"Загибель героя": західні ЗМІ про смерть Аміни Окуєвої

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Загибель Аміни Окуєвої

Р озслідування проти членів команди Трампа

Р осійська діяльність у соцмедіа

Кінець"Карткового будинку"

"Загибель героя"

"Опонент Кремля в Україні, чиї швидкі навички поводження зі зброєю врятували її чоловіка від замаху у червні, була застрелена у засідці", - пише Wall Street Journal про відому українську активістку і члена волонтерського батальйону Аміну Окуєву, яку вбили вчора під Києвом.

Видання зауважує, що це відбулося "на тлі серії вбивств у Києві, в яких деякі звинувачують Росію".

Як і більшість західних видань, Washington Post підкреслює, що Окуєва була жінкою Адама Осмаєва, чеченця, якого Росія звинувачує в участі у невдалому плані вбити президента Володимира Путіна у засідці поблизу Києва.

Daily Mail зауважує, що Окуєва колись була радником депутата Ігоря Мосійчука, якого минулого тижня поранили під час керованого вибуху моторолера. Як пише видання, Мосійчук звинуватив у нападі на себе Росію. Це також одна із версій, яку розглядають українські правоохоронні органи. Росія відкидає свою причетність.

New York Times також описує Окуєву і Осмаєва як "жорстких критиків" Путіна і нагадує про попередню спробу замаху на Адама у червні, якому завадила Аміна.

Видання вважає, що ще після попереднього замаху "вона стала героєм" в Україні.

"Кільце змикається"

Розслідування можливого втручання Росії в американські вибори "драматичним чином наблизилося" до президента Дональда Трампа після того, як його колишній радник з питань зовнішньої політики Джордж Попадопулос визнав себе винним у наданні неправдивої інформації щодо контактів із близькими до Кремля джерелами, пише британська Guardian.

Зокрема він обговорював можливість отримання "брудної інформації" на конкурента Трампа на виборах - Гілларі Клінтон.

Ситуацію посилило також висунення обвинувачень колишньому керівнику передвиборчої кампанії Трампа Полу Манафорту щодо відмивання грошей, отриманих за роботу в Україні, а також його бізнес-партнеру Ріку Гейтсу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пола Манафорта звинувачують у тому, що він у якості лобіста працював незареєстрованим представником Партії регіонів, Віктора Януковича та "Опозиційного блоку"

Попри миттєві заяви Білого Дому про те, що висунуті звинувачення жодним чином не стосуються президента Трампа, а самі обвинувачені не відігравали провідних ролей в його передвиборчій кампанії, газета нагадує, що Трамп особисто назвав Попадопулоса "чудовим хлопцем", коли оголошував його призначення радником із зовнішньої політики у березні 2016 р.

До того ж у тексті обвинувачення проти екс-радника йдеться про те, що Трамп був присутній на зустрічі радників з нацбезпеки, де Попадопулос вихвалявся зв'язками в Росії і пропонував допомогу в організації зустрічі з Путіним.

На думку американської Washington Post, зізнання Попадопулоса стало "найбільш чітким свідченням" зв'язків між передвиборчим штабом Трампа і російськими чиновниками.

"Президенту, який пишається хаосом і власною причетністю до нього, понеділок приніс політичну бурю, яку Трамп не міг контролювати", - пише газета.

За її словами, "вкрай розлючений" Трамп провів ранок за переглядом телевізійних новин, а в коридорах Білого дому запанували "втома і страх невідомого".

"Кільце змикається. Всі нервують", - розповів газеті неназваний високопосадовець в Республіканської партії.

Звіт соцмереж

"Російські агенти, метою яких було посіяти розбрат в американському суспільстві," розміщували підбурливі пости, аудиторія яких склала 126 мільйонів користувачів Facebook.

Також вони написали 131 тисячу повідомлень у Twitter і завантажили 1 тис. відеокліпів аналогічного характеру на YouTube, повідомляє New York Times із посиланням на матеріали, передані названими компаніями до Конгресу у понеділок.

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Цього тижня там пройдуть слухання щодо використання третіми сторонами соціальних мереж для здійснення впливу на мільйони американців перед президентськими виборами в 2016 році.

"Нова інформація містить набагато більше деталей у порівнянні з попередніми звітами компаній і підкреслює широту зусиль Кремля з використання відкритих суперечностей у США з допомогою американських технологічних платформ, особливо Facebook", - пише газета.

У матеріалах для Конгресу компанія Facebook повідомляє, що прокремлівське "Агентство з інтернет-досліджень", яке також називають "фабрикою тролей", опублікувало 80 тисяч текстів суперечливого характеру, які із січня 2015 року до серпня 2017 року побачили 29 мільйонів людей.

Користувачі "лайкали" та ділилися такими повідомленнями, тим самим збільшивши охоплення постів ще на 10 мільйонів.

За словами Facebook, більш ніж 170 профілів, які розмістили 120 тисяч повідомлень із підозрілим контентом, який мав стосунок до Росії, було виявлено і видалено на соціальній фотомережі Instagram.

Зізнання та закриття

Через день після того, як знаменитий американський актор Кевін Спейсі публічно вибачився за давній інцидент із 14-річним хлопцем, відеосервіс Netflix оголосив, що популярний серіал "Картковий будинок", в якому Спейсі грає головну роль, не продовжуватимуть, пише Telegraph.

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Видання нагадує, що актор Ентоні Рапп, якому зараз 26, заявив, що зазнав сексуальних домагань від Спейсі у віці 14 років.

Спейсі вибачився за інцидент, хоча і зауважив, що не пам'ятає його. Також він вперше публічно оголосив, що має гомосексуальні вподобання.

"Кілька джерел заявили, що рішення про припинення цього відзначеного нагородами драматичного серіалу було ухвалено до того, як Рапп висунув претензії Спейсі, тим не менш час, обраний для оголошення, дивує", - пише газета.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС