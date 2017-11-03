Культогляд: домагання Спейсі та скарби нацистів

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В культурному огляді тижня:

Сексуальні домагання в Голлівуді: не лише жіноча проблема

Бейонсе погодилася на кінороль тварини

Мистецькі експозиції зі схрону нацистського нащадка

Рассел Кроу готовий прихистити біженців

"Як шматок м'яса"

Скандал, фігурантом якого є актор Кевін Спейсі, вже тиждень не вщухає. Відтоді, як він був змушений публічно визнати свою нетрадиційну орієнтацію, ще троє чоловіків розповіли про його недоречну поведінку щодо них.

І саме тому речники Спейсі, який є володарем двох Оскарів, заявили, що актор вирішив звернутися по допомогу до спеціалістів та пройти курс "лікування". Щоправда, вони не уточнили, в чому ця терапія полягатиме, повідомляє Independent.

Тим часом його колега по акторському цеху, Жіль Маріні, який виконував роль красунчика-сусіда Саманти у стрічці "Секс і місто", заявив, що проблема домагань до чоловіків у кіноіндустрії є гострою. Він зізнався, що багато голлівудських босів дивились на нього, як на "шматок м'яса", і він неодноразово отримував непристойні пропозиції. Ця практика поширена у Голлівуді, але актори-початківці не так охоче, як жінки, спілкуються на цю непросту тему. "Бо це тавро, це сором, ти втрачаєш своє, чоловіче", - пояснив він.

А ще Маріні додав, що, на жаль, і в інших, далеких від мистецтва, галузях впливові люди часто дозволяють собі ставитися до своїх чоловіків-підлеглих некоректно в сексуальному плані - але жертви "ніколи не відкриваються, і це сумно".

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Бейонсе-левиця

Зірка R&B Бейонсе оголосила, що зіграє одну з головних жіночих ролей у кінострічці "Король Лев", пише Guardian.

Це буде рімейк популярного мультфільму, який зняли ще в 1994 році і який уподобали та подивилися мільйони, в тому числі завдяки музиці Елтона Джона.

Своїм оголошенням співачка поставила крапку у чутках, які точилися ще з березня, - саме тоді з'явилися перші повідомлення, що їй запропонували участь у цьому проекті компанії Disney.

На свої сторінці у Facebook Бейонсе опублікувала імена та фотографії усього зіркового складу майбутнього фільму. Серед них - реп-виконавець Дональд Гловер, Чиветел Еджіофор, відомий за оскароносним "12 років рабства" та комік Сет Роген.

Єдина таємниця стрічки, зазначає видання, - в якому вигляді гратимуть актори. Адже зображувати вони будуть тварин.

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"Нацистське" мистецтво

Цього тижня у швейцарському Берні та німецькому Бонні одночасно відкрилися експозиції живопису, який протягом багатьох років зберігав у своїй мюнхенській квартирі відлюдькуватий нащадок торгівця предметами мистецтва, котрий офіційно працював на нацистів.

Сотні картин, зокрема пензля Моне, Ренуара, Сезана і Шагала, були знайдені ще в 2013 році. Але лише зараз, після тривалої реставрації та узгодження юридичних формальностей, їх виставили на суд поціновувачів, інформує Daily Telegraph.

У Берні публіка зможе побачити твори представників так званого "дегенеративного мистецтва". Цим терміном нацисти позначали ті роботи, які вважали недостойними, "ненімецькими", такими, що на їхнє переконання, суперечили естетичним ідеалам Третього Рейху.

А в Бонні виставили експонати, які фактично були експропрійовані у їхніх єврейських власників або опинилися у руках мародерів після того, як власників знищили під час Голокосту.

Саме тому в спільній передмові до каталогу обох експозицій куратори бернського та боннського музеїв Рейн Волфс та Ніна Ціммер написали, що їхньою метою є "висловити повагу до жертв грабунку предметів мистецтва, що його скоїли націонал-соціалісти, а також до митців, яких режим ганьбив та переслідував".

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Великодушний Кроу

Актор Рассел Кроу емоційно відреагував на ситуацію, яка склалася в австралійському таборі для біженців на острові Манус у Папуа Новій Гвінеї, пише Daily Mail.

Офіційна Канберра вирішила цього тижня його закрити, бо місцевий суд визнав існування цього притулку неконституційним. Але в таборі й досі залишається 600 людей, які забарикадувалися зсередини та відмовляються виходити, стверджуючи, що на них можуть нападати. У них майже не залишилося їжі, електроенергію вимкнули, туалети не працюють.

І це при тому, що Нова Зеландія запропонувала Австралії прийняти принаймні 150 біженців. Втім, цю пропозицію неодноразово відхиляли. Один з аргументів австралійського уряду - це може дати поштовх контрабанді людьми.

І от коли про нелюдські умови в таборі стало відомо у ЗМІ, Рассел Кроу написав у Twitter, що ситуація є "національною ганьбою". "Життя у підвішеному стані. Життя зі страхом та розпачем. Це, трясця вам, ганьба", - не зміг себе стримати актор.

Коли ж один із коментаторів написав, що ганебною є надмірна реакція на проблему публіки лівих поглядів, Кроу відповів, що готовий розселити та знайти роботу хоча б для шести з нещасних, що наразі перебувають на острові Манус. "Впевнений, що є інші австралійці, які вчинять так само," - додав він.

Тим часом, на неділю запланована зустріч з цього приводу між прем'єр-міністрами Австралії та Нової Зеландії, і рішення, можливо, буде знайдене.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС