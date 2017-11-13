ЗМІ: Путін може маніпулювати Трампом

Копирайт изображения AARON FAVILA/AFP Image caption Преса припускає, що Трамп "міг просто втомитися"

Новий тиждень західна преса починає з огляду таких тем:

Трамп на "геополітичному мінному полі"

Чи можна маніпулювати президентом?

Жертви стихії між Іраком та Іраном

Собаки й коти невиїзні?

Трамп на "геополітичному мінному полі"

Американська New York Times аналізує поведінку та заяви Дональда Трампа під час його турне східними країнами та робить висновок, що кожен його крок був "старанно вивірений" на шляху "крізь геополітичні мінні поля Азії".

"Але потім настали вихідні", - пише газета. Американський президент опублікував цілу низку твітів, у яких назвав тих, хто хоче розслідувати зв'язки з Росією "ненависниками й дурнями", а також емоційно відповів на заяви північнокорейського лідера.

"Складно сказати, що стало причиною різкої зміни президентської поведінки", - зауважує видання. І наголошує, що дружина Трампа Меланія, яка "часто має пом'якшувальний вплив на чоловіка", не продовжила з ним турне після відвідин Пекіна.

"Трамп, якому 71 рік, міг просто втомитися, хоча його помічники наголошують, що це не так", - пише New York Times.

Трамп, якому 71 рік, міг просто втомитися New York Times

На думку газети, свіжі твіти й коментарі голови держави "ускладнили життя" співробітникам Білого дому, які до цього раділи його "дружнім зустрічам із лідерами Японії, Китаю та Південної Кореї".

Видання додає, що нові заяви Трампа не збігаються з риторикою, яку американська сторона обережно вибудовувала протягом 12-денної поїздки президента.

На відміну від коментарів про Кім Чен Ина, заяви Трампа щодо Росії були "більш послідовними", вважає New York Times. І зауважує, що керівник Білого дому з однаковою рішучістю наполягав на тому, що розслідування про можливі зв'язки з Росією відволікає США від вирішення глобальних проблем, серед яких Україна, Сирія та Північна Корея.

Чи можна маніпулювати президентом?

Washington Post пише, що, на думку керівників американської розвідки, Володимир Путін може "маніпулювати" Трампом у питанні про можливе втручання Москви у президентські вибори 2016 року.

Як сказав в ефірі CNN колишній керівник ЦРУ Джон Бреннан, сам факт того, що американський президент "не вирішує цю справу напряму і не підтверджує Путіну, що ми знаємо, що ви відповідальні за це" наводить лідера Кремля на думку, що "світові лідери можуть маніпулювати Дональдом Трампом, апелюючи до його его".

За словами Бреннана, це викликає тривогу з точки зору національної безпеки.

Колишній керівник національної розвідки США Джеймс Клеппер погодився з думкою колеги, наголошує Washington Post.

Він додав, що Трамп, ймовірно, є "дуже сприйнятливим до розстеленої червоної доріжки, почесної варти і всіх атрибутів" президентської посади.

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Натомість міністр фінансів США Стівен Мнучін відкинув звинувачення на адресу Трампа, заявивши, що "ніхто не маніпулює" президентом.

А директор із законодавчих питань Білого дому Марк Шорт сказав, що, на думку Трампа, "після року розслідувань і витрачання десятків мільйонів доларів платників податків немає жодних доказів того, що хоч на один бюлетень вплинуло втручання Росії".

Як пише Washington Post, Шорт вважає, що "ядерна зброя у Північній Кореї є більшою загрозою, ніж купівля Росією реклами на Facebook у США".

Жертви стихії

Руйнівний землетрус між Іраком та Іраном відчули не лише жителі сіл і міст біля кордону, але й мешканці обох столиць, що розташовані за сотні кілометрів одна від одної, пише британська Guardian.

Стихія вдарила на незначній глибині у 23 кілометри, що зазвичай означає значні руйнування на поверхні, пише газета.

Копирайт изображения FARZAD MENATI/AFP Image caption Кількість жертв обраховується сотнями

В одному лише прикордонному іранському регіоні Сарполь-е-Захаб загинули 236 людей. Місцеве телебачення повідомило, що головна лікарня міста сильно пошкоджена, тож не може приймати сотні поранених. Загалом в Ірані вже нарахували 328 жертв.

В Іраку найбільших руйнувань зазнало місто Дарбандіхан. Там відсутня електрика, що обмежує можливості рятувальників.

У холодну погоду тисячі громадян обох країн провели ніч надворі, бо боялися повторних поштовхів, яких уже нарахували приблизно 50, пише Guardian.

Собаки й коти невиїзні?

Можливий провал переговорів щодо виходу Британії з ЄС становить несподіваний ризик для жителів Сполученого Королівства, пише Telegraph.

Газета цитує перемовника від Брюсселя Мішеля Барньє, який заявив, що неспроможність Британії і Євросоюзу домовитися може мати наслідком те, що британці не зможуть привозити на континент котів і собак.

За правилами ЄС, щоб перевозити свого улюбленця, нині власники тварин повинні мати на руках лише його паспорт, де стоїть штамп про вакцинацію.

Газета пише, що жорсткий брекзит матиме суттєві наслідки для британців, адже минулого року лише компанія P&O Ferries перевезла понад 20 тисяч тварин з Дувра до французького Кале.

Та декого слова Барньє розсмішили. Британський депутат Джейкоб Ріс-Могг заявив, що перемовника від Брюсселя не можна "сприймати серйозно".

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC.