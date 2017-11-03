ЗМІ: чи святкуватиме Росія Жовтневу революцію?

В огляді міжнародної преси 3 листопада:

Чому Росія утримається від гучного святкування Жовтнево ї революції

Чи варто було заарештовувати лідерів Каталонії

Через що насправді пішов у відставку міністр оборони Британії

Що думає принц Вільям про перенаселення планети

Парадів не буде?

Газета Guardian опублікувала статтю британського історика Кетрін Мерідейл, яка розмірковує над тим, чому в Росії вирішили утриматися від гучного святкування 100-річчя більшовицького перевороту 1917 року, досі відомого в цій країні як Велика Жовтнева соціалістична революція.

"Російська революція була боротьбою проти багатих. Тому недарма Володимир Путін хоче проігнорувати її сторічний ювілей", - вважає дослідниця.

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Вона пригадує, що за радянських часів день 7 листопада відзначали парадами, маршами і феєрверками. Але робити це теперішній владі "досить незручно". Адже московські лідери усвідомлюють, що революція 1917 року була "народним повстання проти деспотичного правління, боротьбою з несправедливістю та надзвичайними привілеями багатіїв".

"Зараз, коли тероризм є реальною загрозою, Кремлю було б нерозумно демонструвати підтримку насильницького повстання", - пише історик.

Змінилося і ставлення людей до цієї події в історії Росії: "Більшість росіян віком до 50 років вважають радянську історію застарілою реліквією і чимось, чого варто стидатись".

Та й пра-пра-правнукам тих, хто робив ту революцію, вона "набридла", переконує автор.

"Нічого особливого не заплановано, ані великих подій, ані телекамер", - додає вона.

На переконання автора, Кремль притримує все це на наступний рік, аби відзначити іншу річницю. "У липні 1918 року розстріляли сім'ю Романових… Микола II зараз є святим, його вбивство більшовиками вважається мучеництвом… Росія нині - це нова Візантія, яка вже не прагне нести червоний прапор по всьому світу", - пише Кетрін Мерідейл.

"Є ще одна річниця, яка не пройде без святкування. ЧК, таємна поліція Леніна, була заснована 18 грудня 1917 року. ЇЇ наступниками стали сталінський НКВД і КДБ із шпигунських трилерів. Теперішня ФСБ відзначить це наступного місяця пам'ятними медалями і шампанським. Як підполковник і її колишній очільник, Путін цілком може стати зірковим гостем. А той факт, що багато революціонерів померли мученицькою смертю в казематах таємної поліції - то лише деталь. Та й Ленін не мав жодної проблеми, наказуючи ЧК масово страчувати священиків і так звану буржуазію", - підсумовує історик.

Іспанія: Арешти не вирішать кризи

Арешт восьми каталонських міністрів та ордер на видачу колишнього президента Каталонії Карлоса Пучдемона з Бельгії не допоможуть Мадриду вирішити кризу, а лише поглиблять її, вважає Independent.

"Кроки іспанських судів спровокують гнів та обурення в Каталонії, яка проголосувала за незалежність на референдумі. Активісти-сепаратисти відреагували на ці новини закликами до мобілізації та вуличних протестів", - пише видання.

Independent запитує, як "юридичні маневри" Мадрида узгоджуються із планами провести позачергові вибори в Каталонії 21 грудня і заявою прем'єра Маріано Рахоя, що пан Пучдемон та його колеги можуть взяти в них участь.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тисячі каталонців протестували біля парламенту в Барселоні проти затримання регіональних міністрів

Колишній президент-вигнанець відреагував на арешт восьми членів свого колишнього кабінету міністрів заявою на Twitter, що "законний уряд Каталонії кинуто у в'язницю за його переконання", розповідає Independent.

Водночас, веде далі видання, в лавах прибічників незалежності теж назріває розкол. Адвокат затриманих Хав'єр Мелеро вже поскаржився на те, що дії самого пана Пучдемона шкодять його колегам. Екс-очільника Каталонії помітили у брюссельському кафе, тоді як його соратники з'явилися в суді. "Його не було тут, коли треба було відповідати на питання. Ігнорування судової системи завжди завдає шкоди іншим підслідним", - зазначив він.

Питання до поведінки пана Пучдемона виникають і в пересічних каталонців. Independent наводить коментар продавця Енріко Кастелса, який брав участь у протестах на захист незалежності Каталонії.

"Дивно, що одні захищалися в Мадриді, а він перебуває в Бельгії. Я думаю, що тут має бути єдність", - цитує його Independent.

Відставка міністра: через руки, а не коліно

Деталі скандалу, який призвів до відставки міністра оборони Великої Британії сера Майкла Феллона, повідомляє газета Daily Mail.

За інформацією газети, сер Майкл був змушений залишити посаду після того, як його колега по Кабінету міністрів, лідер Палати общин Андреа Лідсом поскаржилася Терезі Мей на його поведінку.

Пані Лідсом розповіла очільниці британського уряду про "гидкі" коментарі пана Феллона на засіданні в парламенті шість років тому.

Як повідомляється, тепер вже колишній міністр оборони сказав тоді пані Лідсом, коли вона поскаржилася на холодні руки: "Я знаю, куди ви можете їх покласти, аби зігрітися". Після цього сер Майкл ще й нібито обійняв пані Лідсом.

Копирайт изображения AFP Image caption Daily Mail: Майкл Феллон робив "неприйнятні" коментарі "сексуального характеру"

Газета пише, що посадовець робив "неприйнятні" коментарі "сексуального характеру" щодо інших учасників засідання. А джерело, близьке до сера Майкла, заявило: "Він категорично заперечує, що казав щось жахливе, на кшталт, що знає, де вона зможе зігріти руки."

"Кажуть, що скарга пані Лідсом й стала головною причиною рішення прем'єра , ухваленого в середу ввечері, що сер Майкл має піти у відставку", - зазначає Daily Mail.

Джерела видання в оборонних колах визнали, що сер Майкл робив сексистські коментарі щодо зовнішності інших жінок, але заперечили, що він казав те, що йому приписує пані Лідсом. Вона, до речі, відмовилася коментувати ці події.

Газета пригадує, що у день відставки пана Феллона повідомлялося, що причиною стала історія 15-річної давнини, коли сер Майкл торкнувся коліна журналістки Джулії Хартлі-Брюер на обіді під час конференції Консерваторів у 2002 році. Пані Харлі-Брюер заявила, що не вважає це "чимось більшим, аніж помірно смішним".

Наприкінці статті Daily Mail додає, що ВВС запитала в міністра закордонних справ Великої Британії Бориса Джонсона, чи його власна поведінка завжди відповідає стандартам членів Кабінету. На це він, не вагаючись, відповів: "Ще й як!".

Слідами дідуся

"Принц Вільям попереджає, що у світі живе занадто багато людей" - статтю із таким заголовком вміщує Daily Telegraph.

На переконання герцога Кембриджського, швидке зростання населення матиме "жахливий вплив" на планету.

Герцог застеріг, що через це дика природа Землі відчуває "величезний тиск", і закликав до термінового вирішення цієї проблеми.

"Нам треба працювати набагато більше і думати набагато глибше, якщо ми хочемо, аби люди і тварини, з якими ми співіснуємо на цій планеті, могли б співіснувати й надалі", - заявив він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принц Вільям: населення Африки, що швидко зростає, за прогнозами, подвоїться до 2050 року

"Населення Африки, що швидко зростає, за прогнозами, подвоїться до 2050 року. Це вражаюче зростання означає три з половиною мільйони людей на місяць. Немає сумнівів у тому, що це збільшення ставить живу природу та середовище її існування під величезний тиск. Урбанізація, розвиток інфраструктури, вирощування - все це добре саме по собі, але вони матимуть жахливий вплив, якщо ми не почнемо планувати і не вживати заходів зараз", - цитує Daily Telegraph принца Вільяма.

Газета зазначає, що його висловлювання в багато в чому перегукуються із думками його дідуся, чоловіка королеви Єлизавети, принца Філіпа.

"У 2011 році він виступав за "добровільне обмеження сімей" як вирішення питання перенаселення, яку він вважав найбільшою проблемою збереження довкілля", - пише Daily Telegraph.

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС