преса висвітлює такі теми:

Чи чекає на людство "екологічний армагеддон"

Чому принц Гаррі познайомив свою дівчину із бабусею-королевою

Чому зростає кількість розлучень лесбійських пар

Смартфони якого бренду вважають найкращими незалежні експерти

Чи уникнемо катастрофи?

На людство очікує "екологічний армагеддон" через різке зменшення кількості комах, пише Guardian.

"Кількість летючих комах стрімко впала на три четверті за останні 25 років", - додає видання, посилаючись на дослідження, яке "шокувало вчених".

Дані були зібрані в природних заповідниках Німеччини, але, на думку дослідників, віддзеркалюють ситуацію в усіх місцях, де відчувається вплив сільського господарства. Вчені поки що не встановили головні причини таких катастрофічних змін, але припускають, що ймовірними факторами є використання пестицидів, знищення великої кількості природних територій та зміна клімату.

"Комахи становлять приблизно дві третини усього живого на Землі, але відбувається жахливе скорочення їхньої популяції. Здається, що ми робимо величезні ділянки землі непридатними для більшості форм життя і зараз перебуваємо на шляху до екологічного армагеддону. Якщо ми втратимо комах, тоді все зруйнується", - каже професор Дейв Гоулсон з Університету Сассексу.

Науковці нагадують, що летючі комахи мають дуже необхідні екологічні функції, для виконання яких є важливою їхня кількість. Вони запилюють квітки, стають здобиччю багатьох тварин, а також мають величезну роль в очищенні природних зон.

На думку нідерландського вченого Ханса де Кроона, потрібні нові, детальніші дослідження та пошуки способів збереження комах. Тим часом треба знизити негативний вплив на природу, як-от використання пестицидів чи знищення територій з величезною кількістю квітів, пише Guardian.

Чи буде королівське весілля в Англії?

Daily Mail стверджує, що принц Гаррі познайомив свою дівчину Меган Маркл зі своєю бабусею - королевою Єлизаветою ІІ.

"Подейкують, що зустріч відбулася минулого четверга та неминуче викликала плітки щодо планів на королівські заручини", - додає видання.

За інформацією Daily Mail, зустріч пройшла за "неформальним" чаюванням, щоб "заспокоїти" пані Маркл та не надавати події широкого розголосу в королівському палаці. Королева прийшла на зустріч без свого чоловіка, принца Філіпа.

Копирайт изображения Rick Madonik/Toronto Star Image caption Преса пише, що принц Гаррі познайомив бабусю зі своєю дівчиною

"Інсайдер повідомив, що пара приїхала вчасно на чаювання, яке було заплановане на 17:00. Це улюблений час дня королеви, і вона любить, коли її онуки можуть приєднатися до неї", - пише видання.

Зустріч тривала майже годину.

За інформацією газети, раніше Гаррі вже представив свою обраницю батькові - принцу Чарльзу, на якого вона "справила велике враження".

Крім того, Daily Mail цитує друзів Гаррі, які вважають, що зірка серіалу "Форс-мажори" є "першим дорослим коханням" одного з найбажаніших холостяків світу.

Серцю не накажеш

Більшість розлучень між одностатевими парами в Англії та Уелсі відбуваються в родинах лесбійок, пише Independent.

За даними Національного статистичного офісу, 2016 року зафіксували 112 розлучень, з яких 78% відбулися у родинах жінок. Найпоширенішою причиною для припинення стосунків розлучені геї та лесбійки назвали "нерозумну поведінку", яка включала й позашлюбний секс. Для 96% чоловіків і 93% жінок це стало точкою неповернення.

На думку соціологів, вищий показник розлучень серед лесбійок пов'язаний з тим, що жінки мають вищі очікування від шлюбу.

"Жінки зазвичай мають більше вимог щодо якості стосунків. Дослідження часто демонстрували, що існує тенденція, згідно з якою жінки частіше закінчують стосунки, ніж чоловіки", - каже шведський демограф Гуннар Андерсон.

Independent нагадує, що 2016 року розлучились майже 107 тисяч англійських та валійських гетеросексуальних пар.

Samsung краще iPhone?

На думку експертів спеціалізованого американського журналу Consumer Reports, нові моделі смартфонів від компанії Apple - iPhone 8 та iPhone 8 Plus - поступаються "старим Samsung", пише New York Post.

Копирайт изображения Zhang Peng/LightRocket Image caption iPhone 8 та iPhone 8 Plus не дуже вразили оглядачів, але Apple має шанс реабілітуватися із iPhone X

Журнал, який разом із неурядовою організацією Consumers Union проводить незалежне тестування, вважає, що флагмани американської компанії поступаються продуктивністю південнокорейським Galaxy S8 and Galaxy S8 Plus, а також моделі 2016 року - Galaxy S7. Найновіші iPhone 8 Plus та iPhone 8 посіли лише четверте та п'яте місця відповідно.

Водночас, видання зауважує, що на цьому хороші новини для південнокорейського виробника закінчуються, адже надсучасний Galaxy Note 8 опинився лише на шостій сходинці.

New York Post вважає, що Apple ще має шанс очолити рейтинг, адже вже в листопаді компанія представить свою "важку зброю" - iPhone X.

"Буде цікаво подивитись, як iPhone X пройде ті самі тести на продуктивність та використання", - пише New York Post.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС.