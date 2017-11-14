Огляд преси: Мей, Росія і фейкові новини

Копирайт изображения Reuters Image caption Тереза Мей у понеділок жорстко розкритикувала Росію

У вівторок, 14 листопада, британські ЗМІ пишуть про таке:

Заяви британської прем'єрки про російські фейкові новини.

Праворадикали на марші - чому це відбувається.

Жорсткі рішенні нового міністра оборони Британії.

Про що попереджають людство 15 тисяч науковців.

"Збурювати ненависть"

Британські ЗМІ широко висвітлюють промову прем'єрки Терези Мей, в якій вона заявила, що Росія поширює фейкові новини, аби "посіяти розбрат на Заході".

Газета Times вміщує статтю "Мей нищівно критикує Росію через пропагандистську війну проти Заходу".

Guardian публікує її промову під заголовком "Тереза Мей звинувачує Росію у розповсюдженні неправдивих новин і втручанні у вибори", а Daily Mail наводить конкретний приклад того, що вона вважає "брехнею".

Daily Mail розповідає, що невдовзі після березневого теракту в лондонському Вестмінстері користувач Twitter під ніком SouthLoneStar виклав фото, на якому зображена жінка-мусульманка, що проходила повз жертв трагедії на Вестмінстерському мосту. Під фото користувач написав: "Жінка-мусульманка не бере в голову теракт, спокійно проходить повз чоловіка, що вмирає, перевіряючи телефон".

Фото і коментар швидко поширилися в мережі і спровокували хвилю расистських висловлювань на адресу жінки. За деякий час той самий користувач написав у Twitter: "Я сподіваюся, що після BrexitVote Велика Британія почне очищати свою землю від мусульманської навали!"

Пізніше виявилося, веде далі Daily Mail, що і фото, і підпис були "російською пропагандою", адже розповсюджував його російський бот. "Це був один з багатьох записів, пов'язаних із Кремлем", - пише газета.

З огляду на хвилю ненависті, спровоковану фото і підписом, фотограф Джеймі Лорріман заявив, що його знімок "був вилучений із контексту".

Довелося захищатися і героїні фото. "Я шокована і абсолютно засмучена тим, що моє фото поширюється в соцмережах. На ньому не видно, що я спілкувалася з іншими свідками, аби спробувати з'ясувати, що відбувається, і що я пропонувала допомогу, хоча там було досить багато людей, які надавали допомогу жертвам. А після цього я вирішила зателефонувати родині, щоб сказати, що зі мною все добре, я їду з роботи додому, одночасно допомагаючи жінці дістатися вокзалу Ватерлоо", - розповіла вона організації Tell MOMA, яка опікується жертвами ненависті щодо мусульман.

Daily Mail наводить коментар голови парламентського комітету з питань політики в сфері цифрових технологій, культури, ЗМІ і спорту Даміана Коллінза, який переконаний, що російські дописи в соцмережах намагалися "збурювати ненависть та налаштовувати етнічні громади одну проти одної".

"Я думаю, це показує, що російські користувачі соцмереж були політично активними як у Великій Британії, так і в Америці. І це може бути лише верхівка айсберга", - додав він.

У Росії заяви Мей назвали "бездоказовими" і "проявом подвійних стандартів".

Праворадикали не здаються

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів "Бог, честь, Батьківщина": марш націоналістів у Польщі до Дня незалежності

Чому праворадикальні настрої набирають обертів у демократичній Європі попри поразки на виборах? Про це розмірковує Guardian у статті "Марш у Польщі на вихідних показав, що правокадикали не здаються без бою".

Видання нагадує, що в минулі вихідні 60 тисяч людей влаштували в Польщі марш, присвячений Дню незалежності країни. Вони викрикували "Біженців геть!" і несли гасла на підтримку "Ісламського голокосту".

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Блащак назвав марш "прекрасним видовищем", а проурядові телевізійні канали - "великим маршем патріотів". Британський праворадикал Томмі Робінсон, який теж відвідав Варшаву, згодом написав у Twitter, що його "поїздка до Польщі була дивовижною і йому виказали велику гостинність".

Guardian робить висновок, що заходи на кшталт цієї демонстрації стали можливими завдяки мовчазній, а часом і відкритій підтримці урядовців і ЗМІ, фінансовим вливанням і втручанню спецслужб деяких країн, які використовують соцмережі, аби дестабілізувати Європу.

На противагу радикалам дві тисячі людей влаштували у Варшаві антифашистську ходу, розповідає газета. Але вони не змогли зупинити "60-тисячний натовп, що користувався моральною підтримкою уряду та засобів масової інформації", зазначає газета.

Знищувати, додому не пускати

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Новопризначений міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон вважає, що бійців угруповання "Ісламська держава", які народилися в Британії, треба убивати дронами, повідомляє Daily Telegraph.

"Вони завдають все більше й більше шкоди нашій країні. Чи означає це, що цю загрозу треба ліквідувати повністю? Так", - цитує пана Вільямсона видання.

Daily Telegraph зазначає, що заяви нового міністра оборони перегукуються з позицією іншого члена уряду Рорі Стюарта, який минулого місяця сказав, що британських бійців "ІД" слід убивати у Сирії, а не дозволяти їм повертатися на батьківщину.

Пан Стюарт пояснював такий підхід тим, що британці, які виїжджають з Об'єднаного Королівства воювати на боці цього терористичного угруповання, винні у скоєнні жахливих злочинів, і єдиний спосіб боротьби з ними - це вбивати їх "практично у кожному окремому випадку".

15 тисяч науковців попереджають

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15 364 вчених зі 184 країн підписали відкритого листа, опублікованого міжнародним журналом BioScience, в якому попередили, що діяльність людей на планеті може призвести до їхнього самознищення, пише Independent.

Провідні науковці світу вважають, що від 1992 року, коли вони вперше заговорили про фатальні екологічні катастрофи, ситуація на планеті продовжує погіршуватися.

Йдеться про "катастрофічні зміни клімату, вирубку лісів, вимирання видів тварин, "мертві зони" в океанах та нестачу питної води".

"Якщо світ не вдасться до рішучих кроків найближчим часом, це може призвести до катастрофічної втрати біорізноманіття та небачених досі людських страждань", - попереджають вони.

На думку науковців, треба негайно знайти спосіб обмежити зростання населення на Землі, оцінити вплив економічного розвитку на екологію планети, зменшити викиди парникових газів та інших шкідливих речовин в атмосферу.

Водночас науковці зазначають, що за останні десятиліття в деяких питаннях вдалося досягти прогресу. Приміром, скорочення викидів отруйних хімікатів зупинило руйнування озонового шару атмосфери. Крім того, на планеті збільшується вироблення енергії з відновлюваних джерел.

"Але руйнівні тенденції надалі переважають", - застерігають вчені.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС