Іспанська преса: перевибори у Каталонії - "менша з двох бід"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Демонстрант у Мадриді із іспанським прапором і у футболці національної збірної на акції на підтримку запровадження Статті 155 конституції у Каталонії, 28 жовтня 2017

28 жовтня, оговтуючись від подій, які деякі оглядачі охрестили "днем запаморочення", іспанська преса вийшла під гучними заголовками, описуючи дії Мадрида як "відповідь правової держави" на "переворот" у Каталонії.

Напередодні каталонський парламент проголосував за незалежність регіону, а іспанський Сенат дозволив уряду Маріано Рахоя запровадити там пряме правління.

"Іспанія відтяла голову перевороту", "Закон проти бунту", "Час правової дежави" - лише деякі з рядків, що з'явилися на перших шпальтах іспанських газет сьогодні.

"Легітимна та необхідна" відповідь

El Pais назвала рішення Мадрида "легітимною та необхідною" відповіддю правової держави на дії "безвідповідальних та відчайдушних" політиків, натякаючи на керівництво Каталонії.

"Заходи, що передбачені Статтею 155 (Конституції Іспанії щодо запровадження прямого правління в автономії - Ред.), не транслюють агресії ані до уряду автономії, ані до прав та свобод каталонців", - пише газета.

Видання покладає провину за політичну кризу в країні на керівництво автономного регіону та додає, що вкрай важливо, аби органи правосуддя жорстоко покарали тих, хто відповідальний за ситуацію, в якій опинилася Іспанія.

"Проголошення незалежності, ухвалене під час сесії каталонського парламенту, спричинило найбільш глибоку конституційну кризу з усіх, з якими іспанська демократія стикалася за 40 років свого існування", - додає El Pais.

Газета позитивно прокоментувала новину про дострокові вибори у Каталонії, які оголосив пан Рахой, зазначивши, що цього кроку чекали від лідера автономії Карлеса Пучдемона.

Виборчі перспективи

Каталонське видання El Periodico назвало скликання виборів "меншою з двох бід".

"Прем'єр-міністр обрав найбільш мудрий варіант: пом'якшити вплив Статті 155, розпустивши каталонський парламент та оголосивши вибори в автономії на найближчу дату - 21 грудня", - пише газета.

Згідно з останнім опитуванням центру GESOP, 68% іспанців хочуть нових виборів.

Видання ABC висловило схожу думку, зазначивши, що такий короткий термін для підготовки до нових виборів "демонструє, що уряд хоче негайно відновити законність в інституціях, які сепаратизм вивів за межі закону".

"Звичайно, Статтю 155 ввели в дію пізно, але це не применшує її легітимності та не означає, що зараз вона менш необхідна", - пише газета у редакційній статті, проте застерігає, що на практиці на шляху її впровадження можуть з'явитися труднощі.

Ще одне каталонське видання El Nacional поділяє цю думку.

"Це буде непросто, без сумніву. Іспанський уряд вже заявив, що не зупиниться. Побачимо, чи зможе він зупинитись та якою буде відповідь громадян", - пише газета.

El Mundo, у свою чергу, поставила під сумнів користь від виборів. Газета зазначає, що навіть, якщо каталонські політичні партії погодяться взяти участь у перегонах, скликаних іспанським прем'єр-міністром, це не гарантує того, що шальки терезів у Каталонії схиляться у бік "конституційного порядку".

Значення регіональної поліції

Голова газети ABC Біейто Рубіо зайняв більш радикальну позицію, охрестивши проголошення парламентом Каталонії незалежності "переворотом".

За його словами, дивуватися тут нема чому, адже "було зрозуміло від початку", що це станеться.

Пан Рубіо переконаний, що рано чи пізно сепаратисти "визнають поразку", але цьому можуть передувати жорсткі протести.

Журналіст також звернув увагу на те, що ключову роль у всьому, що відбуватиметься в Іспанії протягом найближчого часу, відіграватиме регіональна поліція - "Моссос".

"Від них залежатиме те, чи процес відновлення демократії в Каталонії відбуватиметьсч швидко чи довго. Вони можуть як захищати державні спецслужи, так і перешкоджати їм", - зазначив він.

Видання La Razon пішло далі у засудженні дій Барселони, сказавши, що проголошення незалежності регіону ввійде в історію "політичної неслави".

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг