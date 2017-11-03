Тижневики: чи стануть українські політики "брежнєвими"?
Про розслідування впливу Росії на американські вибори, помилування кримськотатарських лідерів, альтернативну версію нещодавніх гучних злочинів і прогнози для України - в огляді українських тижневиків.
- "Мутні" води розслідування у США
- Умеров нічого не знає і нічого не просив
- Чи був російський слід?
- 2019 вирішить все
"Мутні" води розслідування у США
У розслідуванні спеціального прокурора Роберта Мюллера, який з'ясовує ймовірне російське втручання у президентські вибори в США 2016 р., настав той момент, який у серіалах зазвичай називається cliffhanger - коли серія закінчується у найбільш драматичний момент, пише "Фокус".
Так, зауважує видання, раптові новини про арешт і висунення звинувачень колишньому члену передвиборчої кампанії Дональда Трампа Джорджу Пападопулосу, чию роль Білий дім всіляко намагався занизити, а також арешт Пола Манафорта, який колись очолював штаб Трампа, призвели до зміни тактики адміністрації американського президента.
"Якщо спочатку в найближчому оточенні Трампа заперечували будь-які контакти з росіянами, то лінія оборони інша: мовляв, не було співпраці з росіянами під час кампанії, - зауважує видання. - Завдання слідства - з'ясувати, наскільки брешуть ті, хто заперечує будь-які контакти, і чи не брешуть ті, хто стверджує, що начебто не координували з росіянами свої дії".
За прогнозами "Фокуса", це не останні арешти, так чи інакше пов'язані з паном Трампом, адже відомо, що контакти з росіянами, подекуди "мутні", мали колишній радник президента генерал Майкл Флінн, його син і зять, а також дехто з друзів.
Умеров нічого не знає і нічого не просив
Попри вимоги російського ФСБ, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров, якого суд в анексованому Криму засудив на два роки колонії-поселення, категорично відмовився писати листа Володимиру Путіну з проханням про помилування.
Про обставини звільнення, ситуацію на півострові і перебування у психіатричній лікарні він розповів в інтерв'ю журналу "Новое время".
За його словами, під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, який сприяв звільненню Умерова і ще одного кримськотатарського лідера Ахтема Чийгоза, вони звернулися до нього по допомогу у звільненні режисера Олега Сенцова, засудженого Росією до 20 років тюрми, а також інших "політичних в'язнів, яких російська влада використовує у якості заручників".
"Ердоган погодився допомогти", - розповів Умеров.
Згадуючи обставини їхнього звільнення, він зауважує, що не знав, куди саме їх переправляють літаком.
За словами Ільмі Умерова, він не був знайомий з матеріалами власної справи, яку зараз намагаються відшукати його адвокати. Також він не бачив указу про помилування, тому не знає, в якому статусі перебуває.
"Я відчуваю, що повинен [повернутися]. Тому що не поважатиму себе, якщо не зроблю принаймні спробу повернутися на батьківщину", - каже 60-річний Умеров.
Чи був російський слід?
Про "атмосферу терору", яка прийшла до України разом із шоком від вбивства відомої учасниці АТО Аміни Окуєвої та вибуху, у якому загинули двоє і поранено троє, зокрема депутат Ігор Мосійчук, пише журналіст Денис Казанський в журналі "Країна".
Попри "вагомі підстави" говорити про російський слід у цих гучних справах, варто також розглядати місцеві обставини, зокрема діяльність самого народного депутата, в декларації якого, на думку автора, спостерігається розбіжність між статками та скромними посадами, які він обіймав.
Увагу журналіста також привернула роль Ігоря Мосійчука у конфлікті між комбатом ОУН Миколою Коханівським і командиром формування під назвою "Одін" Русланом Качмалою за так званий "будинок Арбузова", в якому оселилися переселенці та родини ОУНівців.
Денис Казанський нагадує, що Ігор Мосійчук приходив до суду, де слухалася справа Миколи Коханівського, а тієї ж ночі, коли депутат був поранений внаслідок вибуху, "будинок Арбузова" частково згорів, при чому його мешканці наполягають, що це був підпал.
"У справі Аміни Окуєвої версія російського сліду правдоподібніша. Однак списувати з рахунків інші версії, зважаючи на її зв'язки з Мосійчуком, також не варто", - вважає журналіст.
Сам Ігор Мосійчук вважає вибух замахом на себе з боку російських спецслужб.
Україні загрожують "брєжнєви"
Падіння в економіці зупинилося, тому Україна має почати розвиватися, заявив економіст Анатолій Амелін в інтерв'ю журналу "Країна".
Перш за все, на його думку, Україна має розробити "план майбутнього", позбутися ухилу в сировинність і вирівняти структуру імпорту-експорту.
Найважливішою з реформ експерт вважає реформування судової системи, оскільки воно "дасть можливість змінити якість життя в країні" і переконає інвесторів, що в країну можна вкладати гроші, оскільки їхні права захищені.
Анатолій Амелін прогнозує, що 2019 рік стане найважливішим для України після Майдану, оскільки на нього припадають чергові президентські і парламентські вибори, а також час виплати зовнішніх боргів, що несе ризик потенційного дефолту.
"Якщо на виборах не переможуть представники нових еліт, буде сумно. Теперішні політики ставатимуть Брежнєвими", - розмірковує економіст.
Що ж до загальних геополітичних очікувань, то Амелін прогнозує значне зростання ролі Китаю та Індії на тлі гегемонії США.
На думку експерта, глобальні гравці зацікавлені не в розвалі Росії, а у її послабленні через те, що інакше було б "важко простежити за міграцією ядерної зброї".
Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС.