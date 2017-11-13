Спортогляд: драми відбору на ЧС-2018

В огляді спортивних подій за тиждень:

Драми стикових матчів відбору на Чемпіонат світу в Росії

Що допомогло американським тенісисткам здолати опір білорусок на Кубку федерацій

Чому Феттель зітхнув з полегшенням після перемоги у Бразилії

Як Роналду привітав народження своєї четвертої дитини

Хорвати та швейцарці - на мундіалі

Копирайт изображения AFP Image caption Тренер збірної Хорватії Златко Даліч святкує перемогу своєї команди над збірною Греції

Список збірних, що забезпечили собі участь у Чемпіонаті світу з футболу наступного року в Росії, поповнився Хорватією та Швейцарією. Обидві команди за підсумками стикових матчів обійшли збірні Греції та Північної Ірландії відповідно.

І якщо в успіху хорватів після перемоги 4:1 у першій грі мало хто сумнівався, то нульова нічия у Базелі стала справжньою трагедією для футболістів Північної Ірландії, пише британська Daily Mail.

Справа в тому, що долю путівки визначив "сумнівний" пенальті, який поставив у ворота ірландців арбітр у першому матчі. У підсумку двобій завершився з рахунком 1:0 на користь швейцарців, що і дозволило їм пройти на чемпіонат за сумою двох поєдинків.

"Ми були б засмучені, якби просто програли. Але ми спустошені через те, як ми програли і через гол, який і вирішив долю матчу", - заявив тренер команди Майкл О'Нілл.

Газета розповідає про те, як гравці після фінального списку не стримували емоцій та відкрито ридали. За словами тренера, для багатьох із них це був останній шанс зіграти на світовій першості.

"Вони віддали на полі все. Вони йшли на одному рівні з командою, яка посідає 11 місце у світовому рейтингу, та билися з нею до кінця", - цитує газета пана О'Нілла.

А от у матчі між греками та хорватами все було значно спокійніше, додає Daily Mail, адже всю роботу підопічні Златко Даліча зробили ще у першій грі.

"Греція грала значно краще, багато володіла м'ячем, але їй забракло майстерності трансформувати це у реальну загрозу. Хорватія ж, здається, була готова відсижуватися у захисті, щоб зберігати свою перевагу у три голи", - резюмує Daily Mail.

Білоруски дали бій

Копирайт изображения AFP Image caption Американки Шелбі Роджерс (зліва) і Коко Вандевей (справа) святкують перемогу над білорусками

Збірна США вперше за 17 років виграла Кубок Федерацій - найбільші міжнародні командні змагання у жіночому тенісі.

У запеклій боротьбі американки обійшли суперниць із Білорусі, які фіналу дісталися вперше, пише New York Times.

Для США ж це вже 18-та перемога у цьому турнірі. Щоправда, востаннє такий успіх вони здобули у 2000 році. Відтоді американки грали у фіналі тричі - у 2003, 2009 та 2010 роках - і тричі програвали.

Історія могла повторитися і цього разу, адже до вирішального матчу суперниці йшли пліч-о-пліч завдяки перемозі Олександри Соснович над чемпіонкою цьогорічного US Open Слоан Стівенс.

Та й у фінальному парному двобої у Мінську Соснович та її колега по команді Арина Соболенко дали справжній бій супротивницям Коко Вандервей та Шелбі Роджерс.

Вони навіть вели 5:2 у другому сеті, але американки виявилися сильнішими на тай-брейку.

Загалом же різницю між двома командами на турнірі довела Вандервей. Вона виграла всі вісім матчів, які грала цього сезону у Кубку федерацій, пише газета.

А от у Стівенс справи йшли набагато гірше - після перемоги на US Open у вересні вона програла шість поєдинків, а тому числі і Арині Соболенко у Мінську, додає New York Times.

Феттель повертається

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Перемога на Гран-прі Бразилії з перегонів Формула-1 вже не допоможе німцю Себастьяну Феттелю поборотися з Льюїсом Гамільтоном за чемпіонство, але дозволить йому "зіткнути з полегшенням", пише британська Independent.

За словами газети, це п'ята перемога Феттеля у сезоні, але перша із серпня.

Саме відтоді у гонщика і почалися неприємності, що дозволили Гамільтону обійти його у змаганні за чемпіонський титул, який британець забезпечив собі ще два тижні тому.

Втім, перемога німцю потрібна була у будь-якому разі, і тепер йому, скоріше за все, вдасться зберегти друге місце за підсумками сезону.

До завершення сезону залишилася лише одна гонка в Абу-Дабі, Феттель має 302 бали, а його найближчий переслідувач Валттері Боттас - 280.

Щоб випередити опонента, Боттасу доведеться вигравати перегони та сподіватися, що Феттель взагалі не фінішує, наголошує газета.

Щодо Гамільтона, то він у гонці посів четверте місце - і це попри те, що у кваліфікації він розбив болід, врізавшись у відбійник, додає Independent.

Четверта дитина Роналду

Копирайт изображения AFP Image caption Кріштіану Роналду зі своїми двійнятами, які народилися влітку

У сім'ї Кріштіану Роналду чергове поповнення. Футболіст "Реалу" оголосив, що його подруга Джорджина Мартінес народила дівчинку. Немовля назвали Алана Мартіна, пише британська Daily Mirror.

Щасливий батько виклав фотографію сімейства в Instagram і зазначив, що і мама, і дитина почуваються добре.

Роналду вже вдруге став батьком цього року. Влітку від сурогатної матері в нього народилися близнюки Єва Марія та Маттео. Ну а старшому сину Кріштіану-молодшому вже сім років і, як нагадує газета, про його мати офіційно нічого не відомо.

Сам же новоспечений татусь чотирьох дітей зізнався минулого тижня, що батьківство повністю змінило його життя.

"Воно навчило мене дещо про любов, про що я навіть не здогадувався. Воно зробило мене м'якшим і дало розуміння того, що справді важливо", - цитує його Daily Mirror.

"Бути батьком та бачити, як росте моя сім'я - це, без сумніву, найбільша честь, яку я мав у житті", - каже футболіст.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC