Огляд ЗМІ: чому після землетрусу іранці критикують дії влади

Копирайт изображения AFP Image caption Від іноземної допомоги уряд Ірану відмовився

В огляді міжнародної преси у середу:

Чому іранці незадоволені діями влади після землетрусу

Чи намагалися російські "тролі" посіяти розбрат щодо "брекзиту"

Як канал RT просуває ідеї Кремля у Британії

Який вплив матимуть вибори у Каталонії на ЄС

Як оговтуються іранці після землетрусу

Про наслідки потужного землетрусу в Ірані розповідає New York Times.

Мешканці сіл уздовж кордону з Іраком вже звикли до подібних лих, але кількість загиблих та масштаби руйнувань шокували всіх.

"Це регіон, який звик до трагедій. Ці люди пройшли найгірше, що може статися у житті. Багато хто пережив вісім років війни із сусіднім Іраком. Але вони вірили, що завжди зможуть покластися на свій дім", - пише видання.

Але тепер більшість будівель у регіоні частково чи повністю зруйновані. Тож мешканці чекають допомоги, і вона вже надходить від волонтерів по всій країні. Як розповідає газета, активісти збирають їжу, ковдри та намети для постраждалих.

А от реакцією влади чимало місцевих жителів незадоволені.

"Іранці, що залишилися без наметів чи будь-якого іншого притулку звинуватили місцевих посадовців та мародерів у приховуванні наметів, щоб пізніше продати їх", - цитує газета побоювання постраждалих.

Від іноземної допомоги уряд Ірану відмовився, додає New York Times.

Російські тролі на британському фронті

Росія використала сотні фейкових аккаунтів у Twitter, щоб пересварити британців щодо "брекзиту". Про це пише Guardian із посиланням на дослідження вчених Університету Единбургу.

Дослідники виявили 419 Twitter-сторінки, що велися із "фабрики тролів" у Санкт-Петербургу із метою "вплинути на політику у Великій Британії", зазначає газета.

Копирайт изображения AFP Image caption Кремль звинувачують у розповсюдженні фейкових новин

Один із найбільш яскравих прикладів їхньої діяльності - відомий твіт із фотографією жінки-мусульманки, яка начебто пройшла повз постраждалих від нападу на Вестмінстерському мосту у березні цього року та не звернула на них жодної уваги. За словами газети, метою цього повідомлення була пропаганда анти-ісламських настроїв.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тереза Мей жорстко розкритикувала Росію і запропонувала не втручатися у політику західних країн

Тепер, як наголошує газета, у країні хочуть дізнатися, наскільки масштабною була ця кампанія. Зокрема, заступник голови Лейбористської партії Том Вотсон заявив, що компанії на кшталт Twitter та Facebook мусять "вжити заходів проти агентів російської держави, які використовують ці платформи для дезінформації та розповсюдження неправди".

Але професор Лора Крам з Університету Единбургу зазначає, що більшість твітів про "брекзит" надійшли із вказаних аккаунтів вже після референдуму про вихід країни з ЄС. Тож на її думку, потрібні подальші дослідження, щоб виявити, наскільки великим був їхній вплив.

Сам Кремль вже відкидав закиди про втручання у референдум. Хоча, як зазначає Guardian, "немає сумніву, що багато хто у Москві був задоволені його результатом".

"Машина брехні"

Газета Daily Mail відкрито звинувачує російський телеканал RT, раніше відомий як Russia Today, у просуванні "прокремлівської пропаганди" у Великій Британії.

Приводом для статті під назвою "Путінська машина брехні" стала промова прем'єр-міністра Терези Мей, яка заявила, що Кремль розповсюджує "фейкові новини", щоб посіяти розбрат у західних країнах.

На думку газети, саме цим і займається у Британії RT - безпосередньо зі свого офісу у лондонському Millbank Tower по сусідству з Вестмінстерським палацом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Офіс RT розміщується у лондонському Millbank Tower

"На 16 поверсі Millbank Tower, функціонери RT напружено працюють за своїми екранами. І це не обіцяє нічого хорошого країні, яка стала для них домом", - попереджає видання.

Згадуючи, як RT та інформагентство "Спутнік" висвітлювали конфлікти в Україні та Сирії, газета робить висновок, що головна мета цих ЗМІ - "просувати цілі Путіна у внутрішній та зовнішній політиці".

"RT - це рупор російського уряду. На його діяльність по всьому світу Кремль щороку виділяє близько 200 мільйонів фунтів. Це елемент цинічної медіа-кампанії, що ведеться, аби підірвати довіру до демократії та посіяти розбрат у країнах, які Москва вважає ворожими", - пише Daily Mail.

Щоправда, видання наводить і думку керівників каналу, зокрема, лондонського редактора Миколи Богачихіна, який заявив, що RT "висвітлює історії, що мають значення з точки зору Росії". Він також відкинув закиди, що канал начебто отримує від Кремля інструкції, як розповідати про ту чи іншу історію.

Каталонія та майбутнє ЄС

Призначені на грудень вибори у Каталонії стануть викликом не тільки для Іспанії, а й для Євросоюзу, попереджає британська Independent.

За словами газети, масштаб кризи у регіоні став для брюссельських посадовців сюрпризом, тож майбутнє Каталонії перетворилося для них на таку ж значну проблему, як і вихід Великої Британії з ЄС.

Копирайт изображения AFP Image caption Протест проти незалежності Каталонії у Брюсселі, 7 листопада

На думку видання, візит іспанського прем'єра Маріано Рахоя до бунтівного регіону засвідчив, що Мадрид не надто впевнений в успіху прибічників єдиної Іспанії на виборах. Тим паче, що опитування свідчать про зростання підтримки відділення. Але все залежатиме від того, як Мадрид та Брюссель відреагують на результат виборів та можливе продовження процесу відділення Каталонії, вважає газета.

"Іспанія категорично протестуватиме проти швидкого надання Каталонії членства у ЄС. Але чи не захоче сам Євросоюз впустити Каталонію, яка буде 15-ю країною ЄС за населенням та матиме вищий ВВП, ніж Португалія? Як відреагують інші країни-члени, якщо Мадрид фактично встановить збройну окупацію у регіоні?" - запитує Independent.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC