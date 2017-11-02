Огляд ЗМІ: Узбекистан стає осередком бойовиків?

В огляді преси у четвер:

Екстремізм на експорт: Узбекистан - один з осередків "ІД" ?

Чому терористи вподобали вантажівки для своїх нападів

П олітики ладні ризикнути кар'єрою заради сексу

Чи можуть соцмережі стати зброєю політиків

Екстремізм на експорт

Звернути увагу на діяльність радикальних угруповань у країнах Центральної Азії пропонує оглядач New York Times Ендрю Крамер.

У своїй статті під заголовком "Напад у Нью-Йорку привернув увагу до центральноазіатських бойовиків", автор розповідає про те, як батьківщина звинуваченого у тероризмі нападника Сайфулло Саїпова - Узбекистан, перетворилася на один з осередків "ІД".

Журналіст зазначає, що з часу розпаду Радянського Союзу у регіоні з високим рівнем бідності та репресивною владою спалахнула низка повстань ісламістів, більшість з яких придушили силою, натомість породивши сталий потік мігрантів та бойовиків до інших країн світу, у тому числі США.

Для Узбекистану така ситуація була показовою, додає він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У нападі підозрюють громадянина Узбекистану Сайфулла Саїпова

"Хвиля репресій та радикалізації, що породила три ісламістських угруповання, почала поширюватися відразу після розпаду Радянського Союзу, у той час, як ісламське відродження почало заповнювати вакуум, який залишився після комуністів", - каже автор.

"Значна кількість іноземних бійців, які долучилися до угруповання "ІД" у Сирії, зробивши російську другою мовою після арабської у внутрішній системі пропаганди та комунікацій, - вихідці з країн Центральної Азії", - додає він.

За словами дослідників центру "Міжнародна кризова група" (International Crisis Group), ключовим фактором для "ІД" стала можливість розповсюдження своєї пропаганди російською та центрально-азіатськими мовами одночасно. Окрім цього, вона доступна як на батьківщині мігрантів, так і на східному узбережжі США. А більшість з них почуваються за кордоном ізольованими, стаючи легкою здобиччю для рекрутерів "ІД".

"За словами багатьох аналітиків, рости під впливом напрочуд репресивної влади, особливо щодо мусульман, - це настільки болючий досвід, що такий молодий хлопець, як він (Сайфулло Саїпов - Ред.) міг пристати на звабливу пропозицію бойовиків", - підсумовує оглядач New York Times.

Інструменти тероризму

Про те, як вантажівки перетворилися на найбільш типовий інструмент послідовників угруповання "Ісламська держава" ("ІД"), пише Washington Post. Газета зазначає, що тільки протягом останнього року на Заході сталося сім випадків в'їзду фургонів у натовп чи на перехожих, що наштовхує на висновок про те, що для "ІД" це вже стало "варіантом за замовчуванням".

Наслідки останнього такого нападу у Нью-Йорку на Мангеттені пояснюють його популярність, кажуть експерти.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Атака стала найгіршим терактом у Нью-Йорку після 11 вересня 2001 року.

"Ця тактика не вимагає особливих навичок, інструктажу або офіційного членства в угрупованні. І її практично неможливо попередити чи зупинити", - зазначає газета, посилаючись на фахівців.

Окрім цього, саме такими вчинками бажаючі стати до лав "ІД" можуть підтвердити своє членство в угрупованні. Для потенційних нападників це - свідчення того, що їхні дії мають певну вагу та статус, цитує видання дослідника Рендса Дженкінса.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фото з місця нападу у Нью-Йорку

Останнім часом "ІД" має проблеми з вербуванням нових найманців, тож угруповання перейшло до стратегії залучення до своїх дій одинаків, каже пан Дженкінс.

У приватних розмовах деякі експерти кажуть, що кількість подібних інцидентів могла б бути значно більшою, враховуючи те, з якою легкістю цей сценарій можна втілити у життя.

Спрощення тактики терористів та перехід до більш жорстоких методів протягом останніх місяців свідчить про те, що коло можливостей спецслужб та правоохоронців попередити напади зменшується, цитує видання фахівця у сфері боротьби з тероризмом Меттью Левітта.

Секс та політична кар'єра

Чому стільки політиків готові ризикнути своєю кар'єрою заради сексу? Над цим питанням розмірковує оглядач Guardian Марі Дежевскі.

В останні дні в британському парламенті неодноразово піднімали проблему сексуальних домагань, а напередодні міністр оборони країни, сер Майкл Феллон подав у відставку, зізнавшись у тому, що його поведінка у минулому може "не відповідати" стандартам британських військових.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сер Феллон вибачився за те, що 15 років тому поклав руку на коліно журналіста

"Високопосадовці розуміють, що якщо їх буде викрито, їх зганьблять. Ними керує влада, проте їхнє марнославство та нарцисизм відіграють в цій історії не останню роль", - каже автор.

Пані Дежевскі згадує гучні секс-скандали, у яких фігурували відомі політики, намагаючись знайти відповідь на запитання: що у той момент відбувалося у їхній голові, чому вони готові були ризикнути власною репутацією?

Оглядач Guardian зазначає, що успішних політиків у всьому світі об'єднують спільні риси, і однією з ключових є наявність харизми. Так, наприклад, у Франції кажуть, що кандидат на високу посаду, особливо у президентське крісло, має "звабити" виборців. Часто-густо, не останню роль відіграють наполегливість та марнославство - риса, яка змушує політиків повірити в те, що серед решти оберуть саме їх.

"А коли ця самовпевненість підтверджується перемогою на виборах, можливо, це підштовхує їх ризикнути ще раз", - припускає автор.

Соцмережі як зброя

Перетворення соціальних мереж з інструменту для комунікацій на зброю політиків стає реальністю, пише Financial Times. Видання присвячує редакційну статтю проблемі поширення фейкових новин на популярних онлайн-платформах, яка гостро постала під час останньої передвиборчої кампанії у США.

Копирайт изображения AFP

Цього тижня в американському Конгресі відбуваються слухання щодо імовірного втручання Росії, зокрема так званої ферми тролів, яку пов'язують з Кремлем, у хід президентських перегонів 2016 року, перемогу в яких здобув Дональд Трамп. Москва звинувачення у втручанні відкидає.

Газета зазначає, що проблеми можна було б уникнути, адже цього тижня Київ заявив, що ще у 2015 році попереджав Facebook про те, що Росія "займається дезінформацією" в межах платформи.

"Це мало б стати тривожним дзвінком та підштовхнути до більш швидкої реакції", пише газета та додає, що подолати проблему дезінформації не просто, але вкрай необхідно, адже вона давно назріла.

Такі великі соціальні мережі, як Facebook, що протягом 13 років з моменту створення перетворився на найбільшого міжнародного постачальника новин, як "справжніх, так і фейкових", можуть легко стати зброєю у руках державних діячів "ворожих" країн, зазначає видання.

І хоча ці платформи запевняють у своїй нейтральній позиції, вони зізналися в тому, що фільтрують контент, аби вилучати зі стрічки чутливу інформацію, на кшталт закликів до тероризму чи дитячої порнографії. Але така двозначна позиція стає неприпустимою, додає газета.

На думку Financial Times, діяльність соціальних мереж має стати більш прозорою. Це передбачає і більш чітке роз'яснення своїх стандартів, і оприлюднення інформації щодо отримання коштів за розміщення контенту, у тому числі і політичного.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС