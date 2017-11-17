Чи піде Клуні в президенти США? - культогляд

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чого може хотіти від життя чоловік у розквіті сил, який має все, включно із красунею-дружиною?

У культогляді цього тижня:

Що робити Джорджу Клуні на тлі невдач в кіно?

Чи дійсно можна поснідати у "Тіффані"?

Нова книга про Трампа - викриття і скандали

Музей Біблії у Вашингтоні

Клуні на президента!

Чого може хотіти від життя чоловік у розквіті сил, який має все: привабливу зовнішність, інтелект, почуття гумору, чіткі політичні погляди, "Оскари", красуню-дружину, двійко дітей, та ще й популярний бренд текіли, "випадково" заснований спільно із другом-мільярдером?

Британська газета Guardian дає відповідь - треба йти в президенти США.

Видання вважає, що саме так варто зробити актору Джорджу Клуні з огляду на його не надто вдалі роботи у кінематографі останніх років і як актора, і як режисера.

"Його акторські роботи починають виглядати як низка заздалегідь спланованих невдач. Йдеться про науково-фантастичну стрічку Tomorrowland, зняту студією Disney, "Хай живе Цезар" братів Коенів, яку сприйняли не дуже тепло, а також фільм режисера Джоді Фостер "Грошовитий монстр".

Жоден з них не жахливий, але й не прекрасний. І не успішний", - пише Guardian.

Те ж саме можна сказати і про режисерські роботи пана Клуні, веде далі газета.

Попри неймовірну кількість залучених зірок і цікавий сюжет, фільм "Рятівники пам'яток" не став хітом. Навряд чи стане ним і остання стрічка Клуні-режисера "Субурбікон", вважає Guardian, бо у перший тиждень прокату вона зібрала менш як три мільйони доларів.

"То що, час виходити на пенсію?", - запитує видання. Guardian натякає, що, можливо, через невдачі останніх років актор і вирішив взяти паузу у кінематографі. А далі що?

"Поміркуймо: всесвітньо популярний, має дружину з успішною кар'єрою, товаришує з Обамою, збирав кошти на кампанію для демократів. Не зрозуміли? Можна продовжити: країна в розгубленості, традиційні бар'єри для потрапляння до високих політичних кабінетів зруйновані, ліві благають, аби з'явився харизматичний лідер. Навіщо пану Клуні робити посередні політичні фільми, коли він просто може висунутися на президента?" - зазначає газета.

Guardian пригадує, що коли в 2011 році пана Клуні запитали, чи він пішов би на такий крок, він відкинув таке припущення.

"Хто добровільно хотів би взятися за цю роботу?", - відповів він тоді журналістам.

Але коли цьогоріч йому поставили це питання, відповідь Клуні була трохи іншою: "Чи хотів би я бути президентом? О, це звучить весело".

"Він намагався звучати саркастично, але і ця його роль не була доволі переконливою", - підсумовує газета.

"Вогонь і лють" Білого дому

Копирайт изображения AFP Image caption Книга Майкла Вульфа обіцяє "вибухові" викриття про життя у Білому домі за часів президента Трампа

Зазирнути в кабінети Білого дому і побачити, що там відбувалося протягом першого року адміністрації Дональда Трампа, можна, прочитавши нову книгу американського медіа-критика і колумніста Майкла Вульфа "Вогонь і лють в Білому домі Трампа".

Як зазначає британська газета Guardian, книга настільки відверта, що "вибухові" викриття автора "корозійних і смертоносних" інтриг в команді Трампа, можуть цілком "паралізувати його президентство".

"Моя мета полягала не в тому, щоб написати як сторонньому спостерігачу, а щоб з'ясувати, що дійсно думали і відчували дійові особи", - розповів автор газеті.

Guardian пише, що пан Вульф був присутній у Білому домі під час критичних ситуацій і важливих подій, які мали широкий резонанс в країні і світі, як от у день, коли звільнили тодішнього директора ФБР Джеймс Комі.

Ідея написати книгу про діяльність нової адміністрації виникла після того, як Вульф зробив інтерв'ю з Трампом для голлівудського видання і воно сподобалося тоді ще кандидату в президенти.

Пан Вульф пояснив, що, на відміну від багатьох інших журналістів, не ставився до нової команди неприязно. Саме через це, переконаний він, сам Трамп і близько 200 співробітників його адміністрації, серед яких і ключові гравці, були з ним доволі відвертими.

"США опинилися посеред надзвичайно потужного політичного шторму з часів Уотергейта. Моя мета була побачити життя в Білому домі очима людей, які розташовані найближче до епіцентру цього урагану, - розповів він. - Мабуть, лише за часів Тюдорів палацові інтриги були настільки корозійними і смертоносними, а король настільки непередбачуваний і настільки жадібний до задоволення своїх миттєвих потреб".

Автор переконаний, що його книга привідкриє завісу до функціонування "найбільш суперечливого президентства в історії США", "інституцїї, яка потерпає від ударів, завданих ій зсередини".

Сніданок у "Тіффані" - нарешті

Копирайт изображения Hulton Archive Image caption Нарешті у "Тіффані" можна поснідати, як Одрі Хепберн

Ті, хто хочуть відчути себе ненадовго кінозіркою, можуть це зробити на розі 57-ї вулиці і П'ятої Авеню в Нью-Йорку.

Саме там розташований легендарний магазин компанії Tiffany & Co, який манив до себе Голі Голайтлі, героїню стрічки "Сніданок у Тіффані" у виконанні Одрі Хепберн.

Фільм, знятий 56 років тому, зробив цю ювелірну крамницю іконою Нью-Йорка. А щоб його відвідувачі не прилипали до її вітрин носом і не пили каву з круасаном вранці на вулиці, як це довелося робити наївній і ексцентричній Голі, власники "Тіффані" відкрили в ній кафе "Блакитна скринька".

"Нарешті у "Тіффані" можна поснідати", - пише газета New York Times. А також бодай на короткий час сховатися від буремних подій життя і придумати ім'я улюбленцю-коту, як того прагнула Голі.

Як відомо, легковажна героїня Одрі Хепберн марнувала життя, мріючи стати утриманкою багатого чоловіка.

Вона плутала імена, зберігала телефон у валізі під ліжком, тікала з квартири через вікно, коли того вимагали обставини, і мріяла знайти місце, де було б так само затишно, як в магазині "Тіффані".

Лише тоді вона обіцяла собі перестати тікати від життя і дати ім'я своєму коту.

Як розповідає New York Times, у "Блакитній скриньці" можна замовити "Сніданок у "Тіффані", а протягом дня замовити страви із "Чайного меню "Тіффані", а також насолодитися оскароносним саундтреком до стрічки і піснею "Місячна ріка".

Новий Музей Біблії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Цими вихідними у Вашингтоні відкриють Музей Біблії

Музей Біблії відкриється у Вашингтоні у ці вихідні, повідомляє газета Washington Post.

Видання переконане, що новий заклад культури на культурній карті американської столиці встановить небачений досі "стандарт того, як музеї цієї країни поєднують розваги та освіту".

"Його багатий контент, наповнений історичними скарбами, ретельно розроблений так, щоб бути цікавим для відвідувачів будь-якого віку", - зазначає газета.

Новий музей відрізнятиметься від інших просвітницьких історичних закладів тим, що переповідає історію світу через призму Святого Писання. Керівники музею підкреслюють, що прагнули зробити це професійно та неупереджено.

"Ми хочемо, щоб вона була якомога точною, якомога незаангажованою і, якщо хочете, якомога більш незалежною від поглядів будь-якої релігії", - розповів газеті Тоні Цейс, виконавчий директор музею.

Аби досягти цього, організатори експозицій музею використовують найостанніші досягнення техніки, що перенесуть відвідувачів в далекі часи і країни, де створювалася Біблія.

"Музей добре розповідає цю захопливу історію, у багатьох випадках підтверджуючи її фактами", - зазначає газета.

Водночас організатори музею не обходять історичних протирічь Святого Письма.

"Це чудова ідея і надзвичайно потужний інструмент, який допоможе зрозуміти світ. Якщо, звичайно, ви у все це вірите", - підсумовує Washington Post.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС