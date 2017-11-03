Тижневики: чи стануть українські політики "брежнєвими"?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Експерт Анатолій Амелін прогнозує, що нинішні українські політики можуть перетворитися на "брежнєвих", якщо не з'явиться нова еліта

Про розслідування впливу Росії на американські вибори, помилування кримськотатарських лідерів, альтернативну версію нещодавніх гучних злочинів і прогнози для України - в огляді українських тижневиків.

"Мутні" води розслідування у США

Умеров нічого не знає і нічого не просив

Чи був російський слід?

2019 вирішить все

"Мутні" води розслідування у США

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У розслідуванні спеціального прокурора Роберта Мюллера, який з'ясовує ймовірне російське втручання у президентські вибори в США 2016 р., настав той момент, який у серіалах зазвичай називається cliffhanger - коли серія закінчується у найбільш драматичний момент, пише "Фокус".

Так, зауважує видання, раптові новини про арешт і висунення звинувачень колишньому члену передвиборчої кампанії Дональда Трампа Джорджу Пападопулосу, чию роль Білий дім всіляко намагався занизити, а також арешт Пола Манафорта, який колись очолював штаб Трампа, призвели до зміни тактики адміністрації американського президента.

"Якщо спочатку в найближчому оточенні Трампа заперечували будь-які контакти з росіянами, то лінія оборони інша: мовляв, не було співпраці з росіянами під час кампанії, - зауважує видання. - Завдання слідства - з'ясувати, наскільки брешуть ті, хто заперечує будь-які контакти, і чи не брешуть ті, хто стверджує, що начебто не координували з росіянами свої дії".

За прогнозами "Фокуса", це не останні арешти, так чи інакше пов'язані з паном Трампом, адже відомо, що контакти з росіянами, подекуди "мутні", мали колишній радник президента генерал Майкл Флінн, його син і зять, а також дехто з друзів.

Умеров нічого не знає і нічого не просив

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Попри вимоги російського ФСБ, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров, якого суд в анексованому Криму засудив на два роки колонії-поселення, категорично відмовився писати листа Володимиру Путіну з проханням про помилування.

Про обставини звільнення, ситуацію на півострові і перебування у психіатричній лікарні він розповів в інтерв'ю журналу "Новое время".

За його словами, під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, який сприяв звільненню Умерова і ще одного кримськотатарського лідера Ахтема Чийгоза, вони звернулися до нього по допомогу у звільненні режисера Олега Сенцова, засудженого Росією до 20 років тюрми, а також інших "політичних в'язнів, яких російська влада використовує у якості заручників".

"Ердоган погодився допомогти", - розповів Умеров.

Згадуючи обставини їхнього звільнення, він зауважує, що не знав, куди саме їх переправляють літаком.

За словами Ільмі Умерова, він не був знайомий з матеріалами власної справи, яку зараз намагаються відшукати його адвокати. Також він не бачив указу про помилування, тому не знає, в якому статусі перебуває.

"Я відчуваю, що повинен [повернутися]. Тому що не поважатиму себе, якщо не зроблю принаймні спробу повернутися на батьківщину", - каже 60-річний Умеров.

Чи був російський слід?

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Про "атмосферу терору", яка прийшла до України разом із шоком від вбивства відомої учасниці АТО Аміни Окуєвої та вибуху, у якому загинули двоє і поранено троє, зокрема депутат Ігор Мосійчук, пише журналіст Денис Казанський в журналі "Країна".

Попри "вагомі підстави" говорити про російський слід у цих гучних справах, варто також розглядати місцеві обставини, зокрема діяльність самого народного депутата, в декларації якого, на думку автора, спостерігається розбіжність між статками та скромними посадами, які він обіймав.

Увагу журналіста також привернула роль Ігоря Мосійчука у конфлікті між комбатом ОУН Миколою Коханівським і командиром формування під назвою "Одін" Русланом Качмалою за так званий "будинок Арбузова", в якому оселилися переселенці та родини ОУНівців.

Денис Казанський нагадує, що Ігор Мосійчук приходив до суду, де слухалася справа Миколи Коханівського, а тієї ж ночі, коли депутат був поранений внаслідок вибуху, "будинок Арбузова" частково згорів, при чому його мешканці наполягають, що це був підпал.

"У справі Аміни Окуєвої версія російського сліду правдоподібніша. Однак списувати з рахунків інші версії, зважаючи на її зв'язки з Мосійчуком, також не варто", - вважає журналіст.

Сам Ігор Мосійчук вважає вибух замахом на себе з боку російських спецслужб.

Україні загрожують "брєжнєви"

Копирайт изображения УНІАН Image caption 2019 рік буде ключовим для України, адже тоді пройдуть парламентські й президентські вибори

Падіння в економіці зупинилося, тому Україна має почати розвиватися, заявив економіст Анатолій Амелін в інтерв'ю журналу "Країна".

Перш за все, на його думку, Україна має розробити "план майбутнього", позбутися ухилу в сировинність і вирівняти структуру імпорту-експорту.

Найважливішою з реформ експерт вважає реформування судової системи, оскільки воно "дасть можливість змінити якість життя в країні" і переконає інвесторів, що в країну можна вкладати гроші, оскільки їхні права захищені.

Анатолій Амелін прогнозує, що 2019 рік стане найважливішим для України після Майдану, оскільки на нього припадають чергові президентські і парламентські вибори, а також час виплати зовнішніх боргів, що несе ризик потенційного дефолту.

"Якщо на виборах не переможуть представники нових еліт, буде сумно. Теперішні політики ставатимуть Брежнєвими", - розмірковує економіст.

Що ж до загальних геополітичних очікувань, то Амелін прогнозує значне зростання ролі Китаю та Індії на тлі гегемонії США.

На думку експерта, глобальні гравці зацікавлені не в розвалі Росії, а у її послабленні через те, що інакше було б "важко простежити за міграцією ядерної зброї".

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС.