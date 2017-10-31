Українські ЗМІ: кого Манафорт потягне за собою?

Image caption З 2007 по 2012 рік політтехнолог Пол Манафорт (ліворуч) міг отримати від регіоналів на чолі із екс-президентом Віктором Януковичем (праворуч) 12,7 млн доларів

Обвинувачення, висунуті проти колишнього керівника виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, вкотре змусили українські ЗМІ подивитися "назад у майбутнє".

Пригадавши усі звитяги пана Манафорта в Україні з часів Помаранчевої революції 2004 року аж до позачергових парламентських виборів 2014-го, телеканали, преса і інтернет намагалися дати відповідь на запитання: як розслідування діяльності американського радника екс-президента Віктора Януковича, його Партії регіонів, а згодом і Опозиційного блоку позначиться на внутрішньо-політичному житті в Україні? І які його наслідки для відносин Києва і Вашингтона?

30 жовтня пан Манафорт добровільно здався ФБР після того, як слідчі висунули проти нього обвинувачення у низці важких злочинів: відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і ще десяти порушеннях закону, багато з яких були вчинені за майже 10 років співпраці із колишнім керівництвом України.

Якщо суд доведе провину пана Манафорта, решту свого життя він проведе у в'язниці.

Діяльність Пола Манафорта в Україні привернула увагу американських правоохоронців під час розслідування можливого втручання Росії в президентські перегони США в 2016 році.

Новий поштовх для старих справ

В інтерв'ю "Громадському радіо" керівник Департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк висловив сподівання, що розслідування в США зрушить з мертвої точки справи проти Януковича і його соратників в Україні.

"Воно вкладається у рамку тих розслідувань, які ми здійснюємо. Перше стосується розтрати коштів Міністерства юстиції, які виділялись на американську юридичну фірму для підготовки звіту по справі "Тимошенко проти України" щодо її незаконного арешту. Друге - в частині матеріалів по чорній бухгалтерії. Ці справи ми далі розслідуємо", — зазначив Горбатюк.

Він додав, що Генпрокуратура України близько двох років тому направляла запит до Міністерства юстиції США, щоб там допитали Манафорта щодо коштів та їх використання, але ці запити були проігноровані.

Телеканал "Еспресо" пригадав, що ім'я пана Манафорта згадується в "амбарній книзі" Партії регіонів 22 рази.

Загалом з 2007 по 2012 рік політтехнолог міг отримати від регіоналів 12,7 млн доларів.

"І хоча там немає підпису Манафорта, який би слугував доказом, що кошти він справді отримав, у ФБР, схоже, знайшли інші докази його незаконної діяльності", - зауважив телеканал.

Удар по колишніх і теперішніх

Журналіст і народний депутат Сергій Лещенко висловив припущення, що справа проти пана Манафорта в США може "вилізти боком" і колишнім політикам з Партії регіонів, і тим, хто нині перебуває в лавах її наступника, Опозиційного блоку.

[Манафорт] повинен буде здати всю інформацію, яку він має, без винятку Сем Клігер, Політолог

"Всі українські партнери Манафорта, якщо вони будуть предметом розслідування ФБР, то це матиме серйозні наслідки для його контактів в Україні. До цієї мережі контактів належав і Ахметов, і Колесніков, і Фірташ, і Льовочкін, й інші політики та олігархи першого ешелону", - цитує нардепа агенство "Інтерфакс-Україна".

Можливі наслідки розслідування справи Манафорта для України були в центрі уваги програми "Ситуація" на Прямому каналі.

Гостем програми був американський політолог Сем Клігер.

Він вважає, що з огляду на серйозність обвинувачень, пан Манафорт, ймовірно, піде на співпрацю зі слідством.

За словами пана Клігера, колишній радник Януковича володіє багатющою інформацією про оборудки не лише оточення екс-президента-втікача, а й тих, хто нині перебуває при владі.

А відтак цілком можливо, що з часом і їм можуть бути висунуті обвинувачення як в Україні, так і в США. "Він повинен буде здати всю інформацію, яку він має, без винятку", - наголосив Сем Клігер.

Водначас на своєму сайті Прямий канал виклав спогади соратника Віктора Януковича, а нині нардепа від Опоблоку Нестора Шуфрича.

За його словами, під час парламентської виборчої кампанії 2014 року саме Манафорт порадив Опоблоку виступати проти НАТО і позиціонуватися як "голос росіян на сході" України.

В результаті Опозиційний блок отримав понад 40 місць у парламенті, а пан Манафорт - 1 мільйон доларів. "Інвестиція в Манафорта виправдала себе. Він геній", - цитує Шуфрича сайт Прямого каналу.

Цікаво, що обвинувачення проти Манафорта були в центрі уваги багатьох провідних телеканалів України. Однак у підсумковому випуску новин 30 жовтня канал Інтер, що належить панам Фірташу і Льовочкіну, повністю проігнорував цю новину.

А телеканал "Україна", який належить Рінату Ахметову, присвятив їй аж 30 секунд ефірного часу головного випуску новин, жодним словом не згадавши зв'язків американського радника з Партією регіонів і Опоблоком.

США залишаться партнерами України, але серйозні дотації, не кажучи вже про летальну зброю - під питанням Джошуа Гіллін, Політичний оглядач

Негатив у стосунках з Білим домом?

Деякі українські ЗМІ проросійського спрямування підхопили коментарі американських телеканалів, які підтримують президента Трампа, і написали, що розслідування американських правоохоронців є спробою Демократів відвернути увагу від так званого "уранового скандалу", до якого начебто причетна колишній Держсекретар США Гіларі Клінтон.

Такої думки дотримується й сайт Страна.ua.

Політолог Кость Бондаренко не виключає, що крім подальшого педалювання скандалу навколо Клінтон, "Білий дім спробує активізувати розслідування по українському втручанню в передвиборну кампанію США".

"Сам Трамп неодноразово закликав розслідувати дії українського посольства (у Вашингтоні - Ред.) в ході кампанії. І зараз, напевно, цю тему будуть активізувати у відповідь на звинувачення проти Манафорта ", - цитує його Страна.ua.

Газета "Вести" переконує читачів, що уся історія з паном Манафортом "може завдати шкоди Україні".

Видання наводить коментар політичного оглядача з США Джошуа Гілліна, який вважає, що удар по Манафорту відгукнеться згортанням співпраці Вашингтона і Києва.

"США залишаться партнерами України, але серйозні дотації, не кажучи вже про летальну зброю - під питанням", - цитують його "Вести".