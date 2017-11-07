ЗМІ: Британію накрив "сексгейт"

Копирайт изображения Dan Kitwood Image caption Британські політики обговорили тему домагань в офісі прем'єрки

У вівторок, 7 листопада, британська преса висвітлює такі теми:

"Сексгейт" в британському політикумі набирає обертів

Чому Джеремі Корбина критикують за коментарі щодо "райських паперів"

Як можна запобігти масовим убивствам у США

Чи повернеться до великої політики Сільвіо Берлусконі

Скандал не вщухає

Лідери провідних британських партій домовилися разом реагувати на скандали довкола теми домагань, які сколихнули місцевий політикум, пише Independent.

Зокрема, ідеться про запровадження процесу незалежної оцінки скарг, поліпшення підтримки персоналу та заснування робочої групи для втілення змін.

Прем'єрка Тереза Мей назвала домовленості "важливим кроком вперед", зазначивши, що їй "сумно" чути про звинувачення в сексуальному насильстві, які стосуються представників різних партій.

Попри зусилля політиків, не існує жодних ознак того, що скандал вщухає Independent

"Попри зусилля політиків, не існує жодних ознак того, що скандал вщухає, адже активісти Консервативної та Ліберально-демократично партії звинувачують членів партій в зґвалтуваннях, стверджуючи, що інциденти були проігноровані", - пише видання, додаючи, що на новому веб-сайті Ліберальних демократів вже викладено "масу звинувачень в зґвалтуванні та агресивній поведінці".

Консерватори та лейбористи зараз проводять власні численні розслідування, а лідери всіх партій вже засудили випадки насильства.

Тим часом заступника міністра Даміана Гріна звинуватили в надсиланні СМС "сексуально характеру" журналістці, на 30 років молодшій за нього, а члена парламенту від Лейбористської партії Келвіна Гопкінса відсторонили через те, що він начебто "терся своїм проміжжям об студентку під час заходу в Університеті Ессексу", пише Independent.

"Лицемір"

Після того, як лідер британської Лейбористської партії Джеремі Корбин запропонував королеві "вибачитися" за багатомільйонні інвестиції, зроблені від її імені в офшори, Daily Mail назвала політика "лицеміром".

Видання вважає, що Єлизавета ІІ "не знала", куди вкладає гроші Герцогство Ланкастерське, яке керує її інвестиціями.

Натомість Daily Mail з'ясувала, що лейбористи також користуються офшорами. Зокрема, "лондонська штаб-квартира партії орендується на кошти зі звільненого від сплати податків фонду", зареєстрованого на острові Джерсі.

Королева, а також чимало "ультрабагатіїв" фігурують у величезному витоку документів, який дістав назву "Райські папери".

"Я дуже переконана, що королева й гадки не мала, куди фінансові менеджери інвестують її гроші. Але зважаючи на це, лейбористська партія Корбина орендує штаб-квартиру за 1 мільйон фунтів на рік за гроші, отримані від офшорної компанії, яка не сплачує податків, його коментар тхне лицемірством", - заявила депутат Консервативної партії Надін Дорьєз.

Своєю чергою, речник лейбористів сказав, що Корбин не вимагав вибачення від Єлізавети ІІ: "Джеремі не закликав королеву вибачитися, але сказав, що всі, хто інвестує в офшори для уникнення сплати податків, мають це зробити, і що вони мають визнати шкоду, яку спричиняють їхні дії суспільству."

Втім, наголосила Daily Mail, немає жодних підстав вважати, що фінансові менеджери королеви чи Лейбористської партії порушували закон.

"Цинічна відмовка"

На думку New York Times, масове вбивство парафіян у техаській церкві стало можливим завдяки тому, що нападник зміг безперешкодно придбати зброю.

Поки звичайні американці вмирають від регулярних "ритуалів масового вбивства", політики "пасивно" спостерігають за кривавими злочинами, пише видання.

New York Times вважає "цинічною" заяву президента Трампа про те, що техаська стрілянина була спровокована психічним станом вбивці, а не ситуацією з продажем зброї.

"Це цинічна відмовка, розроблена Національною стрілецькою асоціацією, яка тепло підтримувала кандидата Трампа", - пише видання і додає, що ще в лютому Трамп скасував постанову Обами, яка ускладнювала придбання зброї психічно хворими.

Копирайт изображения Scott Olson/Getty Image caption Нападик у Техасі вбив 26 людей у невеликій церкві

Газета нагадує, що США посідають перше місце в світі одразу за двома показниками - кількістю зброї на душу населення та кількістю смертей від цієї зброї, а випадків, в яких жертви встигають вбити нападника, є "надзвичайно мало".

Втім, попри всю сумну статистику, американські політики не вважають за потрібне забороняти чи бодай обмежувати придбання та володіння зброєю. Цікаво, що після масового вбивства в церкві техаський прокурор запропонував "озброєння деяких парафіян" на випадок можливої атаки.

"Це є рівнем аргументів за право на зброю, які пропонують лідери Республіканської партії та деякі демократи. Аргументів заради національної стрілецької асоціації та виробників зброї, але не на користь американців", - підсумовує New York Times.

Фаворит виборчих перегонів?

Сільвіо Берлусконі готується до "дивовижного" політичного камбеку після того, як його правоцентричний блок переміг на регіональних виборах у Сицилії, пише Guardian.

На думку видання, цей результат робить екс-прем'єра фаворитом на загальнонаціональних виборах у травні наступного року.

"Як я й просив, Сицилія обрала шлях справжніх, серйозних та конструктивних змін, які базуються на чесності, компетентності та досвіді", - заявив 81-річний Берлусконі.

На думку видання, цей результат дозволить досвідченому політику повернутись на політичну карту" після років сексуальних скандалів та звинувачень в корупції. Водночас, сам Берлусконі наразі не може скористатися дивідендами від сицилійської перемоги, адже не може брати участь у виборах через судовий вирок за ухиляння від сплати податків.

Втім, екс-прем'єр не втрачає надії знову опинитися у парламенті чи урядовому офісі, адже сподівається, що Європейський суд з прав людини скасує заборону італійської Феміди, пише Guardian.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС.