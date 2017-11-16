Огляд ЗМІ: до чого призведе підйом націоналістів у Польщі?

Копирайт изображения AFP Image caption На вихідних у Варшаві пройшов марш націоналістів

В огляді преси за 16 листопада читайте таке:

Підйом націоналізму у країнах Центрально-Східної Європи

Розслідування можливого втручання Росії у британську політику

Російський закон про визнання іноземних ЗМІ закордонними агентами

Криза у Зімбабве

Європейська дилема

Щодо можливих наслідків посилення націоналізму у країнах Центрально-Східної Європи та зміцнення Німеччини у ролі регіонального лідера розмірковує оглядач Financial Times Філіп Стівенс.

Автор згадує, що не в такому вже і далекому минулому Польща закликала Берлін взяти на себе роль лідера у ЄС, а зовсім нещодавно вимагала сплатити репарації за Другу світову війну, назвавши це "справою честі".

Це ставить Брюссель перед необхідністю ухвалити непрості рішення: як діяти у ситуації, в якій колишня комуністична країна стає на шлях "авторитарного націоналізму", та у той же час, побудувати такий політичний діалог, в якому "неминуча вищість Німеччини" не перетворилася б на "недопустиму гегемонію".

Оглядач видання пише, що після виборів у Польщі у 2015 році, з приходом до влади націоналістів, країна повернулася у минуле.

"Націоналізм може швидко перетворитись на ксенофобію", - зазначає автор та згадує про відмову Варшави приймати біженців з Сирії.

Схожа ситуація склалася і в Угорщині, додає пан Стівенс. Там прем'єр-міністр Віктор Орбан не соромиться виступати з критикою на адресу ліберальних європейських цінностей.

"Політики у західних столицях вже почали замислюватися над тим, чи не було історичною помилкою рішення про розширення ЄС на Схід", - зазначає автор.

Та такі припущення небезпечні, адже у разі, якщо Захід відмовився б від цих країн, вони з великою імовірністю знову опинилися б під впливом Росії, пише оглядач Financial Times.

"Схожий ризик існуватиме, навіть якщо ЄС вирішить відтіснити їх на околицю. Тож, можу припустити, що ЄС доведеться ще деякий час вчитися жити з націоналістами", - підсумовує автор.

Російські боти в Лондоні

До розслідування можливого втручання Росії за допомогою так званих "фабрик тролів" у британську політику долучиться парламентський комітет з розвідки та безпеки, повідомляє Guardian.

Напередодні вчені Університету Единбургу оприлюднили результати дослідження, в якому йдеться про 419 Twitter-сторінки, що велися із "фабрики тролів" у Санкт-Петербурзі із метою "вплинути на політику в Британії".

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За регламентом, комітет реформується після кожних загальних виборів.

Британський прем'єр-міністр Тереза Мей пообіцяла, що процедура розпочнеться негайно. Імовірніше за все, його очолить колишній Генеральний прокурор Великої Британії Домінік Грів, зазначає газета.

Члени колегії матимуть право на доступ до інформації, якою володіють британські спецслужби. Перше засідання комітету може відбутися наступного тижня, пише видання.

А доки комітет формується, Guardian довідалась, що посольство Росії у Лондоні почало активізувати свою "офіційну пропаганду", користуючись послугами автоматичного "акселератора" твітів. Газета пише, що ця система дозволила дипломатичній установі отримати понад 100 лояльних підписників, які автоматично ретвітять її повідомлення на своїх сторінках.

Зокрема, так працює "Російський дипломатичний онлайн-клуб", на Twitter якого підписані так-звані "супер-фани", що дозволяє розповсюджувати інформацію тисячам користувачів інтернету, додає видання.

На запити газети прокоментувати інформацію російське посольство не відповіло.

ІноЗМІ як закордонні агенти?

Москва відповіла на вимогу США до російського телеканалу RT, раніше відомого як Russia Today, зареєструватися як іноземний агент, відповідним законом, повідомляє New York Times. 15 листопада Держдума схвалила документ про визнання закордонних ЗМІ іноземними агентами.

"Цілком очевидно, що запропонована ініціатива є заходом у відповідь на вимоги щодо звітності, встановлені Департаментом юстиції (США - Ред.) щодо американської філії RT", - пише видання.

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Документ ще має пройти голосування у сенаті, після чого він надійде на підпис президенту. Проте на вихідних Володимир Путін висловлював деякі сумніви з приводу ефективності такого кроку, зазначає газета.

Під загрозою можуть опинитися всі іноземні ЗМІ Росії.

New York Times цитує правозахисницю Тетяну Лошкіну, яка каже, що велика кількість незалежних ЗМІ у країні отримує фінансування з-за кордону.

"Іноземні джерела фінансування можуть стати приводом для тиску на них. У такій редакції цей закон можна застосувати у великій кількості різних випадків", - каже пані Локшина.

За словами заступника директора з програм у Європі та Центральній Азії Amnesty International Дениса Кривошеєва, закон може завдати "серйозного удару по доволі критичній ситуації" зі свободою слова в Росії.

"Не покладаючи рук, Кремль створює герметичне середовище, аби придушити голоси критиків і в Росії, і за кордоном", - каже пан Кривошеєв.

Криза у Зімбабве: кінець "хаосу"?

Світлини танків у Зімбабве опинилися на перших шпальтах провідних світових видань. Захоплення влади військовими та затримання президента Роберта Мугабе стала однією з головних тем у британській пресі.

Independent пише, що настав кінець доби "хаосу" за правління пана Мугабе. Самого президента видання називає "деспотом".

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Оглядач Daily Telegraph Піта Торнікрофт каже у своїй статті, що новина про захват влади військовими змусила жителів країни відчувати водночас радість, надію та страх.

Guardian цитує представника зімбабвійської опозиції, який каже, що наразі армія веде активні перемовини з різними фракціями для того, щоб сформувати так званий перехідний уряд. За словами іншого представника опозиції, пан Мугабе має оголосити про відставку цього тижня, а змінить його колишній заступник Еммерсон Мнангагва.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС